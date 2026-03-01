ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
曾接待過天皇！札幌62年老牌酒店閉館倒數　2027年走入歷史

泰國劉德華的美食案內帖

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲札幌公園飯店就在中島公園旁，住起來非常舒適。

撰文攝影／泰國劉德華的美食案內帖、整理／實習記者陳品勻

札幌是個旅遊非常興旺的大城市，住宿選擇多到讓人眼花撩亂，不論是薄野、貍小路、札幌車站或大通公園一帶，都有各式各樣的飯店可選。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲我們在12月1日入住，飯店外已有聖誕佈置。

位置
這趟北海道自由行的最後三天，我們回到札幌，在住宿安排上也一度陷入選擇困難，最後選擇了位置稍微離市中心遠一點、卻仍保有便利交通，且緊鄰中島公園的「札幌公園飯店」。

離熱鬧有一點距離，卻換來風景與從容

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲札幌公園飯店出口處即是「中島公園」站，移動起來很方便。

交通
札幌公園飯店興建於1964年，至今已有62年歷史。雖然不是新飯店，但從飯店出口走不到兩步，就是地鐵「中島公園站」，搭一站到薄野、兩站到大通公園、三站到札幌車站，移動起來相當順暢。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲我們連二天晚上散步回飯店，享受札幌的夜色。

遠離城市放慢步調
也因為緊鄰中島公園，這裡的節奏與市中心明顯不同。後來的兩個晚上，我們索性從大通公園一路散步回飯店，在夜色與微涼空氣中慢慢走回住宿的地方，反而成了旅程中很舒服的一段時光。

老飯店的價值，住過之後才懂

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲房間看出去就是中島公園。

房型價格
或許正因為不是新飯店，札幌公園飯店的房價顯得格外親切。我們入住的是高樓層的園景高級大床房，含早餐，兩晚只要新台幣5654元。這可是五星級飯店，而且還包含早餐。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲飯店整體空間維護得很乾淨。房間還是用鑰匙 不是房卡，很懷舊。

房內空間
房間約10坪左右，整體風格帶點年代感，但維持得相當乾淨。暖氣很足，冬天入住十分舒適，也設有浴缸可以泡澡。連住兩晚若選擇不打掃，飯店還會贈送一瓶啤酒或罐裝茶飲（兒童除外），鼓勵環保之餘，也減少工作人員的負擔。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲房間採光不錯，早晨都被美景喚醒。

窗外景色優美
房間窗戶不算大，但面向中島公園的景色非常不錯。我們是12月1日入住，那幾天尚未下雪，但可以想像若遇上大雪，中島公園鋪滿白雪的景色，一定更加迷人。

美食、歷史與記憶交織的札幌經典風景

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲飯店大廳挑高，在1964年那時應該不常見。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲飯店櫃台後方居然有自動換匯機，我還是第一次看到。

曾接待日本天皇
札幌公園飯店自開業以來，曾接待過日本天皇陛下與多位海外貴賓，也是許多日本傳統婚禮的指定場地。我還查到，1972年札幌冬季奧運期間，IOC（國際奧委會）曾將此設為總部飯店。走進一樓大廳，空間寬敞又高挑，在1964年就有這樣的設計，也難怪能成為國際級接待飯店。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲「札幌 灘萬雅殿」門口的大花盆，特別雅緻。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲門口有菜單，如果是非房客，用餐費用是3140日圓（約新台幣640元）。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲11樓比較高，拍出去的中島公園跟房間拍的還是不一樣。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲在「札幌 灘萬雅殿」用餐的人數較少，氣氛特別放鬆。

早餐
早餐部分，飯店提供兩種截然不同的選擇。其中一個是位於11樓的「札幌 灘萬雅殿」日式早餐，這是日本老字號高級料理品牌「灘萬」在札幌的分店。用餐時可一邊欣賞窗外中島公園的景色，一邊享用料理。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲日式早餐看起來豐盛可口。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲西京燒比目魚。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲日式烤牛肉。

主食
日式早餐主食可選擇西京燒比目魚或日式烤牛肉，搭配開胃菜、蒸物、玉子燒、小菜、米飯、醃菜、湯品與甜點，一整套吃下來非常飽足。或許因為多數旅客偏好自助餐形式，這裡用餐的人不多，更顯得安靜而悠閒。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲一樓的自助餐廳 Piare有日式庭園造景。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲餐廳高挑、桌距寬敞，用餐起來很自在。

自助餐廳
另一個早餐選項，是一樓的自助餐廳 Piare。餐廳設有面向庭院的大片落地窗，坐在窗邊欣賞日式庭園景色，氣氛相當放鬆。與11樓「札幌 灘萬雅殿」窗外的風景相比，可說是各有特色。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲幾乎每樣食材旁邊都會標誌來源，咖啡豆也是。

每道食材都十分用心
餐點種類雖然不是誇張的多，約有40－50種選擇，也夠吃了，而且每一道都很用心。食材旁多半標示來源，例如千歲市農場的雞蛋、北海道產南瓜，或通過雨林聯盟認證的咖啡豆。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲現煎的帆立貝非常可口！

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲菜色齊全，包括醃漬的菜餚也非常可口。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲連一般的麵包吐司我們都喜歡。

外帶飲品
最讓人驚喜的是，現煎台提供的不是常見的歐姆蛋，而是現煎北海道產帆立貝，而且每一顆都相當大，吃得非常滿足。用餐結束前，還可以外帶咖啡或紅茶。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

▲札幌公園飯店即將閉館重建。

重要資訊
札幌公園飯店預計將於2027年2月底閉館，原址未來將重建為希爾頓集團旗下、針對高端客層的品牌飯店，預計2030年左右重新開幕。原本的停車場用地，也將規劃為大型會議與展覽空間，未來可望成為札幌重要的國際會展據點。

入住心得
「札幌公園飯店」真的值得入住，如果你想在札幌住進一間「有時間重量」的飯店，那麼在它走入歷史之前，真的值得好好住一次。

▲▼札幌公園飯店。（圖／部落客泰國劉德華的美食案內帖授權提供）

札幌公園飯店

地址：北海道札幌市中央区南10条西3丁目1番1号

曾接待過天皇！札幌62年老牌酒店閉館倒數

