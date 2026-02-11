ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

原燒公益店新增自助吧「40款品項無限吃」　台中人送海味雙拼

▲原燒台中公益店即日起新增自助吧，40多種品項無限供應。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

原燒台中公益店即日起新增自助吧，40多種品項無限供應，而且台中西屯家樂福店同慶，2月28日前台中人到上述任一店消費1客多人套餐，出示1張B或L開頭的身分證件，就招待「海味雙拼」1份。

「原燒」是王品集團旗下燒肉品牌，主要提供套餐，另有各式單點菜色，不過2024年12月首度把台中西屯家樂福店升級自助吧店型，超過40款的沙拉、烤物和熟食等品項無限供應，其中現烤焦糖牛肉吐司、薑燒豬吐司、黑糖珍珠蛋塔是餐廳推薦必吃。後續台北西門店、竹北光明店也陸續新增自助吧。

▲現烤焦糖牛肉吐司也可以無限吃。（圖／記者黃士原攝）

王品今日宣布，台中公益店即日起也加入自助吧吃到飽行列，同時與台中西屯家樂福店一同推出優惠，即日起至2月28日，出示開頭為B或L的身分證件，或地址設在台中的工作名片，就招待由白蝦與鮑魚組成的「海味雙拼」1份，消費2客多人套餐並出示2張證件可兌換2份，以此類推。

此外，原燒4家自助吧店型推出全新套餐「慶の宴 日澳和牛盛宴」，主打油花細膩、入口即化的日本A5和牛、澳洲和牛與清爽果香牛舌，雙人套餐2298元，同時也可享用豐富自助吧。

▲「饗 A Joy」今年邀請國際名廚江振誠進駐策劃餐檯。（圖／饗賓餐旅提供）

▲「饗 A Joy」今年邀請國際名廚江振誠進駐策劃餐檯。（圖／饗賓餐旅提供）

另外，「饗 A Joy」自2023年進駐台北101 86樓後，便以「高空視野＋沉浸式餐飲」成為市場焦點，今年邀請國際名廚江振誠進駐策劃，以「四季交饗曲」作為年度主題，將春、夏、秋、冬轉譯為四個季度的味覺章節，每一個季度皆坐落於一處獨立料理台，並隨著季節變化做展台的連動設計與服務形式。

江振誠表示，「這些年我參與多項跨國跨界的活動，讓我更確信真正打動人的不只是富麗堂皇的場景，而是完整的體驗設計，無論是東方快車的旅程敘事、Chanel 2025/26 Cruise的節奏編排，或Raffles對於待客之道的完整性，此次我也將把Selective Dining（精選盛宴）的概念轉譯進饗 A Joy 2.0，讓高端Buffet從追求多，走向更細緻的選擇與儀式感的用餐步調。」

關鍵字： 美食雲 原燒 王品 自助吧吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

黃立成現身信義威秀　記者：從陶朱隱園過來的嗎？

推薦閱讀

過年訂外送「披薩成長46%」奪冠　印度料理、港點也受歡迎

過年訂外送「披薩成長46%」奪冠　印度料理、港點也受歡迎

苗栗秘境「華陶窯」春節必玩4亮點

苗栗秘境「華陶窯」春節必玩4亮點

長榮航空6/26起直飛美國首府華盛頓

長榮航空6/26起直飛美國首府華盛頓

晶華酒店麵包、甜點8點後打8折

晶華酒店麵包、甜點8點後打8折

南投山中「清水模玻璃屋」喝咖啡！

南投山中「清水模玻璃屋」喝咖啡！

「聚」極鮮海味祭超狂！整條全魚端上桌

「聚」極鮮海味祭超狂！整條全魚端上桌

百年造船技藝藏在新竹南寮餐廳裡

百年造船技藝藏在新竹南寮餐廳裡

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

「dtto friends樂園」2/25登陸桃園

「dtto friends樂園」2/25登陸桃園

走進排灣族聖山！屏東深度遊這7站必停

走進排灣族聖山！屏東深度遊這7站必停

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

鹿港第一市場「8元手工麻糬」攤車！

蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場30年老店

台灣燈會「瑪利歐小提燈」明開放預約

桃園「3.6萬坪魯冰花」月底最美

築間首推「個人鴛鴦鍋」380元起　雙人餐享限時外帶8折

參山處推台灣好行四大走春步道路線

公館「和服版」草莓大福！

台北「擼狗下午茶」秘密基地！

台南「Pokémon GO Tour」交通攻略

奧萬大及合歡山除夕休園　小年夜與除夕暫停住宿

熱門行程

最新新聞更多

過年訂外送「披薩成長46%」奪冠　印度料理、港點也受歡迎

苗栗秘境「華陶窯」春節必玩4亮點

長榮航空6/26起直飛美國首府華盛頓

晶華酒店麵包、甜點8點後打8折

南投山中「清水模玻璃屋」喝咖啡！

「聚」極鮮海味祭超狂！整條全魚端上桌

百年造船技藝藏在新竹南寮餐廳裡

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366