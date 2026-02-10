ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
推出台灣好行四大走春路線　參山國家風景區還送「好運幣」

▲二水車站重新整修亮相，成為熱門拍照打卡點。（圖／參山國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接即將到來的春節假期，參山國家風景區管理處推薦民眾利用「台灣好行」接駁系統，串聯高鐵與台鐵，輕鬆深入參山轄區精選的四大步道路線；另民眾於大年初一至初三期間，只要前往轄內六大遊客中心完成指定任務（追蹤+按讚），即可獲限量「馬年好運錢幣」，初一至初五更可參加多樣化的DIY手作體驗，一同享好運迎新春。

參山處表示，轄區內四大「台灣好行」路線如下：獅頭山風景區的「獅山線（5700）」串聯高鐵新竹站與台鐵竹北站，直達獅頭山風景區，沿線寺廟群林立，遊客可依體力選擇藤坪步道、六寮古道，或挑戰「獅頭連走獅尾」的越嶺行程，在百年古剎與幽靜山林間沉澱身心；「南庄線（5805A）」由竹南火車站出發，深入南庄慢城，除能前往雲霧繚繞的向天湖環湖散步，亦可於蓬萊自然生態園區漫步護魚步道，享用老街美食、體驗深度的湖光山色。

▲梨山櫻花盛開。（圖／參山國家風景區管理處提供）

▲▼梨山櫻花盛開、谷關捎來步道健行可順遊溫泉放鬆身心。

八卦山風景區部分，「八卦山線（6928A）」自南投市出發，串聯彰化高鐵站與松柏嶺受天宮，民眾可前往全國唯一以「茶」為主題的松柏嶺遊客中心，不僅提供預約制免費導覽、深入體驗茶文化，更能於茶屋享用輕食或選購百大青農品牌茶品；「跑水求財線（6701A）」由彰化高鐵站出發，行經田中、二水及八堡圳，直抵香火鼎盛的竹山紫南宮，沿途有田中森林公園登山步道，亦可欣賞稻田與鐵道交織的田園風景，其中整修後的二水車站已成人氣打卡景點。

▲蓬萊溪自然生態園區護魚步道。（圖／參山國家風景區管理處提供）

梨山風景區部分，民眾可搭乘臺中市公車153路自高鐵臺中站出發直達谷關，沿途可步行捎來步道、欣賞壯闊谷景，並順遊谷關溫泉區，泡湯放鬆療癒；另正值櫻花盛開時節，亦可預約搭乘臺中市公車865路前往梨山，走訪希利克步道、櫻緣丘及福壽山農場等景點，在粉色花海與山林景致中漫步賞櫻。

參山處說明，該處六大遊客中心於春節期間每日8時30分至17時30分對外開放，為增添年節喜氣，大年初一至初三期間同步啟動春節走春活動，民眾只需完成指定任務，即可獲每日限量的「馬年好運錢幣」，初一至初五期間亦安排豐富的DIY手作活動；更多活動資訊，請上參山國家風景區管理處官網或臉書粉絲專頁查詢。

關鍵字： 春節 走春 台灣好行 好運錢幣 DIY 參山 步道

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【全場最可愛】歐告醫生跟著北榮院長上台領獎　狂揮小手要發言權：到我了嗎？

