口感綿細入口即化！永康街「日式鹽滷豆花」　超Q白玉粉圓必加

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼山海豆花。（圖／部落客周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

台北永康街美食推薦這家老闆是日本人的「山海豆花」，以日式豆腐的天然鹽滷技術，製成美味的台灣豆花，搭配綠島花生酥呈現出誘人美味。空間環境也很漂亮，天氣涼爽時坐在戶外區品嚐，實在不失為都市人偷閒的一大享受。

位置

▲▼山海豆花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲距離捷運東門站出口約550公尺，步行時間8分鐘左右可抵達，永康商圈人氣地標「波士頓理髮廳」就在轉角不遠處。

▲▼山海豆花。（圖／部落客周花花授權提供）

介紹
創辦人之一是日本人YoShi優喜，所以在日本也是有分店的。目前台灣分店位在台北永康街、大直忠泰樂生活、新光三越A11、寧夏夜市、松山機場、萬豪酒店、台中審計新村、台南林百貨等地，分店據點越開越多；日本則在東京、新大久保、廣島尾道可以吃到。

▲▼山海豆花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼山海豆花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲官網寫是以日式豆腐技術製成台灣豆花，原料則使用台灣國產非基因改造黃豆、天然鹽滷、純水，強調完全沒有使用化學添加物。

菜單
以台灣豆花來說屬於中高價位，基本款豆花80元，加入杏仁糊、芝麻糊、日本海藻糖火龍果醬的特殊口味，一碗價格就都破百元了。

▲▼山海豆花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲▼山海豆花。（圖／部落客周花花授權提供）

白玉粉圓花生酥絹豆花－80元
豆花主體非常細緻，綿細到近乎入口即化的程度，白玉粉圓的Q彈增添了變化性。搭配甜度適中的黑糖糖水、綠島花生酥，看似簡單卻富含層次，雖然價格不便宜，但我們都覺得蠻好吃的。

▲▼山海豆花。（圖／部落客周花花授權提供）

傳統花生酥糖絹豆花－80元

▲▼山海豆花。（圖／部落客周花花授權提供）

▲另一碗點了沒有加白玉粉圓的版本，可以更完整吃到綠島花生酥的香氣，我也很喜歡。

心得
因為都開在台北永康街，山海豆花難免會被拿來和「白水豆花」比較，我兩家都吃過，老實說豆花口感真的很像，差別在於所添加的配料不同，各有各的特色。我覺得兩家都是好吃的，所以不會特別推薦哪家，喜歡吃豆花的人不妨都試試看吧！

山海豆花

地址：台北市大安區永康街63號
電話：0988－261677
營業時間：13：00－21：00

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！
部落格粉絲專頁

關鍵字： 山海豆花 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 周花花

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

