新北走春路線懶人包　登烘爐地賞景祈福、挑戰大棟山步道

▲三峽老街自清朝以來即為繁榮的商業大街，巴洛克式牌樓、紅磚拱廊林立，宛如穿梭到18世紀。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

9天春節連假將至，新北市觀旅局整理廟宇祈福、步道健行與老街巡禮等走春順遊路線，提供民眾規劃假期參考。

▲中和烘爐地南山福德宮步道沿途視野開闊，登高後可一覽大台北都會景致。（圖／新北市觀旅局提供）



▲三峽清水祖師廟參拜之餘也能欣賞精緻石刻藝術。（圖／記者彭懷玉攝）

祈福行程方面，中和烘爐地南山福德宮是春節熱門地標，民眾可沿步道登高參拜，一併遠眺大台北盆地景色；三峽長福巖清水祖師廟以精緻石刻與傳統建築聞名，參拜之餘也能欣賞藝術，浸潤在濃厚人文底蘊。板橋慈惠宮與接雲寺同樣香火鼎盛，春節期間吸引不少民眾前往參香祈福。

▲板橋接雲寺。（圖／新北市觀旅局提供）

喜愛戶外活動的旅客，可選擇結合自然景觀的健行路線。「微笑山線」串聯多條親民步道，土城太極嶺及桐花公園周邊路線坡度平緩，適合親子同行；樹林大棟山步道則具挑戰性，登頂後視野開闊。想兼顧文化與自然風景，可走訪淡蘭古道南路坪林段，漫步茶鄉山林之間，大口深呼吸放鬆身心。

▲▼土城太極嶺與桐花公園周邊步道綠意環繞；淡蘭古道南路坪林段，漫步茶鄉山林之間。（圖／新北市觀旅局提供）

老街巡禮也是春節人氣選項。三峽老街保留完整紅磚街屋風貌，可順遊鶯歌老街體驗陶藝文化；瑞芳九份與金瓜石以山海景觀與礦業歷史聞名；深坑老街的豆腐美食與坪林老街的茶文化，同樣是不少家庭走春熱門首選。

▲三峽三角涌老街。（圖／記者彭懷玉攝）



觀旅局提醒，春節期間熱門景點人潮眾多，建議多利用捷運、公車及「台灣好行」木柵平溪線、九份金瓜石線、皇冠北海岸線等路線，減少交通壅塞。相關旅遊資訊可至新北市觀光旅遊網及「新北旅客」粉絲專頁查詢。