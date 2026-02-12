ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

▲▼「特．好喝」跨界找來美國運動電腦動畫喜劇電影《山羊巔峰》合作。（圖／記者蕭筠攝）

▲「特．好喝」跨界與美國運動電腦動畫喜劇電影《山羊巔峰》合作。（圖／特．好喝提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「特．好喝」與美國運動電腦動畫喜劇電影《山羊巔峰》（GOAT）聯名，2月13日起推出「機能茶飲」，一共3款口味。另外，還有一系列限量周邊，包括搖搖環保杯、飲料提架等。

▲▼「特．好喝」跨界找來美國運動電腦動畫喜劇電影《山羊巔峰》合作。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼極電解柚沁蘇打（上）、極蛋白錫拿歐提（下）。

▲▼「特．好喝」跨界找來美國運動電腦動畫喜劇電影《山羊巔峰》合作。（圖／特．好喝提供）

特．好喝此次推出「機能茶飲」聯名系列，首度以運動補給為概念，把電解質、乳酸菌來源與植物性蛋白等成分結合，其中「極電解柚沁蘇打 」選用葡萄柚果香搭配蘇打水，並添加電解質來源、卡曼橘凍，售價75元。

「極酵素檸萃多提」以二窨二十茉茉莉茶搭配牛奶為基底，融合乳酸菌來源的特調配方，再加入檸檬果酸，售價80元；「極蛋白錫拿歐提」使用帶有巧克力香氣的錫蘭紅茶與鮮奶為基底，結合植物性蛋白粉，售價75元，不建議大豆過敏者飲用。

▲▼「特．好喝」跨界找來美國運動電腦動畫喜劇電影《山羊巔峰》合作。（圖／特．好喝提供）

▲▼業者推出限量周邊、滿額贈小物。

▲▼「特．好喝」跨界找來美國運動電腦動畫喜劇電影《山羊巔峰》合作。（圖／特．好喝提供）

業者更推出一系列周邊，包括「2杯裝飲料提架（加購價148元）」、「4杯裝飲料提架（加購價168元）」、「GOAT運動毛巾（加購價159元）」、「搖搖環保杯（加購價949元）」，至門市購買飲品即開放加購，數量有限。

另外，即日起於門市或外送平台單筆飲品消費滿99元，可獲得《GOAT》紅包袋1份（款式隨機）；3月9日起單筆消費滿149元，可獲得飲品保冷袋1個，送完為止。

門市推出1元加購活動，只要拍照打卡並標記特．好喝官方帳號，2月13日起單筆消費滿299元（須含至少1杯機能茶飲），可加購盲包不鏽鋼冰塊；2月23日起單筆消費滿149元或199元（皆須含至少1杯機能茶飲），可分別加購《GOAT》角色鑰匙圈或隨機高蛋白粉罐，售完為止。

▲▼一沐日再推出獵奇新品「椒心系列」。（圖／記者蕭筠攝）

▲一沐日再推出獵奇新品「椒心系列」。（圖／記者蕭筠攝）

一沐日近日則推出獵奇新品「椒心系列」，把青、紅花椒加入烏龍綠茶，推出「椒麻奶茶（售價70元）」、「椒麻鮮奶茶（售價90元）」2款飲品，限大杯熱飲，且提供全麻、半麻與微麻3段麻度選擇，消費者可依個人喜好調整風味強度。

關鍵字： 美食情報 美食雲 特．好喝 山羊巔峰 聯名 一沐日

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【太可怕】豬肉攤「貼地分裝」豬內臟　民眾嚇爛：才爆漢他病毒...

推薦閱讀

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

紅豆食府吃到飽3/2回歸

紅豆食府吃到飽3/2回歸

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

5家餐廳2月新入選米其林　新北八里「開心果園」進榜

5家餐廳2月新入選米其林　新北八里「開心果園」進榜

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

16家航空「春節優惠」整理

16家航空「春節優惠」整理

策馬特「車站大街」散策覓食攻略！

策馬特「車站大街」散策覓食攻略！

6米高「RODY跳跳馬」現身新竹燈會

6米高「RODY跳跳馬」現身新竹燈會

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

「聚」極鮮海味祭超狂！整條全魚端上桌

台灣燈會「瑪利歐小提燈」明開放預約

百年造船技藝藏在新竹南寮餐廳裡

九族櫻花全線盛開　2/14起夜櫻、火舞祭魔幻登場

台中牛排館最低150元自助吧吃到飽！

奔羊節　別做「兩件事」嚇到羊咩咩

16家航空「春節優惠」整理

鹿港第一市場「8元手工麻糬」攤車！

喔熊2／13現身日月町擔任一日店長

香港40年名店「新東記」首登台

熱門行程

最新新聞更多

宮古島自由行4種交通比較、飯店攻略

紅豆食府吃到飽3/2回歸

台北隱藏版250坪地下音樂餐廳！

旅宿業者不提供浴巾惹議　觀光署：應提前揭示

5家餐廳2月新入選米其林　新北八里「開心果園」進榜

高雄情人節彩蛋！「超人力霸王」神秘嘉賓

特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

16家航空「春節優惠」整理

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366