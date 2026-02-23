舊鐵道旁享用寧靜下午茶！苗栗三義絕美「綠廊咖啡廳」

一位不受拘束嚮往自由的男孩 喜歡美食、喜歡旅遊 更喜歡把眼前的最美的人事物 撰寫成有溫度的故事

撰文攝影／黑皮的旅遊筆記、整理／實習記者陳莉玟

三義咖啡廳「三丘景觀餐廳 3 Hills café」是很知名的苗栗咖啡廳，地理位置非常好找，位於勝興車站口，沿途更有許多老街和鐵道景點，成為絕佳的苗栗三義景點一日遊的理想起點。這裡不僅提供美味的咖啡，還能讓用餐者在賞景的同時盡情享受大自然的寧靜，餐廳的建築設計融合現代感與自然元素，呈現出一種舒適且獨特的用餐空間。

地點

地理位置極為便利，坐落在勝興車站的後方，只需穿過引人入勝的鐵軌，即可輕鬆抵達。這樣的位置不僅讓前來用餐的顧客能夠輕鬆找到，更為途經的遊客提供了一個引人入勝的停留點。

▲如果各位是假日前往的話，建議可以先候位，然後可以到鐵道上拍出一系列的網美照。

環境介紹

三丘景觀餐廳是一處讓人遠離塵囂的好去處，在旅遊的過程中，彷彿讓旅人置身於山林的靜謐之中。巧妙地融合在山形之中，初次來到這裡，會發現這間咖啡廳彷彿被層層的山巒所環繞，將咖啡廳完美融入自然懷抱。若不親自走上台階，難以真正領略到三丘的風光景致。

▲餐廳的周邊環境被翠綠的樹木包圍，清新的空氣中彌漫著大自然的香氣，使人感受到一種難以言喻的寧靜愜意。

▲擁有仿如身處於雨林植物森林中的環境，這一條綠廊座位區可以盡情欣賞舊鐵道的迷人風光，無論是拍照或感受美景都非常隨性自在。

▲當陽光灑在咖啡廳的每一寸空間時，處處可以看到不同美麗的光影。



三丘景觀餐廳 3 Hills café

地址：苗栗縣三義鄉勝興村勝興36－9號

電話：03－7876565

營業時間：10：30－17：30

*部落客《黑皮的旅遊筆記》現有經營：粉絲團、部落格

