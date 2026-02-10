米其林星鑰酒店「奢牌咖啡手沖體驗」+限定甜點　還能免費借麻將

▲金普頓大安酒店即日起推出限定企劃「香韻謐所」，住房加1000元即可體驗手沖夿萐咖啡和甜點等。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

甫於去年10月獲得「米其林一星鑰」肯定的金普頓大安酒店，即日起至3月31日推出限定企劃「香韻謐所 Golden Reverie」，入住期間加價1,000元，即可獲得Bacha Coffee、手工製作的「巧克力咖啡餅乾」，以及專屬香氛與手沖咖啡體驗，為城市旅宿增添層次。

▲1000元即可體驗手沖Bacha Coffee夿萐咖啡和甜點、飲品、餅乾等，充滿儀式感。（圖／記者彭懷玉攝）

該加價方案以「香氣與風味」為主軸，旅人可於客房內體驗手沖Bacha Coffee夿萐咖啡，一次品嘗4款精選掛耳咖啡，包括西達摩山、拉戈阿單品咖啡、1910經典配方，以及100%天然二氧化碳脫因的耶加雪菲脫因款式，並搭配手工製作的巧克力咖啡餅乾。房內同時配置「遠離非洲」香薰蠟燭與咖啡主題選書，營造靜謐而專屬的住宿氛圍。

▲旅人可前往酒店12樓餐廳The Tavernist，品嘗以精品咖啡為靈感打造的限定咖啡調酒與甜點。（圖／記者彭懷玉攝）

夜幕降臨後，旅人可前往酒店12樓餐廳The Tavernist，品嘗以精品咖啡為靈感打造的限定咖啡調酒與甜點，包括口感優雅的「Velvet Dawn 絨曦」、風味俐落的「Noir Citrus 夜柑」，以及「Orient Noir 夜馥」、「Pistachio Reverie 翠韻」兩款甜點，為城市夜晚注入儀式感。

▲全館129間客房皆配置晨間、日間與夜間3款專屬香氛，透過火山石擴香方式轉換氣味層次。（圖／記者彭懷玉攝）

除了期間限定企劃，金普頓大安也同步於2026年全面升級旅宿服務。全館129間客房皆配置晨間、日間與夜間3款專屬香氛，透過火山石擴香方式，隨著一日節奏轉換氣味層次，讓旅人於房內感受身心流動與放鬆。

翌日清晨7點至10點30分，酒店於一樓公共空間固定提供「金普頓甦醒時光 Kimpton Kickstart」，供應咖啡、烘焙小點、活力棒、茶飲與熱豆漿，藉此開啟活力的一天。自即日起，晨間咖啡也全面選用夿萐咖啡，讓香韻體驗從夜晚延續至晨光之中。

▲▼金普頓大安提供「免費租借麻將」服務，旅人可於房內與親友開桌同樂，每日限量2組。（圖／記者彭懷玉攝）

不僅如此，金普頓大安即日起提供「免費租借麻將」服務，旅人可於房內與親友開桌同樂，每日限量2組，並於晚間10點收回以維護住宿品質；亦可選擇移至15樓會議室使用（限一組）。業者透露，麻將社交文化從歐美國家紅回台灣， 除了美國、歐洲等15個據點能免費租借之外，亞洲僅台北大安店與泰國曼谷店提供此服務；品牌自製麻將組也開放購買，售價為3,888元。

▲新竹伊普索酒店標準客房。（圖／業者提供）



另外，入選《米其林指南》飯店的新竹伊普索酒店，即日起至2月28日來電訂房，可享房型免費升等服務，舉例來說，標準大床房能升等至開放式大床套房；標準雙床房則可升至豪華雙大床房，依此類推，不過2月16日至20日期間不適用該住房方案，專案每日依照房況限量提供。