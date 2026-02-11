再睡5分鐘「環島走春」飲料買1送1　先喝道消費抽365杯四季春茶

▲再睡5分鐘推出環島走春計畫。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「再睡5分鐘」春節推出「環島走春計畫」，2月17日至3月27日期間輪流於不同門市進行為期3天的駐點活動，只要完成指定動作即可享買1送1、第2杯半價等優惠。另外，「先喝道」有抽獎活動，免費送出1年份四季春茶。

再睡5分鐘駐點期間，消費者只要至活動門市拍下指定陳設並上傳任意社群平台，即可享有該門市限定專屬優惠如下。

●全品項買1送1

參與門市：高雄義享店、台南南紡店、屏東太平洋店、台中一中店、苗栗竹南店

每筆訂單限購1組；贈送之品項需相同風味、尺寸、糖冰比、配料。

●指定系列飲品買1送1

參與門市：台北寧夏店、台北江南店

每筆訂單限購1組；贈送之品項需相同風味、尺寸、糖冰比、配料。

●全品項第2杯半價

參與門市：台中誠品480店、台南中正店、三峽和平店、楠梓藍田店、鹿港中山店、台中美村店、台北大安店、新竹巨城店、竹北博愛店、台北南陽店

每筆訂單限折1組（即2杯）；飲品不限風味、尺寸、配料。

●全品項任2杯8折

參與門市：桃園統領店、南港興華店、板橋陽明店、新莊幸福店、新北樂華店、新竹光復店、台北吳興店

每筆訂單限折1組（即2杯）；飲品不限風味、尺寸、配料。

▲全門市推出奶茶、特調系列等優惠。

另外，2月23日起至3月13日，全門市加碼「日日喝奶茶濃茶系列任選第2杯半價」，每筆訂單限購1組；3月14日起至27日，購買5分鐘特調系列包括午茉多多、金萱多多、桃氣多多、富士令果多多等飲品，可獲得刮刮卡1張，有機會刮中買1送1、單杯折5元、單杯9折、第2杯半價優惠。

▲先喝道新年送1年份四季春茶。（圖／先喝道提供）

先喝道為迎新春也於臉書粉專舉辦「365杯好茶」抽獎活動，2月15日起至22日期間，持2026年2月於先喝道消費之發票，至指定貼文留言並上傳發票照片即可參加抽獎，3月1日抽出幸運得主1位，可獨得365杯四季春茶王，獎項將採分批方式發放。

因應情人節的到來，2月13日當天購買指定玫瑰系列飲品，可享「同品項第2杯10元」，每人限購3組，售完為止。