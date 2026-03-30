大阪親子遊懶人包！精選14處景點與一日遊玩法　帆船下午茶必體驗

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

大阪是個很適合帶小朋友玩樂的地方，最具人氣的就是大阪環球影城、海遊館，特色神社及皮卡丘主題咖啡館也都是小朋友會喜歡的地方。帶小朋友一起體驗搭海盜船、乘摩天輪、登河岸遊艇，感受不一樣的大阪城市之美，若想來點浪漫時光，大阪梅田夜景也值得旅人安排。本篇整理超過10個大阪親子景點懶人包，以小朋友會喜歡的觀點出發。

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如何從關西機場前往大阪市區

▲搭飛機到關西機場，如何能快速抵達大阪市區呢？搭乘南海電鐵特急Rapi:t，輕鬆購票，最快只要34分鐘就能到大阪難波。

日本環球影城

走跳日本關西，日本「環球影城」絕對不能錯過！日本環球影城是個適合全年齡層的放電樂園，現在最夯最熱門的就是超級任天堂世界，還有哈利波特魔法學院。

日本環球影城

地址：大阪府大阪市此花區櫻島二丁目1番33號

營業時間：平日09：00－20：00、假日09：00－21：00（依官方公告為主）

難波八阪神社

日本大阪必訪景點中，「難波八阪神社」榜上有名，最具特色的就是獅子外觀建築的祭祀神殿，壯觀的獅子殿氣場十足，刻畫生動相當吸睛。不少旅人會特別來祈福保平安、在獅子殿前合影，據說獅子大口能吞噬厄運，為旅人帶來好運，是一座充滿能量場域的神社，來難波八阪神社還能買御守、御朱印和戀愛御守。

難波八阪神社

地址：大阪府大阪市浪速區元町2－9－19

營業時間：06：30－17：00

大阪城天守閣

有天下第一名城之稱的「大阪城天守閣」，建築瑰麗莊嚴相當有美感，走訪大阪城天守閣，可以鑑往知來，了解那個年代的歷史背景，也能欣賞保存下來的文物。登上觀景台能飽覽大阪壯觀的城市之美，還能搭船遊湖，以及買伴手禮。不僅僅只是歷史建築，也是能趣味遊玩的日本古城。

大阪城天守閣

地址：大阪市中央區大阪城1－1 540－0002

營業時間：09：00－18：00

大阪道頓堀大観覧車

「道頓堀大観覧車」超可愛的惠比壽塔，是世界第一個能水平旋轉的摩天輪，能搭乘欣賞大阪的浪漫夜景，以及道頓堀唯美的河岸風光，白天晚上各有特色，同時也能感受到大阪道頓堀商店街獨有的招牌魅力。

大阪道頓堀大観覧車（道頓堀唐吉訶德摩天輪）

地址：大阪府大阪市中央區宗右衛門町7－13

營業時間：11：00－22：00

大阪道頓堀觀光遊艇

玩日本大阪，很推薦玩「大阪道頓堀觀光遊艇」！地點就在熱鬧的道頓堀，這裡不僅可以逛街購物，享受豐盛的美食料理，現在還能體驗搭遊艇，漫遊美麗的道頓堀川。船程約20分鐘，提供舒適雅座，還能帶飲料啤酒登船，欣賞河道風光和夕陽景觀，親子同行也很適合。重點是還能打卡無人版的格力高地標，絕對值得旅人來體驗！

大阪道頓堀觀光遊艇Wonder Cruise

地址：大阪府大阪市中央區道頓堀1－1－6 542－0071 Riverside B1

營業時間：10：00～19：00

大阪通天閣

「通天閣」不僅是大阪標誌性的地標，更是大阪新世界商業街的一個瞭望台，被日本登錄為有形的文化財。有直通天空意思的建築物，可以登上觀景，飽覽大阪城市之美，頂樓最新的天空步道也相當刺激，值得旅人挑戰！還有高空溜滑梯和露台行走體驗，讓旅人可以用不同的視角來感受大阪城市景緻的震撼。建議出發前先在Klook購票，加快入園的速度。參觀完大阪通天閣，還能順遊逛新世界商業街，好多美食小吃可以品嚐，也能採買具有大阪特色的伴手禮。

大阪通天閣

地址：大阪市浪速区恵美須東1－18－6

營業時間：10：00～20：00

梅田藍天大廈空中庭園展望台

「梅天空中庭院」不僅擁有震撼的百萬夜景，夜裡的賞夜步道還會閃閃發光，像是走在銀河上散步。夜景迷人，白天的城市之美也很壯觀，可以清楚看到大阪的城市重鎮。獨特的圓環建築，站在空中庭園觀景台的每一個角落都很好拍照，來訪也可以體驗愛情鎖，也有高空景觀咖啡可以享用下午茶，親子同行也適合。

