晶華酒店推惜食折扣　每晚8點後「麵包、甜點打8折」

▲晶華酒店樓Regent Gift Shop每日晚上8點後商品8折優惠（圖／取自晶華酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

不只超商，台北五星級酒店也有「惜食折扣」，晶華酒店一樓Regent Gift Shop每日晚上8點後，所有甜點與麵包都打8折。業者表示，該活動會持續推動。

台灣4大超商與全聯均有推出「惜食（即期品）優惠」，貼有專屬貼紙的鮮食、麵包、飯糰或沙拉，可享約6折至7折優惠。晶華酒店上周也加入珍惜食物行列，即日起一樓Regent Gift Shop每日晚上8點後，烘焙商品都打8折，希望手作麵包與蛋糕不被浪費。

▲嘉義福容voco酒店田園西餐廳6月30日前，推出平日晚間限定的 「晚食用餐專案」。（圖／取自嘉義福容網站）

另外，嘉義福容voco酒店2樓「田園西餐廳」6月30日前，推出平日晚間（周一至周四）限定的 「晚食用餐專案」，時間為20:00至21:00，餐點內容依當日現場供應為主，餐檯不補菜，每人399元+10%，每日限量供應，須提前電話預訂。

▲新竹、苗栗、桃園縣市居民吃盛宴自助餐廳晚餐可享7折。（圖／新竹喜來登大飯店提供）

新竹喜來登大飯店2月23日至3月31日，每周一至周四推出睦鄰優惠，凡居住於新竹、苗栗、桃園的民眾，憑身分證或該地區水電、瓦斯帳單等可證明居住地文件，即可享有「盛宴自助餐廳」下午茶兩位成人同行可享1499元優惠價（含服務費），或晚餐7折，不限人數。

