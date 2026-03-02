桃園池畔薑母鴨邊吃邊賞夕陽！麻油系湯底超濃郁　麵疙瘩老饕必拿

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳品勻

朋友說這家「陽柳塘薑母鴨」是桃園最強薑母鴨，心想真的假的有那麼厲害？吃過之後口感味道真的棒，薑母鴨的湯頭味道超香濃，環境又乾淨，還開在悠閒的埤塘旁，要不是朋友揪可能一輩子都不會來，打包回家自己再加料煮更好吃，最近天氣冷記得先訂位！

環境

薑母鴨就在好市多中壢店附近，小路彎進去就可以看到店家招牌，有附設停車場超棒！這裡是很難得中午就開始營業的薑母鴨，其實不只薑母鴨，還有刈菜雞、養生雞、羊肉爐等其他鍋物。

座位區

座位有室內有戶外，白天的戶外座位區還可以看到優美的埤塘風景，傍晚還可以看黃昏喔！可惜這天天氣不太好，毛毛細雨，坐室內比較不冷，戶外可能會遇到抽菸的客人，能避就避。

菜單

這裡是採取自助式取餐，配料都在冰箱中，整理得乾乾淨淨的，室內用餐區也是明亮乾淨，推薦大家一定要拿麵疙瘩，第一次看到薑母鴨配料有麵疙瘩的，超酷！

價格

鍋物價格算是偏高一點，薑母鴨小份要850元，價錢稍高但是好吃值得啦！薑母鴨也可以選全酒，不過大家都開車，所以點一般的，但是打包回家後自己再加了一罐米酒下去煮高麗菜，真的好吃的要死！

品項

因為一行人已經先吃過一餐了，所以這頓就沒點太多配菜，金針菇、鴨腸、鴨血、豆皮、豬血糕、高麗菜、麵疙瘩、麵線、鴨肉丸。

▲不加料的鍋底其實已經夠豐富，一撈滿滿的都是鴨肉，而且都是切得爆大塊的那種，根本是鴨肉排吧！

湯底

鴨肉本身不用煮太久就夠嫩，而且咬起來不會柴柴的，越煮越好吃，最厲害的就是他們的湯，加入了大量的薑以及麻油，味道超香濃，但也比較油一點，一碗下去暖呼呼，有夠好喝！

麵疙瘩

配料部分超推麵疙瘩，捏得比較小塊一點，口感比一般麵疙瘩要軟一些，本來以為會不搭，沒想到出乎意料之外好吃。

▲鴨肉丸也好吃，口感Q彈夠扎實，香氣也夠。

▲麵線就是薑母鴨標配，加一點湯更好吃。

用餐心得

外帶回家後覺得湯不夠，直接加了一整罐米酒當湯底，味道簡直好吃翻天，高麗菜煮下去有夠甜，湯頭也變得更順口一點。這家「陽柳塘薑母鴨」的味道真的算是蠻厲害的，環境也是夠乾淨特別，在埤塘邊吃薑母鴨也是很難得的經驗，是不是桃園最厲害我不知道啦，不過真的很好吃！

陽柳塘薑母鴨

地址：桃園市新屋區高洲路68巷

電話：03－4905339

營業時間：平日12：00－21：30、假日12：00－18：00

水晶安蹄 不務正業過生活

IG、FB、部落格

