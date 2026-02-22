入住高雄日航揮別喧囂！早晨巡禮18洞高球場　夜晚泡湯啖海陸大餐

撰文攝影／Ean部落閣、整理／實習記者陳品勻

有些地方，去過一次是驚艷，去第二次則是為了找回那份安定的熟悉感。2025年的最後一趟出行，我決定把時間留給熟悉的港都。相隔七個月，再次踏進「高雄日航酒店」，大廳那股特有的日式靜謐依舊，彷彿連空氣的流動都比外頭慢了一些。這回重返，少了初次探訪的好奇不安，更多的是一種回家的從容，準備在歲末交替之際，透過美食與一場期盼已久的高爾夫初體驗，為這一年收尾。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲帶上整組球袋出發，準備在歲末揮出人生的新篇章。

▲在板前的微光下，食客與職人間的對話，往往不需要言語，而是透過味道傳遞。

▲如果美食會說話，這一桌盛宴正訴說著歡迎歸來的喜悅。

▲牆面上的蝴蝶結點綴，引領著腳步走入那份期盼已久的安穩與靜謐。

▲人生的第一場球敘，是非常珍貴的回憶。

21樓下午茶：在雲端重拾感官節奏

抵達飯店後，第一站我習慣先前往 21 樓的行政酒廊。為了這頓下午茶，稍早搭乘高鐵南下時，我還刻意克制了食欲，就為了將胃口的空間留給這份期待已久的精緻。穿過行政酒廊靜謐的廊道，窗外開闊的港都風景隨著視野轉動，在落地窗前鋪展開來。南台灣的陽光依然慷慨，灑在精緻的餐瓷上，旅途的奔波感在此時才真正被洗滌。

餐點與服務

現場餐點與服務的表現，依然如印象中那般優雅且到位。吧檯上錯落有致地擺放著鹹甜小食，無論是外皮酥脆的鹹派、內餡紮實的小漢堡，還是幾款層次豐富的小點，每一口都能感受到品牌對於細節的堅持。在21樓的高度安靜地享受這份美味，看著遠方港口的起伏與船隻流動，這種不疾不徐的節奏，是開啟一段深度體驗最好的開場白。

▲21樓的高度剛好能隔開喧囂，讓人能以最從容的姿態，與這座城市再次對話。

▲漢堡雖然精巧，但紮實的內餡與金黃的色澤，依然在舌尖展現了豐沛的誠意。

▲看著吧檯上整齊羅列的小點，能感受到服務團隊在細節處的用心。

客房細節：紙鶴引領的溫潤款待

再次走進客房，那種熟悉的安定感依舊。成熟且低調的客房設計，伴隨一貫到位的清潔與維護，展現出品牌對品質近乎苛求的堅持。最能觸動旅人內心的，依然是床頭那隻優雅端坐的手摺紙鶴。它不只是裝飾，更是一種無聲的日式款待精神（Omotenashi），在靜謐中訴說著飯店對賓客的歡迎與祝福。入夜後，推薦去大浴場洗去一身疲累，換上質感溫潤的專屬睡衣，回到房內在窗邊倒上一杯飲品看著港都夜景。那一瞬間，空間營造出的氛圍真的會讓人產生一秒置身日本的錯覺。好的住宿體驗從不只是提供一張床，而是營造出一種讓人能徹底卸下防備的歸屬感。

▲空間裡的安定感往往來自於光影的配置，在明暗交織間，整座城市彷彿都安靜了下來。

▲在指尖流轉的摺紙工藝，承載的是一種超越語言的祝福，讓重返的旅程多了份親切感。

▲通透的設計模糊了空間邊界，讓在房內休息也成了一種與美感共處的流動體驗。

▲身上的棉質衣料緊貼著肌膚，與手中飲品的澄澈色彩，交織出一段不被打擾的私人時光。

職人掌間的五感盛典：二樓「飛翔鐵板燒」

這趟旅程的重頭戲之一，是位於二樓的「飛翔鐵板燒」。如果說美食是一場旅行，那麼在主廚劉沅樟帶領下的這一晚，我完成了一次關於味蕾的深度跨界。走進飛翔，沉穩的空間調性預示了這將是一場充滿儀式感的晚宴。主廚劉沅樟以職人的優雅演繹料理藝術，每一幕都是視覺與嗅覺的華麗交織。這一餐最迷人的，是讓賓客親自參與其中的那份儀式感：餐前由賓客親自磨製日本「真妻」品種的高級山葵。隨著規律的律動，山葵釋放出溫和而深邃的清香。光是這份鮮磨山葵的成本與心意，就已讓人在正式動筷前，感受到對食材極致的尊重。

