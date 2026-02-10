ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
奧萬大+合歡山小年夜與除夕暫停住宿　天池山莊正常營運供餐

▲奧萬大及合歡山除夕休園、小年夜與除夕暫停住宿服務。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

今年農曆春節連假長達9天，林業及自然保育署南投分署表示，奧萬大及合歡山國家森林遊樂區於小年夜(2月15日)及除夕(2月16日)暫停住宿服務，並在除夕當日休園一天，進行園區清潔維護工作；大年初一(2月17日)早上8時起即開園，另能高越嶺國家步道已於元旦重新開放，天池山莊春節期間不打烊，正常提供住宿及餐點服務。

南投分署指出， 現在開始至3月份將是奧萬大園區欣賞各式櫻花的最佳時機，包括農曆春節期間，目前山櫻花（緋寒櫻）已陸續綻放，霧社櫻花結苞累累，盛況可期，且這段時間遊客人潮已不像賞楓季節擁擠，春天的景緻欣欣向榮，遊奧萬大將可獲得更美好舒適的遊憩體驗。

▲奧萬大及合歡山除夕休園、小年夜(215)與除夕(216)暫停住宿服務、天池山莊不休息正常營運。（圖／林業保育署南投分署提供）

奧萬大園區今年春節期間也辦理各項活動，供遊客參與體驗，2月17日至22日(初一至初六)每日上午9點30分及下午2點辦理「春節走進奧萬大・森林療癒」輕旅行，讓遊客在負離子與芬多精的環繞下放鬆身心、開啟新的一年；2月20日(初四)則在園區大草坪舉辦「春櫻傳情」活動，邀請志工及表演團體以音樂傳遞祝福與能量。

南投分署提醒，春節期間前往能高越嶺步道、奧萬大及合歡山等山區活動，民眾應行前做好充分準備，並注意天氣及保暖，共同維護旅遊行程與人身安全；相關活動及旅遊訊息可於台灣山林悠遊網(http://recreation.forest.gov.tw/)、奧萬大情情報站FB網站、天池山莊網站(http://tconline.forest.gov.tw/)查詢。

關鍵字： 奧萬大 合歡山 除夕 休園 小年夜 天池山莊

