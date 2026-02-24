ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

前飯店主廚十多年粵菜功夫！高雄港式餐酒館　凌晨爽嗑四寶飯

虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨 虎麗笑嗨嗨

虎麗笑嗨嗨，兩個愛吃喝玩樂的女生，2013年正式出道的吃貨女孩團體。2015年成為千萬人氣部落客，延伸多元觸角參與各類競賽，並屢獲佳績，現正持續累積作品中。目前為美食旅遊生活作家，成員有小虎和莎麗，相信努力吃才

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

撰文攝影／虎麗笑嗨嗨、整理／實習記者陳莉玟

「絕代芳華」位於苓雅市場與自強夜市附近，營業到凌晨三點，是很適合深夜小酌聚餐的港式宵夜。主廚在飯店做粵菜做了十多年，對於火候與味道的掌握很到位，現場還會隨機推出一些菜單上沒有的隱藏版新菜。地下室設有飛鏢機，也有提供預約包場的空間。

想吃點開胃的可以試試金沙鹹蛋黃雞翅，外皮炸得酥脆並裹上厚厚金沙，每一口都有濃郁蛋香。想填飽肚子的話，四寶飯是很不錯的選擇，一次可以吃到叉燒、脆雞、櫻桃鴨與香腸，配上蔥鹽跟入味的長米飯非常有滿足感。這裡的調酒也很有特色，像是夜遊金魚街，杯子裡放了金魚軟糖裝飾，喝起來酸甜像糖果。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

空間外觀

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲地下室包廂空間。

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲店內設有飛鏢機可以體驗。

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

推薦餐點

XO醬炒蘿蔔糕 220元

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲蘿蔔糕外酥內軟，使用XO醬翻炒，有明顯的鹹、香、辣感，搭配炒蛋與脆豆芽菜增加口感，整體口味厚實涮嘴。

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

四寶飯 340元
這碗飯包含了油亮叉燒、香嫩脆雞、櫻桃鴨肉與鹹香香腸，呈現經典的港式燒味組合。醬汁淋在長米飯上，香氣很足，再配上爽脆芥藍、滑嫩荷包蛋與蔥鹽，風味層次很豐富。

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

金沙鹹蛋黃雞翅 250元

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲雞翅炸至外皮酥脆，裹上厚實的金沙鹹蛋黃，每一口都能吃到濃郁的蛋香，肉質保有鮮嫩口感，是很適合搭配飲品的開胃點心。

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

蒸鳳爪 160元

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲鳳爪蒸得軟Q滑順，吸附了微甜微辣的醬汁香氣，入口即化的口感帶點膠質，是蠻多人喜歡的港點。

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

漏奶華西多士 220元
甜食控可以點一份！鬆軟的吐司表面撒上滿滿阿華田粉，切開後香濃奶餡會流出，吃起來滑順帶有蛋香味，滋味甜甜的，是餐後分享的首選。

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

隱藏版新菜

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲現場會隨機推出一些菜單上沒有的隱藏版新菜，可以嚐鮮看看。

調酒／無酒精特調

檸檬利賓納 200元

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲這是經典的港式飲品，以利賓納搭配蘇打水與黃檸檬，喝起來酸酸甜甜，氣泡感十足且帶有莓果香，在用餐過程中非常解膩。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

夜遊金魚街 360元
這杯調酒很可愛，以琴酒與白蘭姆酒為基底，加入荔枝、藍柑橘與薑汁汽水調製，風味偏甜像糖果，帶有莓果香氣與氣泡感。杯中放入金魚軟糖裝飾，呈現出香港金魚街的意象。

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

港味小奶狗 380元
港味小奶狗的酒感較濃厚，使用波本威士忌、貝禮詩奶酒、榛果與黑巧克力，並特別加入香港黑白淡奶特調。喝起來奶香濃郁，還附上酥脆的繽紛樂巧克力棒。

▲▼絕代芳華 港式餐酒館。（圖／部落客虎麗笑嗨嗨授權提供）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

絕代芳華

地址：高雄市苓雅區四維四路172－1號
營業時間：周二至周四21：00－03：00／周五至周日19：00－03：00（周一店休）
電話：07－2693368

虎麗笑嗨嗨
生活需要體驗，人生需要嘗試！「品味」是很主觀意識的東西，期待被滿足、感動被勾起才能成就愛的滋味。
部落格粉絲團Instagram

【你可能也想看】

►鹽埕古宅餐酒館！冬瓜茶變身法式水果凍、麻奶紙包魚超下飯
►高雄超台手工拉麵「改用虱目魚熬湯」　還有花生白玉糰子必吃
►高雄百變布朗尼！從桂花烏龍到紅心芭樂都能搭　每口都濕潤厚實

關鍵字： 絕代芳華 高雄美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 滿分的旅遊札記

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【要出什麼拳】貓一直重複腳腳開花　表情超呆萌XD

推薦閱讀

肥肉輕抿就化開！高雄60年肉燥飯老店進駐鹽埕　膠質豬腳必點

肥肉輕抿就化開！高雄60年肉燥飯老店進駐鹽埕　膠質豬腳必點

高雄超萌甜點「北極熊馬卡龍」！開心果夾麻糬、甜鹹層次太銷魂

高雄超萌甜點「北極熊馬卡龍」！開心果夾麻糬、甜鹹層次太銷魂

高雄極濃黑芝麻乳酪生吐司！高含水鮮奶基底　口感扎實綿密

高雄極濃黑芝麻乳酪生吐司！高含水鮮奶基底　口感扎實綿密

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包　溫體豬冷藏熟成鎖住肉汁

凌晨3點半開賣！高雄老麵發酵肉包　溫體豬冷藏熟成鎖住肉汁

黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金滷腿扣

黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金滷腿扣

貝加爾湖「融冰提早、冰層變薄」　業者：暖化讓冰上活動藏危機

貝加爾湖「融冰提早、冰層變薄」　業者：暖化讓冰上活動藏危機

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王

藏壽司首度進軍花蓮

藏壽司首度進軍花蓮

主廚十多年粵菜功夫！高雄港式餐酒館

主廚十多年粵菜功夫！高雄港式餐酒館

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

台北4大「山林親水步道」懶人包

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

熱門行程

最新新聞更多

黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金滷腿扣

貝加爾湖「融冰提早、冰層變薄」　業者：暖化讓冰上活動藏危機

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王

藏壽司首度進軍花蓮

主廚十多年粵菜功夫！高雄港式餐酒館

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366