配料塞滿半個杯身！豆花任選三種料只賣25　八德隱藏版古早味

「同心緣豆花」藏身在市場裡的桃園八德豆花店，每天一早開賣就陸續出現熟客，簡單卻耐吃的古早味豆花，是不少人逛市場時一定會順手帶一碗的大湳市場人氣甜品，不用浮誇噱頭，大杯豆花只要25元，靠的是穩定口味以及實在份量，成為超人氣大湳市場美食，也難怪是不少八德在地人推薦豆花。

在哪裡？

這家豆花就在大湳市場豬腳湯的斜對面，旁邊是隨喜素食就在這一帶，隨喜素食的素滷肉飯也很好吃，八德大湳市場可以說是臥虎藏龍，市場包含周邊美食一大堆插旗不完，朋友也陸續提供大湳市場周邊的美食小吃給我慢慢插旗。

環境

簡單的推車，走路過來找我是先看到人潮，才發現到豆花攤，以前只有一個豆花小車為主，後來變成有豆花大車以及豆花小車。

菜單

這裡賣的很簡單就是豆花、配料、糖水，配料有花生、珍珠、花豆、綠豆、紅豆等，可以自己任選三種。

人潮絡繹不絕

電話也不斷響起生意真好，有些客人會打電話先預訂，沒多久豆花攤就開始有排隊人潮，不少人一次買好多杯，好險我來得早沒有等多久，有時候太晚來還會買不到。

好吃嗎？

拿到手上的杯裝豆花還溫溫的，這樣一整杯裡頭豆花和餡料各佔一半，一杯只要25元非常便宜，我後來都是一次買兩杯，一杯立馬吃一杯冷藏有空再吃。

配料

裡面的配料很多可以任選三種，有花生、綠豆、紅豆、粉圓等選擇，我後來都是點花生豆花居多，滿滿的料一起入口很鬆軟。

同心緣豆花

地址：334桃園市八德區信義街21號

電話：0989－264870

營業時間：平日09：00－13：00、假日08：00－13：00（不定時公休）