▲專注於指尖下緩緩釋出的清香，那是與食材對話最直接的方式。

▲散落在格間的各種調味，讓每位賓客都能創造出屬於自己的美食探險。

炫羽套餐

這回品嚐的「炫羽套餐」，不僅是海洋與陸地的對話，更是主廚對物產的當代詮釋。透過鏡頭捕捉，主廚專注於火候的神情，與每一道料理誕生的過程同樣動人：

►澎湖劍蝦：主廚以壓扁工法鎖住鮮甜，佐以蒜油與山椒醬油醃漬，每一口都是海味的濃縮與爆發。

►北海道頂級干貝：除了藻鹽與櫻花鹽的妝點，最特別的是包裹蘆筍的酥脆外皮。這層薄片竟是將春捲皮浸泡在台灣第一支吟釀「蘭吟」後製成，在鐵板加熱後散發出細膩的酒香。

►海陸饗宴：油脂盈潤的「葡萄籽油封玉露鴨胸」與鮮甜扎實的「清酒粕燒北海道帝王蟹腿」，在職人精準的節奏中，交織出細膩的層次。

►蟹黃蒜香炒飯：最後這碗選用台南 16 號米的炒飯，米粒分明且包裹著濃郁鮮味，為盛宴劃下踏實的句點。

▲捕捉那一縷升騰的煙氣，看著蟹殼在熱力下悄然轉化色澤，是一場視覺先於味覺的啟程。

▲看著鹽粒如霜雪般精準灑落，在炙熱的鐵板上化為味蕾的引信，那是職人賦予食材靈魂的關鍵時刻。

創新與傳統的碰撞

用餐結束前，劉主廚的一席話讓我深受啟發：「創新來自於傳統，傳統承襲著當地飲食文化與物產。」這句話道盡了飛翔鐵板燒的靈魂－主廚不只是在鐵板上翻動食材，更是在梳理土地與傳統的關係。

▲在板前的熱氣氤氳中，職人的專注神情成了最動人的風景。

當代粵菜的光影詮釋：五樓「桃泉中餐廳」

入住的第二晚，我造訪位於五樓的「桃泉中餐廳」。這裡提供的又是另一種視覺與味蕾的雙重享受。在正式動筷之前，我先被這裡的空間風景所吸引。沉穩的色調與細膩的燈光編排，讓空間充滿了層次感，每一處光影的流轉，都像是最迷人的視覺前菜，讓人不自覺地慢下節奏。

