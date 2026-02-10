台南「Pokémon GO Tour」交通全攻略　3天限定抓異色寶可夢

▲「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」將於2月20日連續三天登場。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」即將於2月20至22日在台南都會公園及奇美博物館廣場熱鬧登場，台南市政府整合活動接駁車、、鐵路、公車、周邊停車交通資訊，呼籲民眾多加利用大眾運輸工具前往。

此次寶可夢活動共規劃2條免費接駁車路線，讓搭高鐵來的外地遊客及開車民眾便利停車轉乘。此外，鼓勵玩家多利用台鐵班次在「保安站」下車，步行約10分鐘前往台南都會公園（奇美博物館）。

▲Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南交通接駁資訊。

▪︎活動免費接駁車

路線1「台南高鐵線」

接駁車地點為高鐵台南站3號出口，往返奇美博物館P1台一南停車場，高鐵站出發時間為早上8點30分至下午5點，每15至20分鐘一班；奇美博物館發車時間為早上10點至晚上7點30分。

路線2「家樂福新仁店線」

接駁車地點為家樂福新仁店停車場入口前方，往返奇美博物館文華路二段台南都會公園側。家樂福新仁店發車時間為早上9點至下午5點，奇美博物館站發車時間為早上10點30分至晚上7點30分，每30分鐘一班。

▲Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南大眾交通資訊。

▪︎高鐵台南站出發轉乘交通接駁

於高鐵台南站下車，可轉乘免費活動接駁車，或搭高鐵快捷公車H31、紅3公車前往奇美博物館，亦可步行至台鐵沙崙站轉乘至保安站。

▪︎台鐵台南站出發交通接駁

1.搭乘沙崙支線至台鐵保安站，建議民眾多加利用電子票證進、出站。

2.於台南火車站（北站）或台南轉運站，可搭乘5路（往大甲里）、紅3、紅4公車至奇美博物館站。

▪︎台鐵保安站出發

1.於保安站下車，步行約10分鐘抵達，或搭乘紅3、紅4公車前往會場，亦可於保安轉運站騎乘YouBike至台南都會公園。

2.2月20日至22日，台鐵保安站南下及北上各加開2班列車，以強化鐵路運能；因站體空間有限，建議民眾多加利用電子票證進、出站。

▲計程車與平台叫車處。

▪︎計程車及平台叫車候車位置

1. 計程車排班區：台一線/二仁路二段P2停車場旁、文賢路一段P4停車場。

2. 平台叫車等候區：文華路二段台南都會公園側。

▲停車資訊。

▪︎停車資訊

1.活動臨時機車停車區：文賢停車場往博物館右側道路、文華路二段（台一線-文賢路一段）台南都會公園側人行道。

2.汽車停車場：P1台一南停車場、P2台一北停車場、P4文賢停車場、十鼓文創園區停車場，另可停放於家樂福新仁店室內停車場轉乘免費活動接駁車。

▲此次活動將有首次亮相的異色「蒂安希」。

此次「Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南」活動不僅會有首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容，台南都會公園也將呈現3處超亮眼的主題棲息地讓玩家展開大冒險，並首次推出夜間限定的「超級之夜」。

台南都會公園也將首次公開3大主題棲息地，包括中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發，而台南都會公園場內也會特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查，需於當日台灣時間下午5點前完成，記得把握這次機會。