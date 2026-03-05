ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
《孤獨的美食家》也朝聖過！千葉人私藏公路食堂　必嘗鑊氣廣東麵

如果「吃」只是為了填飽肚子，那「食物」也未免太無趣了～～"

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

撰文攝影／小虎食夢網、整理／實習記者陳品勻

跑了上百家五郎的「孤獨美食家」實體餐廳不累嗎？那是什麼話，說真的我是越跑越起勁，尤其是那家鄉下地方，不為人知的老字號、老餐廳、老食堂更是樂此不疲，哪怕常常單純為了吃一家就得耗掉大半天、甚至是一整天的行程。

「与倉ドライブイン」登場於「それぞれの孤独のグルメ」第九話，特別演出的是我非常喜歡的日本女演員「黑木華」，而且是挑戰身形不對等的「卡車司機」。先說結論：這裡的料理可謂便宜又大碗，而且非常好吃。這次在五郎和黑木華的套餐中各點了一道，誰也不辜負。

廣東燴麵幾乎是我吃過最喜歡的
料多麵好湯汁微稠又入味，超涮嘴。黑木華喜歡的泡菜豬肉意外不會太鹹，雖說泡菜的風味也相對低些，反而是蛋和豆芽的存在感比較高。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

孤獨美食家特別來賓
這集的特別來賓是黑木華，她和松重豐是繼「重版出来！」後相隔十年再度合作，雖說當時松重豐只是配角，十年後松重豐以男主角的身份邀請如今已然是日本女生一線的黑木華共演一集的小單元，沒想她居然爽快就答應了，可見兩人的交情。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

千葉美食
這次應該是個人單純以「孤獨美食家」為目標的第6次日本獨遊，主要的戰場選在千葉，然五郎在千葉的美食地圖還真是遍及全千葉，依著內外房總線，每天幾乎都是只能跑一家五郎的餐廳，另一家得用「Tabelog」百名店補強，好處是又去了很多日本鄉下地方，坐了很多以前沒搭過的在來線火車和一些相對冷門的地方和景點。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

香取市
這篇要分享的「与倉ドライブイン」位於千葉的香取市，說香取市可能多半台灣人不知道在什麼地方，但要說千葉關東小江戶的水鄉「佐原」沒準不少人去過。說來有趣大家熟知的「佐原市」事實上已經在2006年3月27日，與香取郡栗源町、小見川町、山田町合併為香取市，也就是說這個佐原市已然不存在。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

交通
更精準的說餐廳離佐原還有一段距離，開車得十來分鐘，走路大概是半小時，當然也有公車可以連結。另外一頭的JR成田線「大戶」其實更近一些，但是之間沒有連結的巴士。於是，我決定從大戶進、從佐原出，一次可以到兩個車站。當然，連結的部分都是用走的。

大戶車站
大戶車站建於1926年約莫也有100年的歷史，當時主要是貨、人共用，一直到如今這條線上還是可以看到很多貨運的火車。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

紅磚函洞橋
跟著地圖從大戶車站走到餐廳會發現一個感覺很有歷史的紅磚函洞橋，像這樣的函洞橋在台灣也有不少地方仍保存著，不過多數已經不甚使用。像這樣完整、仍在使用的在日本也不算多見。

大戸神社
接著會經過大戸神社（香取神宮），查了一下居然有1900多年的歷史，光在如今的原址就有650年左右。1707年由江戸幕府第5代將軍徳川綱吉改建。但因為當時心念「吃」沒空進去參拜。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

餐廳周遭環境
走著走著道路從沒什麼小車的巷徑，變成大車、貨車呼嘯而過的51號縣道佐原街道。餐廳的周邊好多和汽車有關的店面，如ネッツトヨタ千葉（株）佐原店等等。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲如影劇上所見，餐廳的旁邊就是諾大的停車場，還有卡車專用的停車場。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲停車場的入口還有餐廳專用的外帶冷凍食品，如餃子、春捲等，據說也是這一帶的名物來著。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲很有趣的「營業中」牌子，應該是我第一次見，人多排隊時記得先填寫候位。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲用餐環境算是蠻寬敞的，採光非常明亮，11點剛開店幾乎沒什麼客人。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲牆上貼著滿滿的車隊徽章和照片，還有當年改建時的照片。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲當然也有五郎和黑木華的簽名，還有他們兩個點的料理。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲這裡提供1000日幣（約新台幣200元）左右就能吃到飽飽的定食，也可以單點如生魚片的一品。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲每隻180日幣（約新台幣35元）的自取冰棒，還有免費借閱的漫畫。不過現在人都是一邊吃飯一邊滑手機了。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲廣東麵。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲泡菜蛋炒豬肉。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲其實我本來還想點煎餃和納豆歐姆蛋，但幸好沒有，因為這兩道份量都頗大，桌上調味料我幾乎沒動。

廣東麵
廣東麵的用料多，份量也不少，白菜、筍干、鳥蛋、雞肉、香菇等等，湯頭口感微濃，醬色也偏濃，但意外不會太鹹膩，甚至有微微炒過的鑊氣，非常好吃，興許是我吃過最棒的廣東麵。有人說廣東麵和五目麵有什麼分別，我的理解就是炒過的鑊氣和比較偏重的醬色、味、香，簡單說五目麵比較像強棒麵、什錦麵。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

泡菜蛋炒豬肉
泡菜蛋炒豬肉，本來以為會很鹹但同樣意外並不錯，但吃了兩口立馬想來瓶啤酒是真的。和一般泡菜炒豬肉相比，這裡的泡菜存在感比較低，雖說看起來也是紅通通，反而是蛋的滋潤和豆芽的爽脆比較討喜，當然豬肉這個主角並不會因此被弱化，感覺用的是五花肉，略帶的油脂和同樣帶點大火炒過的鑊氣令人滿足。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

伊能忠敬銅像
吃到後比較沒壓力，加上吃飽散步所以刻意放慢腳步，甚至為了伊能忠敬微微的繞遠路，來到上次到佐原沒來的佐原公園，公園裡也有一尊千葉佐原名人「伊能忠敬銅像」。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲公園旁有一個字號，上面全是繁體字，看了一下好像是和二戰有關的戰魂碑之類。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲附近有一家早前吃過非常喜歡的日式庭園法餐「オーベルジュ ド マノワール吉庭」，有興趣同樣出門右轉。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

▲接著穿過諏訪神社大鳥居就到了佐原車站，站前也有一座伊能忠敬銅像。

▲▼与倉ドライブイン。（圖／部落客小虎食夢網授權提供）

与倉ドライブイン

地址：千葉県香取市与倉831－1
營業時間：11：00－19：30（周日公休）

