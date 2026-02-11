ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
這一鍋攜手武德宮推「錢母刮刮樂」　最大獎全年75折專用卡

▲這一鍋攜手武德宮推「錢母刮刮樂」　最大獎全年75折專用卡。（圖／這一鍋集團提供）

▲這一鍋攜手武德宮推「錢母刮刮樂」，最大獎全年75折專用卡。（圖／這一鍋集團提供）

記者黃士原／台北報導

這一鍋餐飲集團與雲林北港武德宮合作，推出聯名限量「發財金（錢母）」，消費滿額即可獲得，每一份錢母的背面還有刮刮樂，獎項包括75折、85折、9折優惠，在「這一鍋」每次消費皆可打折，使用期限到2026年底。

這一鍋餐飲集團以「新年不只要好運，更要整年的祝福」為概念，首度與雲林北港武德宮合作，推出聯名限量「發財金（錢母）」，在集團4個品牌消費每筆滿千元即獲贈一份，每一份錢母的背面都藏有刮刮樂，獎項包括75折、85折、9折優惠，2026年12月31日前，前往「這一鍋」每次消費皆可持卡進行折扣，10%服務費依餐點原價計算。錢母數量有限、送完為止。

▲這一鍋攜手武德宮推「錢母刮刮樂」　最大獎全年75折專用卡。（圖／這一鍋集團提供）

▲燒肉同話主打「手氣開桌王」遊戲，凡消費任一套餐，即可與關主各摸一張麻將比花色大小，有機會免費吃澳洲和牛板腱／松阪豚（擇一）。（圖／這一鍋集團提供）

配合農曆新年檔期，這一鍋餐飲集團以「每一桌都能玩、玩到就能加菜」為概念，讓四大品牌把開運變成上桌互動，這一鍋推出「開運大三元」活動，單筆消費滿2000元，即可與門店同仁進行「麻將比大小挑戰」，贏家可獲招待培根牛肉或梅花豬肉1份（每桌限一次）。

燒肉同話主打「手氣開桌王」遊戲，凡消費任一套餐，即可與關主各摸一張麻將比花色大小，有機會免費獲得澳洲和牛板腱／松阪豚（擇一）。這一小鍋則推出骰子遊戲，「骰出你的幸運」，凡加入會員即可參加骰點遊戲，依骰子總點數即有機會把「海鮮三拼」、「蛤蜊」或「梅花豬肉」獎品帶進餐桌。韓啵韓式料理以「抓石子互動遊戲」，成功者可在下次回訪時再享一次專屬招待。

此外，集團同步推出跨品牌會員加碼抽獎，2月22日前出示這一鍋餐飲集團 APP會員，累計任兩品牌以上消費並達指定金額，即可參與抽獎，有機會抽中黃金麻將金飾（重量約0.168錢，限量1名）。

▲原燒台中公益店即日起新增自助吧，40多種品項無限供應。（圖／記者黃士原攝）

另外，王品今日宣布，原燒台中公益店即日起也加入自助吧吃到飽行列，同時與台中西屯家樂福店一同推出優惠，即日起至2月28日，出示開頭為B或L的身分證件，或地址設在台中的工作名片，就招待由白蝦與鮑魚組成的「海味雙拼」1份，消費2客多人套餐並出示2張證件可兌換2份，以此類推。

「原燒」是王品集團旗下燒肉品牌，主要提供套餐，另有各式單點菜色，不過2024年12月首度把台中西屯家樂福店升級自助吧店型，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應，其中現烤焦糖牛肉吐司、薑燒豬吐司、黑糖珍珠蛋塔是餐廳推薦必吃。目前已有台北西門店、竹北光明店、台中西屯家樂福店與台中公益店。

