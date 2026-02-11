ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
南寮百年造船廠變海鮮餐廳！第5代守護家族技藝　還有阿嬤手路菜

▲新竹南寮萬昌造船廠,新漁人碼頭海鮮餐廳由第五代造船師、也是謝家唯一女性傳人的謝慧萍經營。（圖／記者彭懷玉攝）

▲飄著海味的餐廳，誕生於一座逐漸沒落的百年造船廠。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／新竹報導

許多人走進新竹南寮漁港，是為了品嚐海鮮，卻未必知道，其中一間飄著海味的餐廳，其實誕生於一座逐漸沒落的百年造船廠。

▲南寮因紅黑潮匯流，漁產豐富，謝慧萍認為，唯有順應海洋節奏，才能呈現最真實的鮮甜滋味。（圖／記者彭懷玉攝）

民國50至70年代，是南寮漁港的黃金歲月。當時漁業蓬勃、船隻需求旺盛，漁民即便借錢也要造船。「新漁人碼頭海鮮餐廳」由第五代造船師、也是謝家唯一女性傳人的謝慧萍經營，前身正是「萬昌造船廠」的一部分，餐廳與船廠共享同一段家族歷史。

▲餐廳堅持「吃當地、食當令」，主打現流漁獲與四季海味。（圖／記者彭懷玉攝）

餐廳堅持「吃當地、食當令」，主打現流漁獲與四季海味。謝慧萍表示，南寮因紅黑潮匯流，漁產豐富，4月盛產鯊魚，7至8月是小卷、花枝季，冬至前後則是烏魚時節，合稱「南寮三寶」。唯有順應海洋節奏，才能呈現最真實的鮮甜滋味。

▲船廠三分之一空間轉型為新漁人碼頭海鮮餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

她回憶，昔日造船師傅地位崇高，來自各地的匠師長住船廠，吃住全包。阿嬤與母親天天為師傅張羅三餐，練就一手好廚藝。那些專為造船師準備的家常味-北部粽、白菜滷，如今成為餐廳的人氣招牌，也延續一段時代記憶。

▲第五代造船師謝慧萍講解造船技術。（圖／記者彭懷玉攝）

謝家造船技藝可追溯至清代，祖先自福建漳州渡海來台，以木造舢舨船起家。早年造船多選用紅檜、黃檜，木材運回後需浸泡水池防止曝曬龜裂，再陰乾、鑽孔、組裝；船體由龍骨、肋骨至尾艙層層架構，板縫間以樹皮編織填塞防水，一艘木船往往需耗時一個多月才能完成。隨著玻璃纖維船興起，這些繁複工序已成少有人知的技藝。

▲謝慧萍堅持以餐廳盈餘的三分之一補貼船廠租金，只為守住承載家族200多年歷史的空間。（圖／記者彭懷玉攝）

然而，船廠土地屬國有財產，每年租金近百萬元。謝慧萍仍堅持以餐廳盈餘的三分之一補貼租金，只為守住承載家族200多年歷史的空間。她坦言，賀伯颱風重創產業後，造船榮景不再，但只要還撐得住，便希望讓船廠與維修技術留在南寮，讓後代與旅客，都能看見這段與海共生的歲月。

