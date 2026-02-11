苗栗華陶窯「迎春4亮點」先看　賞花、吃割稻飯還能玩捏陶

▲苗栗苑裡華陶窯繁花盛開，粉紅色的百鈴花則如鈴鐺般從樹上垂掛，增添年節喜氣。（圖／華陶窯提供）

記者彭懷玉／綜合報導

迎接農曆新年，苗栗苑裡華陶窯將於大年初一至初六照常開放，並以「陶甄陶陶」為主題推出四大新春限定活動，邀請民眾在陶與花之間，感受濃厚的年節氛圍。

華陶窯創立於1984年，由陳文輝先生在荒蕪的火炎山坡地打造柴燒窯場，同時，為了給身為花藝家的妻子提供花藝用的花材，陳文輝開始在園內種植台灣原生植物，逐步形塑成融合陶藝與花藝的「陶花園」。以下整理出期間限定的四大亮點。

▲華陶窯不僅以優雅的園林景致聞名，「台灣原生蝴蝶蘭」潔白綻放。（圖／華陶窯提供）

亮點一：台灣原生蝴蝶蘭、百鈴花、炮仗花盛開

華陶窯不僅以優雅的園林景致聞名，新春的花朵亦盛開，特別是俗稱台灣阿嬤的「台灣原生蝴蝶蘭」潔白綻放，而粉紅色的百鈴花則如鈴鐺般從樹上垂掛，橙色喜氣的炮仗花與紅磚黑瓦的建築交相輝映，增添新春年節的喜氣。

▲「陶甄陶陶－新春裝置特展」展場延伸至平日燒陶的穴窯與登窯空間。（圖／華陶窯提供）

亮點二：陶甄陶陶-新春裝置特展

「陶甄陶陶－新春裝置特展」展場延伸至平日燒陶的穴窯與登窯空間，以「年頭入窯、年尾出窯」為策展概念，呈現生坯、柴燒作品與典藏陶藝，讓民眾走入窯體內外，近距離感受陶與火交織的創作歷程。

新春期間每日上、下午皆安排專人深度導覽，並開放參與「登窯祈福儀式」，親手在陶土上留下祝願，把新年心意懸掛於窯前竹構裝置間，象徵步步高升。

▲苗栗苑裡華陶窯以「陶甄陶陶」為主題推出四大新春限定活動。（圖／華陶窯提供）



亮點三：「割稻仔飯」午餐體驗

遊客可手捧大陶碗，品嘗充滿農家人情味的自助式料理，在團圓餐桌上感受傳統年節的溫暖。午後也可前往園區陶人咖啡，在紅磚長廊與花樹窗景間，以陶杯品飲茶或咖啡，享受片刻悠閒時光。

▲新春期間每日上、下午開設DIY陶藝課程；相思陶店同步推出三款春節限定陶藝伴手禮。（圖／華陶窯提供）



亮點四：DIY陶藝課程

新春期間每日上、下午開設DIY陶藝課程，讓親子都能在陶土中釋放創意，享受捏陶的樂趣，在揉土與塑形間留下專屬的年節記憶。園區相思陶店同步推出三款春節限定陶藝伴手禮，包括象徵平安的春瓶花器、寓意幸福的經典陶碗，以及團圓滿滿的柴燒茶具組，買份應景小禮，為周遭親友傳達實質心意。



華陶窯表示，新春期間維持原價不漲價，期盼以「團聚做陶、和樂融融」為核心，為旅客帶來兼具文化、美感與團圓意義的春節假期。園區開放時間為上午9點30分至下午4點30分，小年夜與除夕休園，建議民眾提前預約。詳情可洽華陶窯官網查詢。