ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金腿扣　皮Q肉嫩入口滿滿膠質

DARREN蘋果樹

DARREN蘋果樹 DARREN蘋果樹

Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「富霸王豬腳」位在松江南京站、四平商圈的台北中山美食，不只是在地人天天報到，就連觀光客、上班族都甘願排隊，網路評價更多達六千多則，甚至因為輝達執行長黃仁勳造訪，再度掀起話題熱潮，也讓松江南京美食清單裡，穩坐必吃寶座，絕對是台北最有名的豬腳飯。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

在哪裡？
前往餐廳其實非常方便，出捷運松江南京站7號出口出來，走路不用5分鐘就能抵達，位置就在熱鬧的四平商圈內，小編之前都會去拜四面佛就順道過來用餐。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲建議想吃腿扣一定要早點來，因為熱門部位常常下午就賣光。

用餐時間一定大排長龍
每到用餐時間，門口一定排滿人潮，不只台灣人，連外國觀光客也很多。甚至只要一開賣，旁邊的小吃攤人潮瞬間被吸走，真的超誇張，提醒大家來排隊，外帶跟內用是不同一排，千萬不要排錯了。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

黑金色滷鍋
走到門口，最吸睛的就是黑金色滷鍋，滷汁在鍋裡翻滾，香氣四溢，豬腳滷到很透，醬色深但不死鹹，滷汁帶點微甜。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

翻桌率快
店面不算大，但翻桌率很快，內用以簡單實用為主，乾淨不油膩，重點是出餐速度快，完全符合人氣便當店該有的節奏。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲菜單主打腿扣、腿節、腿蹄，點餐流程簡單，先在櫃檯點好，再拿單子進去找座位。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

霸王腿扣
這次終於幸運點到霸王腿扣，上桌那一刻真的有感動，因為這部位常常都會提早賣完。肉量十足，整塊腿扣油亮誘人，皮Q肉嫩，配上白飯真的會不小心吃太快，難怪大家都說來吃一定要鎖定腿扣。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

腿節
平常買不到腿扣時，我都固定點腿節，份量剛好口感穩定，算是裡面最安全牌的選擇。腿節滷得非常透，Q彈不油膩，醬汁不死鹹，單吃就很涮嘴，配飯更是經典吃法。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

滷肉飯
除了豬腳，這裡的滷肉飯也超強，肥瘦比例剛好，滷汁香氣直接把白飯拌到發亮，是那種會讓人默默扒完整碗的配角。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲每次吃這家，我一定會配爽口筍絲，清脆解膩，完美平衡滷香。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲甘美苦瓜也是隱藏版配角，微苦回甘，也讓白飯吃起來更耐吃。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲最後一定要提潤油豆腐，同樣浸滿滷汁，一口咬下超嫩，是必點配菜。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐心得
順帶一提這裡還有提供辣椒以及香菜可以自己加，「富霸王豬腳」能紅這麼多年真的不是沒有原因，不管是腿扣、腿節還是滷肉飯，都有穩定水準，是那種會讓人久久就想再吃一次。

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼富霸王豬腳。（圖／部落客DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

富霸王豬腳

地址：台北市中山區南京東路二段115巷20號
電話：02－25071918
營業時間：11：00－19：30（周日、一公休）
注意事項：2月16日除夕至3月2日公休

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

【你可能也想看】

►大稻埕米其林推介牛肉麵　日本師傅融合拉麵手藝熬出甘甜湯底
►一張百元鈔就能點滿整桌！嘉義無名小吃滷肉飯＋雞湯只要50
►200元爽嗑主餐＋40道精緻小菜吃到飽！新莊平價韓式料理

關鍵字： 富霸王豬腳 台北市美食 達人美食 美食情報 台灣特色系列 美食雲 DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【偶沒有錯】貓霸佔妹妹的椅子　媽還以為女兒被罰站XD

推薦閱讀

甜點區才是本體！台北老爺Le Café吃到飽攻略　現切牛排還能回煎

甜點區才是本體！台北老爺Le Café吃到飽攻略　現切牛排還能回煎

台南南區24小時營業厚切牛肉湯！下飯神菜必點芥蘭炒牛肉

台南南區24小時營業厚切牛肉湯！下飯神菜必點芥蘭炒牛肉

飄香半世紀！三重限量手工黑豬肉圓　開攤就排隊一周只賣3天

飄香半世紀！三重限量手工黑豬肉圓　開攤就排隊一周只賣3天

塞滿爆量蔥花！蘆洲現擀手作豬油蔥餅　每人限購3個出爐即秒殺

塞滿爆量蔥花！蘆洲現擀手作豬油蔥餅　每人限購3個出爐即秒殺

黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金滷腿扣

黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金滷腿扣

貝加爾湖「融冰提早、冰層變薄」　業者：暖化讓冰上活動藏危機

貝加爾湖「融冰提早、冰層變薄」　業者：暖化讓冰上活動藏危機

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王

藏壽司首度進軍花蓮

藏壽司首度進軍花蓮

主廚十多年粵菜功夫！高雄港式餐酒館

主廚十多年粵菜功夫！高雄港式餐酒館

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

信義虎林市場神秘菜尾湯小攤！

橫濱牛排、涮乃葉平日午餐不限時延到年底

6家手搖飲常態優惠　50嵐買5送1、麻古免費加料

牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！

金色三麥商午漢堡「10分鐘出餐」

台北4大「山林親水步道」懶人包

桃園燈會3大燈區亮點搶先看

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

壽司郎盤子背面藏神祕晶片

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

熱門行程

最新新聞更多

黃仁勳也朝聖過！松江南京限量黑金滷腿扣

貝加爾湖「融冰提早、冰層變薄」　業者：暖化讓冰上活動藏危機

年吸2200萬人　鹿港老街穩坐人氣王

藏壽司首度進軍花蓮

主廚十多年粵菜功夫！高雄港式餐酒館

全台首座！桃園燈會13米機械飛馬亮相

埔里森林逐燈祭2／27起地理中心碑登場

2026桃園燈會　交通管制及疏運措施啟動

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366