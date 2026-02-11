新北辰光橋燈飾2/14點亮！11大裝置搶先看　河濱變身童話場景

▲2026辰光橋光雕展2月14日點燈。（圖／新北市高灘處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

迎接西洋情人節，新北辰光橋光雕展將於2月14日起登場，展期至3月22日止，每晚6點至10點亮燈，11座光影裝置沿橋與河濱展開，打造宛如走進童話般的沉浸式夜遊體驗。

▲今年光雕展以「童話夢境．星戀光影」為主題，圖為「辰光之翼」。



新北市高灘處處長黃裕斌表示，今年光雕展以「童話夢境．星戀光影」為主題，結合辰光橋橋體結構與河濱空間特色，透過層次豐富的燈光設計與互動式裝置，營造星河與夢境交織的浪漫場景，適合情侶、親子與好友一同散步，感受節日氛圍。

▲▼位於新北大都會公園的辰光橋，鄰近三重雙捷交會站；辰心是一座粉紅愛心裝置。



位於新北大都會公園的辰光橋，鄰近三重雙捷交會站，橋體以牛郎織女重逢為設計靈感，雙層雙曲線橋台宛如蜿蜒銀河，象徵跨越時空的相遇與相守。每逢情人節期間，辰光橋光雕展也與2月20日起試營運的新北燈會展期相呼應，成為新北夜間的人氣地標。

▲▼「星戀步橋」以水波紋燈光鋪陳橋面；延伸至「星戀草坪座」，柔和燈串結合蝴蝶、蜻蜓燈飾十分好拍。



走上辰光橋，「星戀步橋」以水波紋燈光鋪陳橋面，光影隨腳步流動，搭配白光與珊瑚橘星星燈串，營造濃厚儀式感；延伸至「星戀草坪座」，柔和燈串結合蝴蝶、蜻蜓燈飾，成為情侶拍照與親子停留的夢幻打卡點。

▲橋中央的「心境奇域」是一大亮點，童話風格的奇幻夢境，懸掛紅色愛心燈片、流星光影與愛心元素交錯鋪陳。



橋中央的「心境奇域」更是一大亮點，童話風格的奇幻夢境，懸掛紅色愛心燈片、流星光影與愛心元素交錯鋪陳，彷彿走進夜晚專屬的秘密國度，吸引大小朋友駐足欣賞。

▲▼光影情人橋；心動光籠裝置。



此外，辰光橋沿線也規劃多處互動拍照節點，包括「心動之光」、「星語步道」、「幸福定點」、「陽光戀曲」與「戀影飛舞」，加上星座投影、心形光雕與拱門光廊等，總共11處打卡點，讓遊客在漫步之間感受愛意流轉，為整段夜遊動線畫下溫暖句點。

▲2026辰光橋光雕展11處燈飾位置圖。



高灘處指出，辰光橋情人節光雕展自2月14日至3月22日展演38天，橫跨春節、元宵節、西洋情人節與白色情人節，邀民眾在光影之中，收藏一段屬於彼此的童話時光。

2026辰光橋光雕展

展期：2月14日起至3月22日

1.捷運：

(1)捷運三重站下車後，走至機場捷運線A2三重站，1A出口出站即可抵達。

(2)桃園機場捷運於A2三重站下車後，1A出口出站即可抵達。

2.公車：搭乘227、264、640、986至捷運三重站下車。

3.自行開車：

(1)台北市忠孝大橋往新北市三重區→中山路匝道→疏洪右岸堤防道路→右轉8號越堤道→左轉疏洪一路(往新莊方向)直行→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。

(2)國道1號(中山高速公路)於五股交流道下→往五股方向→新五路→右轉中興路→沼澤生態區→右轉疏洪一路→高速公路橋下→疏洪荷花公園→重新橋中山橋間即可抵達幸福水漾公園停車場。