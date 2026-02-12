特．好喝聯名電影《山羊巔峰》！推3款機能飲品　還能1元加購周邊

▲「特．好喝」跨界與美國運動電腦動畫喜劇電影《山羊巔峰》合作。（圖／特．好喝提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「特．好喝」與美國運動電腦動畫喜劇電影《山羊巔峰》（GOAT）聯名，2月13日起推出「機能茶飲」，一共3款口味。另外，還有一系列限量周邊，包括搖搖環保杯、飲料提架等。

▲▼極電解柚沁蘇打（上）、極蛋白錫拿歐提（下）。

特．好喝此次推出「機能茶飲」聯名系列，首度以運動補給為概念，把電解質、乳酸菌來源與植物性蛋白等成分結合，其中「極電解柚沁蘇打 」選用葡萄柚果香搭配蘇打水，並添加電解質來源、卡曼橘凍，售價75元。

「極酵素檸萃多提」以二窨二十茉茉莉茶搭配牛奶為基底，融合乳酸菌來源的特調配方，再加入檸檬果酸，售價80元；「極蛋白錫拿歐提」使用帶有巧克力香氣的錫蘭紅茶與鮮奶為基底，結合植物性蛋白粉，售價75元，不建議大豆過敏者飲用。

▲▼業者推出限量周邊、滿額贈小物。

業者更推出一系列周邊，包括「2杯裝飲料提架（加購價148元）」、「4杯裝飲料提架（加購價168元）」、「GOAT運動毛巾（加購價159元）」、「搖搖環保杯（加購價949元）」，至門市購買飲品即開放加購，數量有限。

另外，即日起於門市或外送平台單筆飲品消費滿99元，可獲得《GOAT》紅包袋1份（款式隨機）；3月9日起單筆消費滿149元，可獲得飲品保冷袋1個，送完為止。

門市推出1元加購活動，只要拍照打卡並標記特．好喝官方帳號，2月13日起單筆消費滿299元（須含至少1杯機能茶飲），可加購盲包不鏽鋼冰塊；2月23日起單筆消費滿149元或199元（皆須含至少1杯機能茶飲），可分別加購《GOAT》角色鑰匙圈或隨機高蛋白粉罐，售完為止。

▲一沐日再推出獵奇新品「椒心系列」。（圖／記者蕭筠攝）

一沐日近日則推出獵奇新品「椒心系列」，把青、紅花椒加入烏龍綠茶，推出「椒麻奶茶（售價70元）」、「椒麻鮮奶茶（售價90元）」2款飲品，限大杯熱飲，且提供全麻、半麻與微麻3段麻度選擇，消費者可依個人喜好調整風味強度。