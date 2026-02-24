前飯店主廚十多年粵菜功夫！高雄港式餐酒館　凌晨爽嗑四寶飯

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「絕代芳華」位於苓雅市場與自強夜市附近，營業到凌晨三點，是很適合深夜小酌聚餐的港式宵夜。主廚在飯店做粵菜做了十多年，對於火候與味道的掌握很到位，現場還會隨機推出一些菜單上沒有的隱藏版新菜。地下室設有飛鏢機，也有提供預約包場的空間。

想吃點開胃的可以試試金沙鹹蛋黃雞翅，外皮炸得酥脆並裹上厚厚金沙，每一口都有濃郁蛋香。想填飽肚子的話，四寶飯是很不錯的選擇，一次可以吃到叉燒、脆雞、櫻桃鴨與香腸，配上蔥鹽跟入味的長米飯非常有滿足感。這裡的調酒也很有特色，像是夜遊金魚街，杯子裡放了金魚軟糖裝飾，喝起來酸甜像糖果。

空間外觀

▲地下室包廂空間。

▲店內設有飛鏢機可以體驗。

推薦餐點

XO醬炒蘿蔔糕 220元

▲蘿蔔糕外酥內軟，使用XO醬翻炒，有明顯的鹹、香、辣感，搭配炒蛋與脆豆芽菜增加口感，整體口味厚實涮嘴。

四寶飯 340元

這碗飯包含了油亮叉燒、香嫩脆雞、櫻桃鴨肉與鹹香香腸，呈現經典的港式燒味組合。醬汁淋在長米飯上，香氣很足，再配上爽脆芥藍、滑嫩荷包蛋與蔥鹽，風味層次很豐富。

金沙鹹蛋黃雞翅 250元

▲雞翅炸至外皮酥脆，裹上厚實的金沙鹹蛋黃，每一口都能吃到濃郁的蛋香，肉質保有鮮嫩口感，是很適合搭配飲品的開胃點心。

蒸鳳爪 160元

▲鳳爪蒸得軟Q滑順，吸附了微甜微辣的醬汁香氣，入口即化的口感帶點膠質，是蠻多人喜歡的港點。

漏奶華西多士 220元

甜食控可以點一份！鬆軟的吐司表面撒上滿滿阿華田粉，切開後香濃奶餡會流出，吃起來滑順帶有蛋香味，滋味甜甜的，是餐後分享的首選。

隱藏版新菜

▲現場會隨機推出一些菜單上沒有的隱藏版新菜，可以嚐鮮看看。

調酒／無酒精特調

檸檬利賓納 200元

▲這是經典的港式飲品，以利賓納搭配蘇打水與黃檸檬，喝起來酸酸甜甜，氣泡感十足且帶有莓果香，在用餐過程中非常解膩。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

夜遊金魚街 360元

這杯調酒很可愛，以琴酒與白蘭姆酒為基底，加入荔枝、藍柑橘與薑汁汽水調製，風味偏甜像糖果，帶有莓果香氣與氣泡感。杯中放入金魚軟糖裝飾，呈現出香港金魚街的意象。

港味小奶狗 380元

港味小奶狗的酒感較濃厚，使用波本威士忌、貝禮詩奶酒、榛果與黑巧克力，並特別加入香港黑白淡奶特調。喝起來奶香濃郁，還附上酥脆的繽紛樂巧克力棒。

絕代芳華

地址：高雄市苓雅區四維四路172－1號

營業時間：周二至周四21：00－03：00／周五至周日19：00－03：00（周一店休）

電話：07－2693368

虎麗笑嗨嗨

生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。

部落格、粉絲團、Instagram