▲融入這片沈穩色調的同時，感覺自己也成了這場光影詮釋的一部分。

▲牆面上律動的線條與光影交織，宛如一幅流動的現代水墨，在靜謐中訴說著當代粵菜的雅致。

▲與這場盛宴背後的推手並肩而立，更能感受到每一道料理背後，所承載的文化底蘊與熱誠。

經典粵菜

主廚對經典粵菜的當代詮釋，展現了深厚的底蘊與大膽的創意：

►脆皮燒肉磚：這道料理的工序極其複雜。主廚先將第一層皮烤至焦黑後刮掉以去除過硬的部分，抹上雞油再次烘烤，才賦予皮層極致的酥脆與迷人層次。

►花膠濃湯煲土雞：湯底選用玉米雞、豬腳與排骨長時間熬製，特別加入綠豆仁與糙米一同燉煮出濃郁底蘊，最後融入花膠增加膠質厚度，是口中豐盈的溫暖。

►龍湯油泡虎蝦球：精華在於匯集虎蝦、龍蝦與紅蟳精華「三殼去磨」而成的特製醬汁。虎蝦球則以低溫油泡維持最軟嫩彈牙的狀態，鮮甜感在口中瞬間綻放。

►炙燒慢燉和牛頰：和牛頰肉先經過炙燒鎖住肉汁，再經歷六小時的慢火細燉，那種入口即化的柔韌，是時間與火候淬鍊出的美味。

►桃泉烏魚子炒飯：金字塔般的造型吸睛，米飯吸飽了玉米雞湯的鮮甜。最畫龍點睛的是噴灑高粱酒炙燒後磨成粉的烏魚子，讓每一口都帶著醇厚的鹹香餘韻。

▲噴灑了高粱酒的烏魚子在燈光下閃耀，隨著研磨的動作，空氣中隱約飄散出一抹微醺的鹹香。

▲特寫鏡頭下，油泡後的蝦肉呈現出半透明的柔嫩光澤，與「三殼去磨」的濃郁醬汁交織成動人的色澤對比。

▲看著纖維間吸飽了深色滷汁的微光，配上翠綠的時蔬點綴，展現了中式燉煮工藝中那份恰到好處的平衡。

▲透過鏡頭，能看見皮層上細密的金黃孔隙，那是經歷多次烘烤與細心磨製後，才有的層次。

▲湯勺舀起的瞬間，能感受到濃湯的質地，那是加入綠豆仁與糙米一同燉煮後，才有的獨特溫潤感。

小白期末考：在果嶺上畫下圓滿句點

這趟旅行不僅是味蕾的巡禮，更承載了一個重要的使命：完成我2025年給自己設定重要的一項KPI－高爾夫18洞下場初體驗！為了這場在屏東山湖觀球場的處女秀，入住高雄日航酒店成了最務實且美好的安排。考量到清晨07：30就要開球，前一晚在飯店養精蓄銳顯得至關重要，而預期初次下場後體力會透支，打完球決定再回飯店續住一晚，這樣的規劃對我這位「下場菜鳥」來說，提供了最充足的物理與心理支持。

▲2025年送給自己最好的禮物，就是這份敢於挑戰新領域的勇氣。

▲小白球在南台灣的暖陽下劃出一道弧線，那是數個月來練習場汗水的總結。

高爾夫18洞處女秀

這場18洞處女秀的底氣，除了過去20堂課的紮實練習，更要感謝專業裝備的支持。穿上帥氣的秋冬系列新裝，手中握著陪伴我度過練習場無數時光的TaylorMade Qi35 Max Lite系列戰友，那份自信是站在發球台上最強大的武裝。特別感謝朋友Sean的邀請與全程帶領，這位高手不僅親自開車接送，更傳授了寶貴的高球禮儀，讓這場處女秀能圓滿完賽。

▲謝謝Sean的帶領，讓我擁有收穫豐富的下場初體驗。

▲你是否也有過這種感覺？當你穿上最合適的戰袍時，心靈也彷彿已經完成了第一場完美的揮桿。

▲8歲就開始學習高爾夫的Sean，動作十分流暢。

持續精進球技

站在發球台上望向綿延的果嶺，那種屏息凝神、體察環境變化的狀態，與我平常在觀景窗後等待光影定格的心境，其實有著異曲同工之妙。攝影是透過鏡頭挖掘細節中的層次，而高球則是透過每一記揮桿，學習與土地、風向以及自我的心境對話。這兩者都讓我學會慢下來，以更謙卑且敏銳的視角，去感知自己及世界運行的微小脈動。2025這段意外而美好的高球支線，為我的旅行生活寫下了全新篇章。新手村第一關達成，期待2026年繼續解鎖更多球場！

▲人生第一場18洞的挑戰，考驗的不只是球技，更是心靈的修煉。

▲謝謝老天爺，在下場這日給了這麼棒的天氣。

理想的南台灣高球基地

在行程的最後，我再次回到行政酒廊，享用那份看似罪惡但實在銷魂的「季節水果厚鬆餅」早餐。這份單點位上的精緻服務，讓人在清幽的氛圍中，能靜下心來細細回味這幾天的收穫。回首這幾天的行程，我發現高雄日航酒店不僅是一間服務細膩、軟硬體皆屬上乘的飯店。對於計畫南下前往屏東或高雄周邊球場打球的球友來說，這裡優越的地理位置與完善的休憩環境，無疑是理想的基地。在果嶺上挑戰自我後，能回到這裡在大浴場泡個熱水澡、品嚐職人等級的盛宴，最後在舒適的床舖上沉入夢鄉，這或許就是當代旅人所追求，兼具動能與沈澱的完美旅行模樣。港都的優雅與日式的款待，在此交織成一段難忘的記憶。高雄，我們下次見。

▲行政酒廊早餐採半自助式，有數種主餐可選。

▲如雲朵般堆疊的溫潤口感，佐以新鮮果實與濃郁乳香的點綴。

高雄日航酒店

地址：高雄市前鎮區林森四路268號

陳耀恩 | Ean Chen，生活美學攝影達人，曾分別舉辦羚羊峽谷與澳洲北領地攝影展，擔任台灣蔡司大使，也是 Canon 攝影講座講師。除透過單眼進行影像創作，也使用無人機空拍及 GoPro 來豐富攝影視角與素材。也是一名旅遊專欄作家，持續以跨媒體方式發表世界各地的旅遊文章與攝影作品。部落格、Instagram

【你可能也想看】

►讀心般的貼心服務！台中奢華住宿開箱 精緻午茶＋米其林粵菜盛宴

►職人親授蒔繪與金繼！「虹夕諾雅」攜手百年漆藝品牌推限定企畫

►開箱宮古島米其林渡假村！石灰牆體融入自然 無邊際泳池眺望大海