黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金腿扣　皮Q肉嫩入口滿滿膠質

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「富霸王豬腳」位在松江南京站、四平商圈的台北中山美食，不只是在地人天天報到，就連觀光客、上班族都甘願排隊，網路評價更多達六千多則，甚至因為輝達執行長黃仁勳造訪，再度掀起話題熱潮，也讓松江南京美食清單裡，穩坐必吃寶座，絕對是台北最有名的豬腳飯。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

在哪裡？

前往餐廳其實非常方便，出捷運松江南京站7號出口出來，走路不用5分鐘就能抵達，位置就在熱鬧的四平商圈內，小編之前都會去拜四面佛就順道過來用餐。

▲建議想吃腿扣一定要早點來，因為熱門部位常常下午就賣光。

用餐時間一定大排長龍

每到用餐時間，門口一定排滿人潮，不只台灣人，連外國觀光客也很多。甚至只要一開賣，旁邊的小吃攤人潮瞬間被吸走，真的超誇張，提醒大家來排隊，外帶跟內用是不同一排，千萬不要排錯了。

黑金色滷鍋

走到門口，最吸睛的就是黑金色滷鍋，滷汁在鍋裡翻滾，香氣四溢，豬腳滷到很透，醬色深但不死鹹，滷汁帶點微甜。

翻桌率快

店面不算大，但翻桌率很快，內用以簡單實用為主，乾淨不油膩，重點是出餐速度快，完全符合人氣便當店該有的節奏。

▲菜單主打腿扣、腿節、腿蹄，點餐流程簡單，先在櫃檯點好，再拿單子進去找座位。

霸王腿扣

這次終於幸運點到霸王腿扣，上桌那一刻真的有感動，因為這部位常常都會提早賣完。肉量十足，整塊腿扣油亮誘人，皮Q肉嫩，配上白飯真的會不小心吃太快，難怪大家都說來吃一定要鎖定腿扣。

腿節

平常買不到腿扣時，我都固定點腿節，份量剛好口感穩定，算是裡面最安全牌的選擇。腿節滷得非常透，Q彈不油膩，醬汁不死鹹，單吃就很涮嘴，配飯更是經典吃法。

滷肉飯

除了豬腳，這裡的滷肉飯也超強，肥瘦比例剛好，滷汁香氣直接把白飯拌到發亮，是那種會讓人默默扒完整碗的配角。

▲每次吃這家，我一定會配爽口筍絲，清脆解膩，完美平衡滷香。

▲甘美苦瓜也是隱藏版配角，微苦回甘，也讓白飯吃起來更耐吃。

▲最後一定要提潤油豆腐，同樣浸滿滷汁，一口咬下超嫩，是必點配菜。

用餐心得

順帶一提這裡還有提供辣椒以及香菜可以自己加，「富霸王豬腳」能紅這麼多年真的不是沒有原因，不管是腿扣、腿節還是滷肉飯，都有穩定水準，是那種會讓人久久就想再吃一次。

富霸王豬腳

地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號

電話：02－25071918

營業時間：11：00－19：30（周日、一公休）

注意事項：2月16日除夕至3月2日公休

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化

*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》、粉絲專頁

【你可能也想看】

►大稻埕米其林推介牛肉麵 日本師傅融合拉麵手藝熬出甘甜湯底

►一張百元鈔就能點滿整桌！嘉義無名小吃滷肉飯＋雞湯只要50

►200元爽嗑主餐＋40道精緻小菜吃到飽！新莊平價韓式料理