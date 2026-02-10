台灣燈會「瑪利歐小提燈」明開放預約　兌換資格、方法一次看

▲台灣燈會限量超級瑪利歐「？磚塊小提燈」從2月11日早上9點開放預約。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

2026台灣燈會在嘉義，今年嘉義縣政府攜手日本任天堂推出特色燈區與限量超級瑪利歐「？磚塊小提燈」，從2月11日早上9點起開放線上預約兌換。嘉義縣政府也提醒，只有完成集章活動的民眾才可進行預約，每天限量1800份。

縣府表示，第一波小提燈預約從2月11日早上9點起至16日晚上11點59分為止，透過「慢遊嘉義官方LINE帳號」進行預約，可兌換日期為3月3日至8日，每天限量1800份。

若尚未完成集章的民眾，只要加入「慢遊嘉義官方LINE」，點選「主選單－景點集章贈」，前往115個指定景點並透過手機定位完成集章，累積滿5處景點，即可取得限量小提燈預約資格。

▲台灣燈會「集章換？磚塊小提燈」活動的115處嘉義景點。

嘉義縣政府也表示，第二波小提燈預約將在春節連假之後2月25日早上9點至3月2日晚上11點59分開放，提供3月9日至3月15日期間的兌換時段，想要兌換小提燈的民眾記得把握機會到嘉義走春、集章。

▲2026台灣燈會「智慧城市燈區」示意圖。

2026台灣燈會從3月3日起至15日在嘉義縣政府前廣場、太子大道、故宮南院周邊登場，展期橫跨元宵前後。今年燈會主題為《光躍台灣．點亮嘉義》，主燈跳脫生肖概念，以阿里山神木為主角設計，此次燈會共有1座主燈、2座副燈與23個主題燈區，並有超過600件作品展出。

今年燈會活動亮點多元，包括去年在大阪萬博展出的台灣館「TECH WORLD」搬回台灣燈會展出，採免費預約制。而源自日本東北、擁有超過300年歷史的「青森睡魔燈」，首度以大型製作形式在台灣亮相，並由現役睡魔師團隊親自操刀，作品結合嘉義在地信仰文化元素展出，創下亞洲首例。燈會更將活力十足的「青森睡魔祭」搬到燈會，讓台灣民眾在初春時就能感受活力十足的夏日東北祭典。