台中小火鍋最低179元！蒸煮麵滷肉飯吃到飽　還有新鮮現切肉片

橘子狗愛吃糖

橘子狗愛吃糖 橘子狗愛吃糖

美食是生活樂趣，快門留下了稍縱即逝的痕跡。 我喜歡用文字記錄味蕾的感動，一點一滴！

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

撰文攝影／橘子狗愛吃糖、整理／實習記者陳莉玟

「水滾巴鍋物」是近期吃過CP值相當高的台中個人小火鍋，只要179元就吃得到現切新鮮肉片，自助吧飲料、冰品、麵食、滷肉飯、爆米花吃到飽，還可以集點抽泡泡馬特盲盒。難怪才開幕半年Google地圖評價就有1719則、4.7顆星的超高分，相比現在也要170元的連鎖平價小火鍋來說，用料和蔬菜都更多，湯頭口味也更好，特別用的還是新鮮現切肉片，而不是整包的冷凍肉片，吃起來就是誠意十足！

店面位置

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲開在台中北屯大坑情人橋旁邊，店面相當顯眼，附近停車還算是方便。

環境
走進店內挑高空間相當寬敞，門口就有尊大公仔歡迎光臨，帶點童趣的中式風格裝潢，多以4到6人座位為主，桌面寬敞東西點多也不會杯盤狼藉。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

還有開放式座位跟包廂空間
可以最多容納兩張大圓桌的人數在裡面用餐，家庭聚餐或公司聚會就相當適合，也蠻少見小火鍋會有包廂可以用餐的。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲二樓也有座位區，自助吧檯兩層樓都有，就不用上上下下樓取餐省去麻煩也更加安全。

集點贈品活動
一樓的櫃台會看到有泡泡馬特盲盒跟三麗鷗文具，這些是來用餐可以集點交換的獎品，這個也蠻特別的。只要加Line好友消費一鍋集點，集滿3、8、17、30點都有現場禮品，兌換後不會扣點，還可以持續累積，這也太大方！而且還送優惠券，這期活動是「青菜一份」，每個月都不一樣。Google五星好評再贈送小菜，出示學生證送一盤肉。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

菜單價格
最便宜鍋物只要179元就吃得到，價位多落在179－229元之間，鍋物基本肉量就有160g，點鍋就享有自助吧飲料冰品麵食滷肉飯爆米花吃到飽！最特別是還有個「超值A＋B」的優惠加價購，只要70元就享有肉量升級＋附贈小菜一道的優惠組合，真的點到賺到，加價的肉量真的相當滿足。另外現在冬季還特別推出「痛風蛤蠣麻油香薑鍋」，雖然平價但麻油味相當香濃好喝，推薦要試試。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

自助吧介紹

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲一樓跟二樓都有設置自助吧區可以自行取餐，麻雀雖小五臟俱全。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲飲料部分雖然沒有氣泡飲料機，但有奶茶、檸檬紅茶跟麥茶無限量供應。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲也有免費爆米花可以吃到飽，特別的是還有提供餅乾也是免費吃，有時還有整包可樂果餅乾隨你吃。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲冰品部分有自助霜淇淋機跟四款冰淇淋口味可以吃，抹茶霜淇淋相當不錯推薦可以多吃點。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲再來是「炸醬滷肉飯」，店家用原住民奶奶的配方製作的滷肉，明明不是我愛的滷肥肉那種，但滷的口味相當好吃又夠鹹香，連吃了兩碗。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲麵食有鍋燒麵、冬粉、王子麵、蒸煮麵四種可以免費吃，想吃多少拿多少。

痛風蛤蠣麻油香薑鍋
這是冬季限定鍋物，水滾巴鍋物呈現方式是像一般平價小火鍋那樣把所有的鍋物蔬菜、食材跟肉全都擺在鍋裡一起煮，沒有另外分出蔬菜盤跟肉盤，主角是滿滿的蛤蠣。拿掉蛤蠣以後，裡面的食材相當豐富，高麗菜不是碎碎的，有炸豆皮、青江菜、絲瓜、豆腐、起司豆腐、米血、貢丸、魚板、小熱狗、金針菇、小黑輪、蟳味棒、燕餃等等蠻多樣的。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲麻油薑香湯頭喝起來麻油味相當濃郁又有淡淡薑香，是冬天喝了相當舒服的湯頭。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲這鍋裡面主食蛤蠣相當多又肥美，每顆肉質都很飽滿，相比有些平價火鍋的蛤蠣來說品質好上很多，煮開後蛤蠣鮮味融進湯頭裡更好喝。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

鮮採番茄豬肉鍋

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲搭配的豬肉切得挺大片，我們還選擇了「超值A＋B」豬肉加量到8片，梅花豬肉本來吃起來就相當Q嫩，煮過番茄湯頭後感覺更加好吃，加量到8片更有滿足感。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲喝起來是相當酸香的番茄湯頭，解膩又爽口，又不是太過分刻意的番茄味。本來肉片就不小片，加量後整個滿出來！

麻辣豆漿牛肉鍋
這鍋也是我私心很愛的，一般都是麻辣＋牛奶，水滾巴鍋物是麻辣＋豆漿好特別。裡面的火鍋料跟上面的差不多，但還多了辣豆腐跟油條更加豐盛。湯頭以豆漿為主角，麻辣味算是點綴的辣香，搭配起來也相當合襯，豆香辣味交融得很好，比起麻奶鍋來說更爽口不濃膩。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

這鍋比較特別的是不管選的是牛肉或豬肉都要先燙熟，所以湯滾就能直接吃了，是避免豆漿煮到焦掉影響搭配肉品的風味，雖然已經先煮熟，但是牛肉鮮嫩好吃，搭配帶點微辣湯頭更是絕配，加量的牛肉吃起來超爽，推薦吃完務必再來煮冬粉或麵會更好吃。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

招牌沙茶牛肉鍋
一般平價小火鍋的沙茶鍋，真的就是跟你點原味鍋再自己加調味料的沙茶醬進去的味道一模一樣，但是水滾巴鍋物的沙茶鍋是自家特別調製的沙茶醬加進鍋底的，所以味道會跟外面的沙茶鍋味道不同，香氣也不一樣。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

涼拌小菜
我們選了涼拌豆皮、香滷豆干、涼拌豬耳朵，想不到口味是很用心製作的小菜，豆皮是有煙燻香氣相當入味，豬耳朵跟豆干也很好吃，吃過相當推薦可以試試，上鍋吃了相當開胃，吃了還想再點。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

炸物
起司條、香酥甜不辣、脆脆薯條三種，份量還不少，最喜歡起司條，麵衣香酥，起司濃郁還可以拉絲。薯條我也覺得不錯，都是小朋友會愛的炸物點心。

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

▲▼水滾巴鍋物。（圖／部落客橘子狗愛吃糖授權提供）

心得
水滾巴鍋物真的是近期吃過相當喜歡的小火鍋，要是開在我家附近會想常吃。實惠價格加上實在份量，現切肉品更是我最愛的部分，自助吧滷肉飯更是誠意滿滿也好吃，還有集點活動可以換獎品給小朋友，真的是超級適合全家常常來用餐的好地方，喜歡吃平價小火鍋的真心推薦給大家。

水滾巴鍋物

地址：台中市北屯區景賢路126號
電話：04－24350699
營業時間：11：00－22：00

橘子狗愛吃糖部落格橘子狗愛吃糖FB粉絲團

台中小火鍋最低179元起！蒸煮麵滷肉飯吃到飽

台中小火鍋最低179元起！蒸煮麵滷肉飯吃到飽