梅田藍天大廈空中庭園展望台

地址：日本〒531-6039 Osaka, Kita Ward, Oyodonaka, 1 Chome−1−88 梅田スカイビル

營業時間：09：30－22：30

大阪空庭溫泉

「大阪空庭溫泉」是距離關西機場最近的美肌之湯，占地1000坪的日本庭院，唯美療癒、好拍照，結合懷舊場景，讓旅人一秒穿越那個年代；走上復古紅橋，彷彿來到湯婆婆的油屋。來大阪空庭溫泉可以穿浴衣、泡溫泉，還能體驗岩盤浴、個人湯屋及吃美食，豐富多元的空庭溫泉，很值得旅人一訪，親子同行踩點大阪也值得安排。

大阪空庭溫泉Solaniwa Onsen Osaka Bay Tower

地址：大阪市港區弁天1－2－3

營業時間：11：00－23：00

寶可夢咖啡廳

大阪必去親子餐廳「寶可夢咖啡廳」一定不能錯過！超可愛的寶可夢主題咖啡餐廳，可以近距離與寶可夢人物一起用餐、喝咖啡。皮卡丘和耿鬼造型餐點好療癒，讓人捨不得吃，重點是還會有皮卡丘廚師出來跳舞玩樂。再搭配大阪周邊景點一起玩，絕對更充實！

寶可夢咖啡廳（大阪・心齋橋）

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋1－7－1 大丸心齋橋店本館9樓

營業時間：10：00～21：30

帆船型觀光船聖瑪麗亞號

玩樂大阪港，除了必訪大阪海遊館和體驗天保山摩天輪，位在海遊館旁邊的「帆船型觀光船聖瑪麗亞號」也值得順遊！想像登上海賊船去冒險，航程約1小時，船上有舒適雅座，可以用餐、喝下午茶及吃冰淇淋，也可以走上甲板感受被大海包圍的震撼。

航行途中也有中文的導覽解說，讓旅人更認識大阪港，以及周圍的特色景點。海景迷人，還能換個視角欣賞天保山摩天輪、海遊館、大阪環球影城、紅色的港橋和大阪港碼頭。適合親子同行，輪椅、娃娃推車都可以上船。

帆船型觀光船聖瑪麗亞號

地址：552－0022 大阪市港區海岸通1－1－10 海遊館入口大樓2樓

營業時間：11：00－16：00

大阪海遊館

親子旅行玩大阪，「大阪海遊館」一定要列入行程！大阪海遊館是世界上最大的城市室內水族館，以擁有巨大鯨鯊而聞名。來訪能探索海洋生物，也能看到海豹出沒，大阪海遊館的建築也超特別，外觀就像是變形金剛機器人。親子同遊海遊館，欣賞完美麗的海底生物後，還能順遊搭天保山摩天輪，以及體驗旁邊的帆船型觀光船聖瑪麗亞號。

大阪海遊館

地址：大阪府大阪市港區海岸通1－1－10

營業時間：08：00－23：00

大阪天保山摩天輪

大阪「天保山摩天輪」曾是世界最大的摩天輪，坐落在大阪港海遊館的旁邊。搭天保山摩天輪，繞一圈要15分鐘，可以欣賞東邊的生駒山脈、西邊的明石海峽大橋、南邊的關西國際機場，還有六甲山全景。

白天晚上的景色大不相同，有人說傍晚是最佳的搭乘好時機，有機會可以欣賞黃昏的大阪港，而夜間點燈的摩天輪，隨著燈光的變化，很像是在海上放起煙火，相當夢幻，絕對吸引大小朋友們的眼光！天保山摩天輪旁還有一棟購物商場，吃喝玩樂和購物通通都能一次滿足。

大阪天保山摩天輪

地址：大阪市港區海岸通1－1－10

營業時間：平日10：00－21：00、假日10：00－22：00

大阪近郊景點 天橋立＆伊根舟屋＆美山聚落一日遊

親子旅行玩日本大阪也能安排個專車一日遊，走訪大阪近郊景點。日本三景「天橋立」、「伊根舟屋」和「美山聚落合掌村」，中文導遊帶你玩，專車接送不用再思考交通問題，輕鬆欣賞伊根灣以及其美麗的水上房舍，感受飛龍在天的震撼，還有刺激的山纜車。

最後一站是古老的茅草合掌村聚落。雖然美山村不大，但四周被群山包圍，綠意盎然，猶如小秘境，還有特色的牛奶布丁和牛奶冰淇淋都是必吃美食。

貴志車站

關西機場附近的和歌山市有一座超可愛的貓咪車站「貴志車站」，車站建築是用貓咪臉部外型來設計的。來到貴志車站，還有可愛的貓咪站長為你服務！貴志川線是旅行日本和歌山市的人氣觀光景點，登上充滿貓咪的和歌山電鐵，不僅沿途能欣賞唯美的鐵道風光，貴志川線每個車站也有不同的美景可以漫遊。

地址： Kishigawacho Kodo, 紀之川市和歌山縣 640-0413日本

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

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