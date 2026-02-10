ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
花蓮走春看「全台唯一水下舞龍表演」　指定飯店享晚3小時退房

▲▼小鹿文娛推出花蓮館新春活動。（圖／業者提供）

▲小鹿文娛針對旗下花蓮飯店推出新春活動。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

過年9天連假即將到來，花蓮觀光業者紛紛推出亮點活動、春節限定優惠吸客。小鹿文娛就宣布2月13日至28日為止針對旗下花蓮8間飯店推出新春活動，包括活平日入住，且姓名有「馬」字，或生肖屬馬的旅客，入住時出示本人證件，即可享延退3小時。花蓮遠雄海洋公園則推出「全台唯一水下舞龍表演」，還有可愛海獅發紅包活動。

▲▼小鹿文娛推出花蓮館新春活動。（圖／業者提供）

▲偵探寓所 花蓮林森所。

小鹿文娛表示，凡於上述活動期間加入小鹿文娛會員，並於官方LINE輸入指定關鍵字「鹿粉走跳跳」，即可獲得電子早餐優惠券一張。該早餐兌換券可於「路境行旅 花蓮文化館」、「路境行旅 花蓮大同館」、「一起一起旅店 花蓮中山館」及「偵探寓所 花蓮林森所」兌換使用。

新春加碼再推出「新春遊花蓮『馬』上再加碼」住房優惠，凡於活動期間平日入住旗下8間花蓮飯店，且姓名有「馬」字，或生肖屬馬之旅客，於辦理入住時出示本人有效證件，即可享延遲3小時退房優惠。

▲▼花蓮遠雄海洋公園春節限定活動。（圖／業者提供）

▲花蓮遠雄海洋公園春節期間推出全台唯一水下祥龍餵食秀。（圖／業者提供，下同）

花蓮遠雄海洋公園則從2月17日大年初一起至初五推出4大春節限定活動，絕對必看的是全台唯一的「水下祥龍餵食秀」，祥龍在水中翻騰舞動，領著魚群一同拜年。

▲▼花蓮遠雄海洋公園春節限定活動。（圖／業者提供）

▲也能與海獅互動。

此外，園方也規劃「海獅發紅包」活動，由可愛海獅向大家拜年，將滿滿祝福與好運親手送給遊客；「海洋家族見面會」則集結園區人氣吉祥物和遊客互動合照，並送開運紅包。「新春小劇場-利馬幫幫忙」則讓大人小孩與海洋公園明星一起唱唱跳跳。

同時，從即日起至3月1日為止，凡名字與中華隊正式名單同名同字者（僅限名字、不含姓氏），享免費入園，同音者則享198元優惠票價。

同時，迎接新年到來，即日起至3月1日為止，包含身分證字號含「0、2、6」任兩碼、姓名中含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字，以及生肖屬馬者，凡符合其中之一，可享門票優惠價699元；符合2個條件享門票299元，若符合3個條件，則可免費入園。

▲▼花蓮山度空間。（圖／山度空間臉書專頁授權提供）

▲▼花蓮山度空間改裝後重新開幕。（圖／山度空間臉書專頁授權提供）

▲▼花蓮山度空間。（圖／山度空間臉書專頁授權提供）

而今年到花蓮走春，也別錯過重新改裝回歸的網美景點「山度空間」，園區趁著一年休園期間花費半年時間，將500坪園區重新改裝，打造成美式沙漠曠野風格，搭配仙人掌等沙漠植物與鐵件，重新對外開放，並提供輕食餐飲、看海、拍照打卡等服務。

▲▼花蓮山度空間。（圖／山度空間臉書專頁授權提供）

▲▼花蓮山度空間。（圖／山度空間臉書專頁授權提供）

▲園區內不僅能看海，也有餐飲服務。（圖／山度空間臉書專頁授權提供）

園方表示，此次改裝不再只是過去僅提供拍照打卡，更增加餐飲服務，提供大亨堡、炸物、咖啡與軟飲，每一個座位都能享受太平洋蔚藍海景。業者也表示，入園須購買門票，每人150元，可折抵50元消費，6歲以下、身障者本人則享免費入園。

【圍捕畫面曝】72歲翁借BMW X6＋240萬　竟遭30歲友連車帶錢洗劫

