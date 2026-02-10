ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

士林春節花卉展2/14開跑　近千盆蘭花、必看「花王」瀑布

▲ 2026士林官邸春節花卉展 。（圖／公園處提供）

▲2026士林官邸春節花卉展2月14日開跑，公園處巧妙運用畫框勾勒花與樹的律動感。（圖／公園處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

春節帶媽媽去賞花！台北士林官邸「春節花卉展」將於2月14日至4月6日於新蘭亭登場，公園處表示，今年集結蝴蝶蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉得麗雅蘭等逾20個品種、960盆蘭花點綴展區，其中必看「花王」蝴蝶蘭。

▲ 2026士林官邸春節花卉展 。（圖／公園處提供）

▲ 蝴蝶蘭共20個品種、660盆占最多。

「春節花卉展」以蘭花為主軸，集結蝴蝶蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉得麗雅蘭等品種，並搭配仙客萊、長壽花、金桔、銀柳等年節應景植栽，透過花藝設計手法，打造春意盎然的新年花景。

▲ 2026士林官邸春節花卉展 。（圖／公園處提供）

▲單支花梗可綻放10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，如花瀑綻放模樣又被譽為「花王」。

其中，公園處透露，蝴蝶蘭共20個品種、660盆占最多，另包含單支花梗可綻放10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，如花瀑綻放模樣又被譽為「花王」，為此次展覽必看；另有文心蘭6個品種200盆，以及拖鞋蘭、嘉得麗雅蘭各50盆，展現層次豐富的蘭花景觀。

▲ 2026士林官邸春節花卉展 。（圖／公園處提供）

▲肉餅拖鞋蘭。

公園處表示，整體展場由全國技藝競賽花藝組冠軍何智文花藝師操刀，新蘭亭入口設置蝴蝶蘭打卡牆，以大花品種幾何排列，吸引民眾拍照；館內則運用圓形、扇形、水滴型等花藝競賽手法，結合半懸空花樹島嶼設計，呈現動態與藝術感兼具的花卉空間，呼應馬年飛騰躍動的意象。

▲ 2026士林官邸春節花卉展 。（圖／公園處提供）

▲新蘭亭入口設置蝴蝶蘭打卡牆，以大花品種幾何排列，吸引民眾拍照。

2026士林官邸春節花卉展
地點：士林官邸公園新蘭亭
展期：2月14日至4月6日
時間：每日8點30分至5點

關鍵字： 台北市旅遊 花海旅遊 賞花旅遊 士林官邸公園 春節花卉展 2026走春

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

李毓芬「40歲身材超狂」！ 　淡出演藝圈突PO熱舞片

推薦閱讀

奧萬大及合歡山除夕休園　小年夜與除夕暫停住宿

奧萬大及合歡山除夕休園　小年夜與除夕暫停住宿

台灣燈會「瑪利歐小提燈」明開放預約

台灣燈會「瑪利歐小提燈」明開放預約

大車隊1月營收年增1.11%　跨年代駕較平日增四成、尾牙增三成

大車隊1月營收年增1.11%　跨年代駕較平日增四成、尾牙增三成

士林「春節花卉展」近千盆蘭花免費看

士林「春節花卉展」近千盆蘭花免費看

米其林星鑰酒店「能免費租借麻將」

米其林星鑰酒店「能免費租借麻將」

花蓮走春看全台唯一水下舞龍表演

花蓮走春看全台唯一水下舞龍表演

皇后鎮蒸汽船搭乘指南！

皇后鎮蒸汽船搭乘指南！

台南「Pokémon GO Tour」交通攻略

台南「Pokémon GO Tour」交通攻略

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

DQ新春限定推「麻將冰淇淋蛋糕」　Lady M愛心千層只賣2天

三商巧福再漲價「麵飯貴4到10元」　蘭州雙寶一碗要215元

三商巧福再漲價「麵飯貴4到10元」　蘭州雙寶一碗要215元

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場30年老店

鹿港第一市場「8元手工麻糬」攤車！

九九峰氦氣球樂園2／11啟用、2／12起開放全民預約

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

築間首推「個人鴛鴦鍋」380元起　雙人餐享限時外帶8折

桃園「3.6萬坪魯冰花」月底最美

賞櫻變貴！桃園秘境「50漲至150元」

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

三商巧福再漲價「麵飯貴4到10元」　蘭州雙寶一碗要215元

台北「擼狗下午茶」秘密基地！

熱門行程

最新新聞更多

奧萬大及合歡山除夕休園　小年夜與除夕暫停住宿

台灣燈會「瑪利歐小提燈」明開放預約

大車隊1月營收年增1.11%　跨年代駕較平日增四成、尾牙增三成

士林「春節花卉展」近千盆蘭花免費看

米其林星鑰酒店「能免費租借麻將」

花蓮走春看全台唯一水下舞龍表演

皇后鎮蒸汽船搭乘指南！

台南「Pokémon GO Tour」交通攻略

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366