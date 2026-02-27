慢火熬煮8小時！台中膠質雞湯火鍋吃到飽　含自助吧400有找

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧！

撰文攝影／商妮吃喝遊樂、整理／實習記者陳莉玟

台中火鍋推薦「月團圓雞湯火鍋」，坐落於美術園道，首創8小時慢火熬煮深層雞湯，滋味濃郁台中首見。不僅是寵物友善餐廳，還設有包廂空間及單人座位區，不論是一個人還是三五好友聚餐、家庭聚會都能愉快用餐。最特別的是主打個人鴛鴦鍋，一次兩種湯底大滿足，最低388元起，就能享受超過50種食材的蔬食自助吧吃到飽，澎湃美味不必花大錢！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

地點

位在台中美術館周邊，這裡是台中西區美術園道商圈一級美食戰區，吃完飯還可以順便在充滿文藝氣息的美術園道散散步。店面外觀相當吸睛，屋頂還有半顆圓月，店門口就有路邊停車格，附近也有收費停車場，交通很便利。

▲大大燈籠上寫著店家特色：個人鴛鴦鍋、雞湯火鍋、野菜自助，還有裡頭滿滿食材的自助吧，路過都會被吸引目光。

環境

▲月團圓空間寬敞不擁擠，採光也很好，中間座位以半包廂式4人座為主，周邊則是6－8人座位。

▲另外還有規劃單人座位區，即使是一個人來吃火鍋，也能擁有專屬空間，用餐很自在！

▲二樓主要是6－8人座位區，也有包廂座位。兩間包廂可打通，最多容納18人，家族聚餐或是公司辦活動也沒問題。

菜單

月團圓雞湯火鍋菜單種類很多，雙人套餐或是單人套餐通通有，個人套餐388元起，點套餐皆享自助吧吃到飽。入座後掃QR碼點餐，先選套餐肉品，接著每人選2湯底，點完餐再到櫃台結帳。每人低消一份餐點，用餐時間90分鐘，內用加收10%清潔服務費。

最厲害的就是湯頭！

每天用大量「雞骨架＋雞爪」經過高溫高壓大火熬煮8小時，直到膠質完全釋放，呈現出自然的乳白色濃郁湯頭後才出鍋。喝起來鮮甜且帶有黏口膠質，在台中火鍋界真的非常有特色。

自助吧

▲從新鮮綠色蔬菜、各式菇類到常見的火鍋料，種類超過50種。

▲旁邊還有配料區及麵食、副食小菜區。醬料中還有月團圓特製的蔬菜醬、蘿蔔醬及香辣醬，旁邊竟然還有台中人最愛的東泉辣椒醬。

▲米飯是健康藜麥飯，淋上滷肉醬或咖哩醬，再淋上東泉辣椒醬，超美味！

▲飲料區也是品項超多，通通隨你喝到飽。

▲另一邊還有冰淇淋、霜淇淋專區。冰淇淋就有10種口味，當日霜淇淋口味是好吃的日式抹茶。

推薦餐點

我們點雙人牛豬經典套餐及單人五花豬套餐，肉盤份量超級豪邁，加上鴛鴦鍋、豐盛自助吧菜盤，整個擺滿一桌超澎湃，視覺效果滿分！

▲光是自助吧新鮮蔬菜就讓我們吃得很開心，種類超多，超過50種。

▲還有滷肉飯、咖哩飯可以吃到飽，而且健康的藜麥飯香甜好吃，涼拌毛豆、干絲兩款小菜都很爽口開胃。

▲飲料有汽水、果汁、咖啡、氣泡飲、茶飲等等。

牛奶南瓜雞湯＋薑母雞湯

牛奶南瓜雞湯是店內的銷售排行冠軍！深層雞湯為基底，加入南瓜與牛奶調和，喝起來口感非常馥郁香甜，南瓜甘甜滋味與奶香融合雞湯超好喝。薑母雞湯是新的隱藏版湯底，充滿麻油香氣喝起來溫補而不燥熱，溫補中藥材融合在膠質滿滿的湯頭裡，是暖胃的首選。

