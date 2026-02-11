ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台鐵集集線復駛　南投縣推「集集復集集 · 永續新復駛」走春新遊程

▲「集集復集集 · 永續新復駛」南投走春添新遊程。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲限量永續伴手禮紀念杯套。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

集集線鐵路今年初復駛，南投縣政府攜手南投縣集集鎮形象商圈觀光發展協會，自2月14日至3月30日推出「集集復集集・永續新復駛」系列活動，除可報名「永續單車走讀活動」、體驗雙鐵軌跡，民眾參加「減碳集一點」LINE 官方數位帳號集點方案，還可兌換限量永續伴手禮紀念杯袋。

縣府觀光處指出，遊客可搭乘集集線到集集報名參加共5場的「永續單車走讀活動」，透過鐵路與鐵馬的雙鐵融合，串連明新書院、武昌宮與泰順廊橋、廣聖宮、大眾爺廟與樟樹公、本草自然生技園區等當地知名景點的新遊程，讓遊客傾聽在地永續的實踐故事，並透過每趟零碳排移動的旅遊，親身力行減碳15公斤，相當於為地球種下1.2棵樹。

▲集集火車站解說。（圖／南投縣政府提供）

▲集集火車站解說。

另「減碳集一點」LINE 官方數位帳號集點方案，結合食、宿、遊、購、行五大面向，整合集集鎮在地30家店家與6大核心景點，透過官方LINE數位集點，鼓勵遊客走訪商圈特色店家及文化景點；每處站點樹立的減碳立牌，以在地廢棄木材雷雕而成，並於立牌上呈現該站點之平均減碳值與永續知識小語，透過「數位集點」與「碳足跡計算」，民眾在旅遊過程中，即可直觀感受減碳行為對環境的貢獻，也促進在地商圈消費與發展，實現「帶走感動，不留碳蹤」的綠色概念。

▲單車走讀活動。（圖／南投縣政府提供）

▲單車走讀活動。

觀光處表示，系列活動期間於「進集的旅人-集集形象商圈」臉書官方粉絲團的「集集復集集·永續新復駛」貼文下，上傳集集永續店家或景點照片留言且分享貼文，就可參加抽獎，將於3月30日抽出5位幸運兒、致贈紀念伴手禮與加碼集集在地好物。

「集集復集集 · 永續新復駛」南投集集單車走讀活動報名網站：https://forms.gle/2fs4wKx64uMaJeEu5 ，更多旅遊資訊可上南投旅遊網https://travel.nantou.gov.tw/ 或『樂旅南投』官方臉書粉絲頁查詢。

關鍵字： 集集線 復駛 走春 遊程 減碳

