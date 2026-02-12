全台6間新飯店特色一次看！雙人房最低免千元　入住挑專屬香氛

▲台北嵨開安旅是台灣首間以「健康療癒」為核心的飯店。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

新的一年到來，國旅也有許多新飯店陸續搶在農曆年前開幕。旅遊電商Klook精選全台6間近期新開幕飯店，橫跨台北、台南、高雄到屏東，從都會中的療癒旅宿、設計感飯店，到南國度假氛圍酒店，甚至最低不到1000元，成為新的一年國旅選擇。

▲嵨開安旅與AVATA Wellness合作，提供瑜伽與身心療癒課程。

台北 嵨開安旅

嵨開安旅於今年1月開幕，距離捷運忠孝復興站步行約3分鐘，是台灣首間以「健康療癒」為核心的主題飯店。名稱「嵨開」源自日本山伏修驗道哲學「Uketamo（承もう）」，意指「接納一切」，希望旅人在此卸下城市緊繃，回歸身心平衡。飯店與AVATA Wellness合作，提供瑜伽與身心療癒課程，餐飲則結合當季小農食材與優質蛋白質，將現代設計美學與療癒體驗融合，打造東區少見的靜謐空間。

▲台北Oani綠洲位於西門町。

台北 Oani綠洲

去年12月開幕，位於西門町核心地段，距離捷運西門站僅約2分鐘步行距離，卻彷彿隱身城市中的一處安靜綠洲。飯店以自然材質與柔和光線營造如水波擴散的視覺節奏，讓人一踏進飯店就自然放鬆。

客房配備醫療級空氣清淨系統「克立淨CS101 Max」，透過專利電漿滅菌技術深層淨化空氣；台灣香氛品牌P.Seven也為Oani特調木質草本香氛，層次柔和像是雨後的土壤混合木片的溫度，住客可挑選一款香氛、噴在擴香石上帶回，放鬆之餘也帶走一段氣味記憶，增添一份溫柔的儀式感。

▲▼台南露夏旅社走復古風。

台南 露夏旅社

露夏旅社今年2月全新開幕，距離花園夜市步行不到10分鐘，地點便利。旅社以墨綠色調搭配木質元素，呈現復古藝術風格，彷彿走進一座靜謐美術館。2月5日至18日期間，透過Klook預訂可享獨家市場最低價54折起，雙人房最低不到1000元。

▲▼台南福爾摩沙花園酒店重新開幕。

台南 福爾摩沙花園酒店

今年2月以全新面貌回歸的福爾摩沙花園酒店，承襲原「台南商務會館」的西班牙城堡式建築輪廓，保留經典外型，同時注入更多自然與生活感細節，營造屬於台南的海島度假氛圍。館內設有戶外游泳池、SPA、蒸氣室與健身中心等設施，適合旅人在假期中慢慢享受。

▲高雄嬉月地景酒店近駁二藝術特區。

高雄 嬉月地景酒店

嬉月地景酒店今年2月剛盛大開幕，步行至駁二藝術特區僅需8分鐘，距離捷運鹽埕埔站約2分鐘，兼具觀光與交通便利性。飯店整體以內斂沉穩的米色與黑色系為主軸，營造低調優雅的高級質感。

▲▼屏東恆春泊思．紅柴居是在地特色設計旅店。

屏東 泊思．紅柴居

「泊思．紅柴居」是去年10月於恆春重新開幕的設計旅店，空間以「引海入室」概念出發，規劃出三種主題房型：「淺灘」、「深海」與「防風林」。

「淺灘區」客房以沙灘為設計靈感，採用奶茶色調，整體氛圍安靜、柔和，偏向喜歡清淡風格的旅人；「深海區」客房以藍色牆面搭配跳色家具，視覺層次較強，空間感更有個性；「防風林區」房型則取材自在地紅柴木，呈現原生材質的溫潤與安定感。