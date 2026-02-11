春節到！喔熊2／13現身日月町擔任一日店長　粉絲可抽十萬住宿大獎

▲喔熊2月13日將現身日月町。（圖／日月町複合式商場 Hizuki Town提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節連假將屆，位於埔里鎮愛蘭交流道旁的「日月町複合式商場（Hizuki Town）」將於2月13日邀請參山國家風景區人氣吉祥物「喔熊（OhBear）」，化身一日站長並舉行粉絲見面會，為旅遊旺季揭開序幕，並首度攜手「台灣輕奢旅宿萃」三大話題旅宿推出新春福袋，最大獎項為頂級總統套房住宿券十張，總價值逾十萬元。

日月町營運長胡智鈞表示，該商場憑藉純白幾何建築美學、TSUTAYA BOOKSTORE的文化進駐，以及寶格麗洗手與護手的高端體驗，塑造獨一無二的場域風格，獲網友譽為「全台獨特的精品級商場」；本次活動期間將結合喔熊聯名商品及台中市好禮協會優質好物，推出「新春限定好物市集」，讓返鄉與走春民眾在塞車途中下車休息、拍照、購物，一站滿足多重需求。

胡智鈞指出，這次參與活動的「台灣輕奢旅宿萃」三家飯店也涵蓋中台灣的黃金旅遊動線：「日月潭晶澤」位於伊達邵碼頭首排，主打日月潭湖景第一排的奢華體驗；「台中芭蕾城堡酒店」 以「一房一景」聞名，深受親子與家庭喜愛的城堡式渡假酒店；「台中希堤微旅」鄰近逢甲商圈與歌劇院，展現台中都會美學休閒輕旅，無論遊客的行程是往日月潭走，還是準備回台中市區，都能享有最棒的住宿。

胡智鈞強調，休息是旅途中的短暫停留，但希望進一步延伸這段時間、串聯台中與南投的旅遊動線；日月町以愛蘭交流道為核心，整合台中市好禮協會精選好物以及南投在地特色產品，將人流轉化為實際消費與停留，盼為地方觀光帶來實質效益。