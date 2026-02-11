ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
「dtto friends樂園」2/25登陸桃園燈會　7花燈、3氣偶療癒亮相

▲dtto friends樂園。（示意圖／Dcard提供）

▲桃園燈會的三民運動公園展區打造成「dtto friends樂園」。（示意圖／Dcard提供，下圖同）

記者彭懷玉／綜合報導

2026桃園燈會將於2月25日起在虎頭山創新園區、南崁溪水岸及三民運動公園三地登場。其中，三民運動公園與Dcard原創IP「dtto friends」合作，打造7座花燈、3座氣偶，平均3-5公尺高，又以高達6公尺的「Saugy腸太郎」氣偶最醒目，預計將成熱門打卡點。

▲dtto friends樂園。（示意圖／Dcard提供）

▲受大家喜愛的Saugy腸太郎、Hoya好鴨跟Dinu狗狗都將驚喜現身。

社群平台Dcard旗下的原創IP「dtto friends」將登陸三民運動公園，深受大家喜愛的Saugy腸太郎、Hoya好鴨跟Dinu狗狗都將驚喜現身，營造出一座萌力噴發的「dtto friends樂園」，至3月8日前開放民眾免費入場，與角色互動。

▲dtto friends樂園。（示意圖／Dcard提供）

▲角色融入台灣文化元素，展現吃元宵、放天燈及馬年主題。圖為Dinu狗狗和Hoya好鴨乘坐馬背的「奔馳驥望」燈飾。

Dcard指出，現場將展出7座造型可愛的dtto friends主題花燈，並同步亮相3座大型dtto friends氣偶，其中諧音台語「有錢」的Hoya好鴨，以「好野降臨」的主題登場，象徵財源滾滾來，給所有人送上暖心祝福。

另外，現場也首度推出「Saugy腸太郎」為主題的體驗空間「幸福腸久放映所」，視聽覺並陳的沉浸式設計能踏進其中，進一步了解在地文化，陪大家在笑聲中找到屬於自己的療癒時光。

▲dtto friends樂園。（示意圖／Dcard提供）

▲以「Saugy腸太郎」為主題設計體驗空間「幸福腸久放映所」，能走入其中，進一步了解在地文化。

dtto friends樂園以「希望來的人願望都能被看見、被點亮」為設計主軸，規劃「馬年元宵」、「星光祈願」、「故事新啟程」 三大主題，透過燈區，讓觀者親身體驗走進故事、許下願望，並留下童趣的回憶。

dtto friends樂園
時間：2月25日至3月8日
開燈時間：平日18:00-21:30，假日18:00-22:00
地點：2026桃園燈會三民公園（虎頭山創新園區與南崁溪水岸周邊）

關鍵字： 桃園旅遊 2026桃園燈會 dtto friends樂園 三民運動公園

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

