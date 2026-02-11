ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
清境奔羊節　遊客別做「兩件事」嚇到羊咩咩

▲清境奔羊節到，仁愛警方將加強交通疏導。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

2026清境農場65週年場慶暨奔羊節活動，將於2月13日(星期五)上午10時20分至10時50分舉行，預期將吸引大量遊客前往，也是一年一度少見的「人羊共走」盛況；仁愛警分局表示，已事先規劃警力及協勤民力執行交通疏導及管制措施，以維護活動期間交通秩序及用路人安全。

仁愛分局指出，活動當日將視現場人、車流狀況，於全長約2公里的臺14甲線9.5K（清境南商圈/觀山牧區）至7.8K（清境國民賓館）路段，配合活動流程實施交通管制措施，並派遣警力於重要路口及易壅塞路段執行交通疏導，建議民眾避開該時段行駛道路，並請配合執勤員警指揮及管制措施。

▲清境奔羊節，仁愛警加強交通疏導。（圖／記者高堂堯翻攝）

分局呼籲，臺14線甲線路幅狹窄，前往活動現場及行經周邊道路之駕駛人，應遵守交通號誌及速限規定，嚴禁違規停車及任意穿越車道，警方將加強違規停車取締，駕駛人行經路口時應停讓行人，行人亦請注意來車動向，共同維護行車與行走安全。

警方提醒民眾隨時掌握在地交通資訊，事先規劃行程，於觀賞羊群遊行時，請勿大聲喧嘩或使用空拍機近距離拍攝，以免羊群受驚發生衝撞，造成危險；另山區氣候變化大，請民眾出發前確認天氣狀況，並攜帶保暖衣物，另請勿酒後駕車、疲勞駕駛，尊重用路人之路權。

關鍵字： 清境 奔羊節 交通疏導

