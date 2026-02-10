士林春節花卉展2/14開跑　近千盆蘭花、必看「花王」瀑布

▲2026士林官邸春節花卉展2月14日開跑，公園處巧妙運用畫框勾勒花與樹的律動感。（圖／公園處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

春節帶媽媽去賞花！台北士林官邸「春節花卉展」將於2月14日至4月6日於新蘭亭登場，公園處表示，今年集結蝴蝶蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉得麗雅蘭等逾20個品種、960盆蘭花點綴展區，其中必看「花王」蝴蝶蘭。

▲ 蝴蝶蘭共20個品種、660盆占最多。



「春節花卉展」以蘭花為主軸，集結蝴蝶蘭、文心蘭、拖鞋蘭、嘉得麗雅蘭等品種，並搭配仙客萊、長壽花、金桔、銀柳等年節應景植栽，透過花藝設計手法，打造春意盎然的新年花景。

▲單支花梗可綻放10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，如花瀑綻放模樣又被譽為「花王」。

其中，公園處透露，蝴蝶蘭共20個品種、660盆占最多，另包含單支花梗可綻放10至15朵以上的長串蝴蝶蘭，如花瀑綻放模樣又被譽為「花王」，為此次展覽必看；另有文心蘭6個品種200盆，以及拖鞋蘭、嘉得麗雅蘭各50盆，展現層次豐富的蘭花景觀。

▲肉餅拖鞋蘭。



公園處表示，整體展場由全國技藝競賽花藝組冠軍何智文花藝師操刀，新蘭亭入口設置蝴蝶蘭打卡牆，以大花品種幾何排列，吸引民眾拍照；館內則運用圓形、扇形、水滴型等花藝競賽手法，結合半懸空花樹島嶼設計，呈現動態與藝術感兼具的花卉空間，呼應馬年飛騰躍動的意象。

▲新蘭亭入口設置蝴蝶蘭打卡牆，以大花品種幾何排列，吸引民眾拍照。



2026士林官邸春節花卉展

地點：士林官邸公園新蘭亭

展期：2月14日至4月6日

時間：每日8點30分至5點