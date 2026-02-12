ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

新北走春路線懶人包　登烘爐地賞景祈福、挑戰大棟山步道

▲三峽老街,三角涌老街,三峽民權街。（圖／記者彭懷玉攝）

▲三峽老街自清朝以來即為繁榮的商業大街，巴洛克式牌樓、紅磚拱廊林立，宛如穿梭到18世紀。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

9天春節連假將至，新北市觀旅局整理廟宇祈福、步道健行與老街巡禮等走春順遊路線，提供民眾規劃假期參考。

▲土城太極嶺與桐花公園,三峽清水祖師廟,中和烘爐地南山福德宮步道,板橋接雲寺。（圖／新北市觀旅局提供）

▲中和烘爐地南山福德宮步道沿途視野開闊，登高後可一覽大台北都會景致。（圖／新北市觀旅局提供）

▲三峽清水祖師廟。（圖／記者彭懷玉攝）

▲三峽清水祖師廟參拜之餘也能欣賞精緻石刻藝術。（圖／記者彭懷玉攝）

祈福行程方面，中和烘爐地南山福德宮是春節熱門地標，民眾可沿步道登高參拜，一併遠眺大台北盆地景色；三峽長福巖清水祖師廟以精緻石刻與傳統建築聞名，參拜之餘也能欣賞藝術，浸潤在濃厚人文底蘊。板橋慈惠宮與接雲寺同樣香火鼎盛，春節期間吸引不少民眾前往參香祈福。

▲土城太極嶺與桐花公園,三峽清水祖師廟,中和烘爐地南山福德宮步道,板橋接雲寺。（圖／新北市觀旅局提供）

▲板橋接雲寺。（圖／新北市觀旅局提供）

喜愛戶外活動的旅客，可選擇結合自然景觀的健行路線。「微笑山線」串聯多條親民步道，土城太極嶺及桐花公園周邊路線坡度平緩，適合親子同行；樹林大棟山步道則具挑戰性，登頂後視野開闊。想兼顧文化與自然風景，可走訪淡蘭古道南路坪林段，漫步茶鄉山林之間，大口深呼吸放鬆身心。

▲土城太極嶺與桐花公園,三峽清水祖師廟,中和烘爐地南山福德宮步道,板橋接雲寺。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼土城太極嶺與桐花公園周邊步道綠意環繞；淡蘭古道南路坪林段，漫步茶鄉山林之間。（圖／新北市觀旅局提供）

▲淡蘭古道南路坪林段保留古道石階與自然景觀，行走於茶鄉山林間感受歷史痕跡。（圖／新北市觀旅局提供）

老街巡禮也是春節人氣選項。三峽老街保留完整紅磚街屋風貌，可順遊鶯歌老街體驗陶藝文化；瑞芳九份與金瓜石以山海景觀與礦業歷史聞名；深坑老街的豆腐美食與坪林老街的茶文化，同樣是不少家庭走春熱門首選。

▲三峽老街,三角涌老街,三峽民權街。（圖／記者彭懷玉攝）

▲三峽三角涌老街。（圖／記者彭懷玉攝）

觀旅局提醒，春節期間熱門景點人潮眾多，建議多利用捷運、公車及「台灣好行」木柵平溪線、九份金瓜石線、皇冠北海岸線等路線，減少交通壅塞。相關旅遊資訊可至新北市觀光旅遊網及「新北旅客」粉絲專頁查詢。

關鍵字： 新北 春節 走春 健行 老街 2026走春

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【永生難忘的一支籤】雙重國籍男抽中海軍陸戰隊！朋友一旁笑到黑姑

推薦閱讀

6米高「RODY跳跳馬」現身新竹燈會

6米高「RODY跳跳馬」現身新竹燈會

東森廣場免費轉轉樂　新春來搶幣

東森廣場免費轉轉樂　新春來搶幣

CREMIA「醇濃開心果冰淇淋」台灣限定　杜拜風情巧克力口味必吃

CREMIA「醇濃開心果冰淇淋」台灣限定　杜拜風情巧克力口味必吃

彰化芳苑燈塔整修3月1日起暫時封閉　澎湖漁翁島燈塔已重新開放

彰化芳苑燈塔整修3月1日起暫時封閉　澎湖漁翁島燈塔已重新開放

香港40年名店「新東記」首登台

香港40年名店「新東記」首登台

5299元起　情人節住房含早餐懶人包

5299元起　情人節住房含早餐懶人包

九族櫻花全線盛開　2/14起夜櫻、火舞祭魔幻登場

九族櫻花全線盛開　2/14起夜櫻、火舞祭魔幻登場

台中牛排館最低150元自助吧吃到飽！

台中牛排館最低150元自助吧吃到飽！

麥當勞APP推新春刮刮樂　6夯品買1送1、麥脆雞免費送

麥當勞APP推新春刮刮樂　6夯品買1送1、麥脆雞免費送

全台6間新開飯店特色一次看

全台6間新開飯店特色一次看

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「聚」極鮮海味祭超狂！整條全魚端上桌

台灣燈會「瑪利歐小提燈」明開放預約

百年造船技藝藏在新竹南寮餐廳裡

奔羊節　別做「兩件事」嚇到羊咩咩

喔熊2／13現身日月町擔任一日店長

鹿港第一市場「8元手工麻糬」攤車！

南投縣推「集集復集集 · 永續新復駛」走春新遊程

長榮文苑嘉義取得國際碳盤查認證！

公館「和服版」草莓大福！

桃園「3.6萬坪魯冰花」月底最美

熱門行程

最新新聞更多

6米高「RODY跳跳馬」現身新竹燈會

東森廣場免費轉轉樂　新春來搶幣

CREMIA「醇濃開心果冰淇淋」台灣限定　杜拜風情巧克力口味必吃

彰化芳苑燈塔整修3月1日起暫時封閉　澎湖漁翁島燈塔已重新開放

香港40年名店「新東記」首登台

5299元起　情人節住房含早餐懶人包

九族櫻花全線盛開　2/14起夜櫻、火舞祭魔幻登場

台中牛排館最低150元自助吧吃到飽！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366