番茄雞湯＋蒜頭蛤蜊湯

深層雞湯為基底加入新鮮番茄慢燉，喝起來不僅有雞湯的厚實膠質，更多了番茄自然的酸甜清爽感。蒜頭蛤蜊湯也是新的隱藏版湯底，蒜香與海鮮的鹹鮮完美融合，超好喝！尤其是煮海鮮或蔬菜，能讓食材本身的甜味更上一層樓。

月團圓雞湯＋老火川香麻辣

月團圓雞湯（招牌原味）是店內的靈魂，雞骨慢熬8小時，湯頭呈現乳白色，喝起來不僅有滿滿的膠質，口感更是厚實濃郁。老火川香麻辣湯底帶有濃郁的花椒香氣，裡頭還有滑嫩鴨血，涮煮牛肉很對味。

雙人牛豬經典套餐

▲瀑布肉盤上桌我們都驚呆了！板腱牛、優選五花牛、國產大眾豬等三排肉像瀑布般垂掛上桌，超浮誇。

▲板腱牛肉質最為紮實，涮煮後口感富有層次，軟嫩中帶著微微的嚼勁，越咬越出汁，牛肉鮮甜肉汁與雞湯底的鮮味融合。

▲五花牛油脂分布非常漂亮，下鍋涮幾秒後，油脂與濃郁雞湯完美融合，入口即化的滑順感搭配奶香氣息，吃起來非常過癮。

▲國產大眾豬切得厚度適中，口感細緻且完全沒有腥味，吸收了滿滿的雞湯精華後，肉質顯得更加甘甜順口，帶點Q度越咬越香。

單人套餐

▲這盤國產特選五花豬，粉嫩的色澤光看就非常新鮮。油脂分布均勻，下鍋涮煮後口感特別Q彈脆口，完全沒有豬腥味。

五花豬吸收了8小時熬煮的濃郁雞湯精華後，肉質的甘甜味更加明顯，吃起來滑順又不膩口。我發現雞湯鍋，不論煮蔬菜還是肉品都超好吃，美味大大提升！

蝦子蛤蜊組 原價298元／點套餐加購只要268元

▲草蝦、大白蝦體格不小，而且都去殼才送上桌真是貼心。

▲草蝦及大白蝦很新鮮，肉質Q彈滋味鮮甜，蛤蜊也是顆顆飽滿。把海鮮丟進雞湯裡煮，那湯頭的鮮美度直接提升好幾個層次，超好吃。

甜點

▲這個抹茶霜淇淋，綿密細緻又香又濃，比超商的還要好吃數倍，好吃到我一連吃兩支。

心得

我們這趟來到月團圓雞湯火鍋台中美術園道店，點的澎湃雙人牛豬經典套餐，及個人五花豬套餐都吃得非常飽足。大家最深刻的就是那口誠意滿滿的8小時熬煮雞湯，濃郁膠質真的讓湯頭鮮美度大大提升。這裡的個人鴛鴦鍋設計非常貼心，一次享受雙重湯頭美味。

只要388元起就能享有50種蔬食自助吧吃到飽，熟食區還有滷肉飯、咖哩飯、小菜、冰淇淋、霜淇淋無限供應，CP值高得沒話說。如果你正在找尋台中西區美食或是美術園道餐廳，這家擁有獨特深層雞湯與超豐富蔬食自助吧的月團圓雞湯火鍋，絕對要列入台中火鍋推薦名單！

月團圓雞湯火鍋（美術園道店）

地址：台中市西區五權西四街106號

電話：04－23786667

營業時間：11：30－22：00

商妮吃喝遊樂

喜歡用美食旅遊紓解工作壓力，當遇到無法盡如人意時，就用文字與圖片療癒生活中的不完美吧～

部落格《商妮吃喝遊樂》、粉絲團「Sunny吃喝遊樂」、IG

【你可能也想看】

►一次集結超過40道經典韓食！台中大份量百元韓館 小菜免費送

►台中最美聖誕燒肉店回歸！一整排粉紅聖誕樹藏巷弄免費拍

►豐盛宵夜自助吧＋24小時咖啡廳！台南商旅超高CP值一泊三食