牛排教父親哥開的隱世牛肉麵！深藏宜蘭私宅　沒預約吃不到

撰文攝影／陳小可的吃喝玩樂

宜蘭牛肉麵推薦「鄧師傅牛肉麵」，這間隱藏在壯圍民宅的牛肉麵店是「牛排教父」鄧有癸師傅的哥哥開的，擁有40年廚師經歷的鄧新鐘師傅，曾任華泰瑞苑墾丁賓館餐廳顧問。菜單提供紅燒牛肉麵和三寶牛肉麵兩種品項，被網友譽為傳說中的牛肉麵，每日限量，每周只開四天、營業時間只有中午三小時，想吃建議先訂位！

位置

▲牛肉麵店在壯圍靠近濱海公路的鄉間小道，外觀是低調民宅，招牌超不明顯。周圍好停車，也可以停在牛肉麵店前面空地。

內用環境

推開門看到店內坐滿預約的客人，老闆娘問我有沒有預約，才知道這間牛肉麵不簡單，吃完上網搜尋才發現大有來頭！餐廳空間不大，但整理得乾淨明亮，座位舒適，客人大多是中南部特地開車來品嚐，讓我好奇這牛肉麵的魅力！

料理過程

鄧師傅看起來很嚴肅，但其實很親切，專注地煮麵、擺料，他表示在這裡開業3年了。看他料理的動作跟熟練度一定有很多年的功夫，上網搜尋才知道是大廚，網路有很多新聞介紹。

菜單

▲牛肉麵有三寶牛肉麵和紅燒牛肉麵兩種，鄧師傅也有單點私房料理，需要先預約。

▲旁邊的餐桌台有小菜可自取，每盤50元，我們來的時間比較晚，老闆娘說剛開店的時候可以看到很壯觀的小菜。

餐點內容

紅燒牛肉麵 270元

瓷碗裝盛很有質感，只是牛肉麵剛上桌時，覺得湯有點少，份量不算多。湯頭使用多種蔬菜熬製，入口先感受到蔬菜的鮮甜，接著是牛肉的甘醇滋味，順口耐喝。特別挑過的麵條比陽春麵還細，帶點嚼勁，掛湯極佳，牛肉塊燉煮入味，真好吃！只是份量不多，食量較大的人可能會吃不飽，但真的很好吃，連爸爸都讚不絕口。

▲牛肉湯整碗喝光光。

三寶牛肉麵 270元

▲這碗是爸爸吃的，完全沒分我，很難得有他稱讚的牛肉麵。

▲店家自製的酸菜跟辣椒醬，可以依照喜好增添。

小菜 每盤50元

▲海帶滷得油亮油亮，醬香入味。小魚乾炒豆干裡的小魚乾，鮮味完全被炒出來，搭配豆干的香氣和一點點辣椒提味，非常開胃。

心得

這天運氣好，沒有訂位也有吃到鄧師傅牛肉麵無菜單料理，上次來真的是撲空。這次帶爸爸來，他還說怎麼會有牛肉麵開在這？一周只營業四天，特地來吃建議先訂位！

鄧師傅牛肉麵 無菜單料理

地址：宜蘭縣壯圍鄉壯濱路五段49號

電話：0939－275888

營業時間：周四至周日 11：00－14：00（周一二三休息）

