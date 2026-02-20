ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
苗栗三義親子遊必訪！水岸咖啡隱身山林　還能踩船遊湖餵鴨放電

Mika出走美食日誌

Mika

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

撰文攝影／Mika、整理／實習記者陳品勻

這裡真的超秘境！因為緊鄰西湖度假村，如果不是住宿遊客的話，請導航「德興池」會比較好找，沿途都是彎彎繞繞很小條的山間小路，不過跟著導航走總是會到的。這裡的湖光山色絕對值得你跑這一趟，很有峇里島風情的水岸景觀餐廳，如果不用餐也可以純粹來遊湖，搭乘天鵝船餵天鵝也很好玩，現在這季節還有落羽松林相伴，冬天也不會熱。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲內用的話有人數限制，但如果你不用餐只是遊湖的話，就可以不受限制，直接入園走進去遊湖，遊船費用另計。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲德興池也太美了吧！

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲如果要入座用餐限100分鐘，會加收一成服務費（只能現金結帳），低消是一份餐點或一杯飲料。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲人多可以選擇坐湖岸邊包廂沙發區，低消需1500元。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲我們人少，所以選擇坐在半露天區。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲有陽傘還有假紫藤相伴，不過涼風徐徐也很舒服。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

菜單

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲店內只收現金，每人低消一杯飲料跟一份餐點並加收服務費10%。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲為了低消點的飲料，還蠻大杯的。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲鬆餅也是為了小朋友點的。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲對景觀餐廳的餐飲我一向要求不高。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲主要還是帶小朋友來遊湖啦！

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲天鵝船的船票一個人150元。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲湖岸山景真的好美。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲上船後我們才有時間好好整理自己，也有餘裕欣賞湖景。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲其實踩天鵝船也不太累，加上一直停下來餵鵝跟綠頭鴨，挺悠閒的。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲有事先加買飼料讓小朋友慢慢餵，結果他卯起來亂灑。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲是說綠頭鴨蠻聰明的，直接爬上船吃飼料比較省力。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲還有落羽松林，好好看。

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

▲冬天來比較舒爽，暖陽也不曬，拍照也很好看，還是很推薦這裡啦！

▲▼映象水岸。（圖／部落客Mika授權提供）

映象水岸

地址：苗栗縣三義鄉西湖11號
電話：037876699＃6869
時間：10：00－19：30（周三公休）

出走是為了更深刻回到原來的位置
MIKA出走美食日誌部落格粉絲團

