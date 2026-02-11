延吉街「民生輝」改賣麻辣鍋　單日營收最高6位數

▲民生輝轉型改賣麻辣鍋，主打「連湯底都能喝」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

位於延吉街巷弄內的「民生輝牛肉鍋」，由富錦樹創辦人吳羽傑於2023年所開設，由於生意不佳，去年底改賣麻辣鍋，千層豆腐與鴨血兩項最佳配料還能免費續加。轉型後，業績明顯起色，單日營收最高可達6位數。

身為台南人的吳羽傑，雖然北上創業開設許多餐廳、選物店等，但他一直想開設一家台南特有的牛肉鍋，在長達數個月的試吃與調整後，2023年2月開設「民生輝牛肉鍋」，湯底使用大量牛腩、蘋果、洋蔥、玉米、白蘿蔔下鍋熬煮超過48小時。

▲因為好的溫體牛肉取得困難，民生輝改賣麻辣鍋。（圖／記者黃士原攝）

不過，經營1年多後，台北消費者不太買單，民生輝牛肉鍋單月虧損達50萬元，吳羽傑坦言遇到最大的困難，就是拿不到好的溫體牛肉，導致餐廳生意不好；而生意不好，就失去搶貨的優勢，如此惡性循環下，餐廳更難經營下去，所以他決定改賣麻辣鍋。

▲民生輝麻辣鍋主打「連湯都能喝」，千層豆腐與鴨血都能免費續加。（圖／記者黃士原攝）

經過幾個月品牌規劃、裝潢及設計菜單，民生輝麻辣鍋去年底跟大家見面，主打「連湯都能喝的麻辣鍋」，湯底使用10多種辛香料、四川大紅袍及牛骨慢火熬煮8小時，風味走向偏甜辣、溫潤柔和，麻香與辣感和諧共存，不嗆喉、不燥口，現場可依需求隨時調整辣度。

除了湯底，麻辣鍋裡還有千層豆腐，口感介於傳統豆腐與凍豆腐之間，細嫩卻富有結構，如同層層堆疊的生豆包，搭配軟嫩入味的鴨血，共同構成「最強鍋底」，千層豆腐與鴨血皆可免費續加。

至於使用大量蔬果與牛肉一同熬煮的溫體牛蔬果鍋，仍繼續供應，可與麻辣鍋搭配成鴛鴦鍋。

▲美國無骨牛小排。（圖／記者黃士原攝）

民生輝麻辣鍋菜單也同步升級（以單點為主），除了原本的溫體牛肉，還供應日本鹿兒島A5和牛、美國無骨牛小排、澳洲和牛、紐西蘭小羔羊、台灣梅花豬，以及各式火鍋配料、蔬菜、海鮮，若再加上熱炒菜色，品項多達90多種。其中「白灼肥腸」是吳羽傑推薦必點，採用少見的白滷工法，不加醬油、色澤淺白，以高湯為基底，搭配主廚祕方香料輕滷入味。

▲香菜炒牛肉。（圖／記者黃士原攝）

▲金沙中卷。（圖／記者黃士原攝）

▲牛肉炒泡麵。（圖／記者黃士原攝）

價格部分，溫體牛蔬果鍋大鍋600元、小鍋400元，麻辣鍋700元（沒有大小鍋之分），鴛鴦鍋900元。肉品與內臟類120元至780元，其中溫體牛肉盤320元；火鍋料與蔬菜50元起至350元；香菜炒牛肉等手路菜（熱炒類）則是介於180元至420元之間。除了單點，民生輝麻辣鍋也有雙人、4人套餐，價格分別是2280元、4080元。

民生輝轉型改賣麻辣鍋後，生意逐漸起色，吳羽傑在IG影片中提到，之前單日營業額最慘僅有1、2萬，現在生意最好時可達6位數，晚上訂位都有8、9成。他分析業績變好的主因，除了國人愛吃麻辣鍋，店裡主打「連湯都能喝」，適合不擅長吃辣的朋友嘗試，超愛吃辣的朋友也可以選擇中辣或大辣，受眾變得更廣。

▲築間進行菜單改版，個人鍋最低380元。（圖／築間提供）

另外，連鎖火鍋品牌「築間」啟動16年來最大規模菜單改版，用清楚的點餐架構讓選擇變簡單。個人鍋最低380元，更首度推出「個人鴛鴦鍋」，1人也能享受兩種湯底；個人套餐新增「主餐雙拼盛合」，滿足一次2種主餐的需求。

雙人套餐則推出「海陸總匯盛合」，980元起含美國牛五花、綜合魚片、草蝦、白蝦、鮮蚵及蛤蜊等組合，雙人套餐系列即日起更享外帶8折優惠。