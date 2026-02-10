三商巧福再漲價「麵飯貴4到10元」　蘭州雙寶一碗要215元

▲三商巧福今起再漲價。（圖／三商餐飲提供）

記者蕭筠／台北報導

三商巧福去年5月才針對主餐價格調漲5至20元，今（10）日再宣布漲價，依不同品項漲4至10元，「蘭州雙寶牛肉拉麵」從205元漲至215元，「原汁牛肉麵」從175元漲至185元。

三商巧福即日起調整部分產品價格，漲幅4至10元，售價已破200元的「蘭州雙寶牛肉拉麵」，從205元漲至215元，牛三寶牛肉麵則由200元漲至210元。

另外，原汁牛肉麵、清燉牛肉麵、原汁牛筋麵、汕頭牛肉麵、牛肉壽喜飯175元漲至185元；半筋半肉牛肉麵、超大盛牛肉壽喜飯、叻沙牛肉麵、番茄牛肉麵從185元漲至195元。

紅燒排骨飯、黃金滷排麵140元漲至145元；黑胡椒豬柳飯、咖哩雞肉飯、油蔥雞肉飯155元漲至160元；牛肉湯從150元漲至160元；牛肉炸醬麵、番茄牛肉醬乾拌麵由95元漲至99元。

業者表示：「近期因全球性通膨，國際原物料價格飆漲，三商巧福為反映營業成本及費用持續上升，並維持最好的品質及服務，自即日起調整部分品項單價，敬請大家體恤諒解。」

▲老山東牛肉家常麵店2月1日調漲水餃售價。（圖／記者呂佳賢攝）

另外，同樣不敵原物料、人力成本持續增加，連續8年獲得必比登推介的「老山東牛肉家常麵店」，2月起水餃漲價，每顆從9元漲到10元。

老山東牛肉家常麵店創立於1949年，除了是西門町知名老店，更受到米其林指南評審員青睞，連8年入選必比登推介。店裡最受歡迎為半筋半肉牛肉麵，牛肉麵湯頭以台灣牛骨及十種特調的中藥材熬製，而手工刀切麵條口感彈牙，吸附滿滿紅燒湯汁，並佐上軟嫩的滷牛肉。

▲老山東牛肉家常麵店日前公告2月1日起水餃漲1元。（圖／取自西門町萬年老山東牛肉家常麵店臉書）