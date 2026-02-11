驅動低碳旅遊新時代　長榮文苑酒店嘉義通過國際碳盤查

▲▼ 長榮文苑酒店（嘉義）通過法標國際溫室氣體盤查驗證 引領低碳旅遊新風格 。（圖／嘉義長榮文苑酒店提供）

記者翁伊森／嘉義報導

長榮文苑酒店（嘉義）通過法標國際溫室氣體盤查驗證 引領低碳旅遊新風格在全球邁向2050淨零排放的背景下，長榮文苑酒店（嘉義）在可持續發展的道路上邁出了重要一步。

近日，該酒店已成功依循ISO 14064-1標準完成溫室氣體盤查，並由法商法標國際（AFNOR Asia）進行第三方驗證，成為雲嘉地區首家取得此項國際標準的飯店業者，為嘉義的綠色觀光發展樹立了重要里程碑。長榮文苑酒店自開幕以來，一直致力於將永續發展納入核心營運策略。總經理蘇筱斐表示：「我們將精準盤查視為永續優化的起點，未來將根據排放結構適時調整減量策略，讓旅客在享受舒適服務的同時，也能安心選擇對環境更友善的住宿方式。」透過這次認證，酒店不僅在專業制度的建立上邁出了堅實步伐，也展現了持續投入低碳轉型的決心與行動。

次盤查涵蓋了酒店營運中使用的電力、燃料、冷媒系統及其他活動排放，並經獨立第三方確認符合國際標準。透過全面的數據盤點，長榮文苑酒店確立了可追蹤、可管理的碳排架構，為未來的減量措施提供了明確方向。酒店持續將低碳理念落實於日常運營中，讓旅客在無負擔的情況下自然參與綠色行動。例如，酒店全館導入LED節能省電燈具與感應照明系統，顯著提高能源使用效率；推動無塑客房及引入玻璃水具，以減少一次性塑膠的使用；升高在地及環保採購比例，降低運輸碳足跡；此外，酒店還設置了10座電動車充電樁，支持低碳交通。

在提升顧客服務體驗的同時，長榮文苑酒店也推出了「在地低里程料理」的餐飲方案，深化旅客的永續飲食體驗，為旅客提供兼具環保與美味的選擇。這些措施不僅豐富了入住體驗，更彰顯出酒店在環保與可持續方面的努力。長榮文苑酒店自開業以來即獲得金級環保旅館認證，去年更在「食尚玩家旅宿大賞」中脫穎而出，斬獲「綠生態永續」大獎及「票選人氣王」全國第一名，獲得眾多旅客對其永續經營成果的高度肯定。此次依循ISO 14064-1完成溫室氣體盤查，進一步強化了品牌在永續旅宿領域的專業形象。

面對全球持續升溫的氣候變遷挑戰，長榮文苑酒店將持續結合智慧管理與實際行動，為旅客提供更安心的綠色選擇。酒店正同步推出「2026歡慶食尚玩家旅宿大賞人氣王─綠色永續旅行一泊二食」住房專案，雙人入住價格從5,500元起，讓旅客深入體驗嘉義的美。酒店優越的地理位置使得至高鐵嘉義站的交通十分便利，提供旅客舒適的入住環境、在地的美食和貼近土地的行程設計，為旅客的每一次出遊注入環保的意義。更多關於綠色旅遊住房方案的資訊，旅客可撥打服務專線（05）366-9988，或訪問官方網站 www.evergreen-hotels.com 進行查詢。長榮文苑酒店將不斷努力，成為低碳旅遊的標竿，為保護我們的地球而積極進行創新與改進。