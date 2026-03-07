空中飛人、浮潛免費玩！普吉島Club Med渡假村「海陸活動全包辦」

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

上一篇開箱了「Club Med Phuket」的全新升級房間，還有每天吃到懷疑人生的Buffet，吃飽喝足後，當然要動起來啊！Club Med簡直就是大小朋友的遊樂場，將旅客潛藏已久的運動魂和派對基因通通喚醒，可以體驗正宗泰拳揮灑汗水、空中飛人當馬戲團主角，或是在泳池畔跟著音樂動次動，還有神隊友兒童俱樂部，讓爸媽可以盡情度假放鬆，到了晚上絕對不能錯過的表演與主題派對，每天都High到捨不得睡覺！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

陸上＆水上運動

來到全包式的Club Med，這裡最大的賣點就是有專業的G.O. （Gentle Organizer）免費教學。不管你是運動新手還是健身達人，都能找到適合你的項目，而且器材跟場地都幫你準備好了，只要人到就好！這次我們報名了初階高爾夫的課程，適合完全沒學過的新手，這邊都有專業G.O在旁指導，只要準時到定點報名上課即可。

高爾夫球

來這裡真的要多利用他們的教學資源，高爾夫課程在外面學一堂課可不便宜啊！但在這裡完全免費，課程設計適合完全沒學過的小白，不用自己帶球具，人來就好。專業G.O.會在旁邊隨時提點動作，讓我們輕鬆入門。強烈推薦大家一定要來體驗看看，當個一小時的高爾夫球選手！

這裡的運動選擇真的多到玩不完，想打球的朋友，足球、網球、壁球、羽球、籃球和沙灘排球場地一應俱全。最棒的是這裡非常彈性，不上課也能自己玩！我們直接去登記拿了器材，就跑去籃球場投了幾球，享受這種沒有壓力、想玩什麼就玩什麼的自由時光。

泰拳

還有絕對不能錯過的泰拳體驗，跟著老師一起練拳真的非常過癮，而且這裡的老師自帶幽默感，把上課氣氛帶得超級嗨，讓我們全場笑翻，完全忘了運動的累。想要體驗道地泰國文化兼舒壓的朋友，這堂課一定要排進去。

射箭

這項活動我們也覺得超級好玩，每輪每人可以射擊三次。當你站定姿勢、拉滿弓弦瞄準靶心的那一刻，真的會有一種化身為弓箭手的錯覺。

空中飛人

看起來很嚇人，但其實超安全的空中飛人體驗，這裡的防護措施做得滴水不漏，老師在上場前都會帶領熱身跟動作教學，確保大家都準備好才開始。

瑜珈

參加了一整天的課程，最後用一場瑜珈來做完美結尾 ，在這舒適的環境下，跟著節奏慢慢伸展肢體、沈澱心情，原本亢奮的情緒也跟著慢慢平靜下來。做完後最直接的感受就是全身都鬆開了，所有的疲憊彷彿隨著汗水被帶走，晚上就能睡個好覺。

攀岩

這項活動大小朋友都超愛，我們同行的朋友，身手矯健得像蜘蛛人一樣，攀岩速度超快，三兩下就直接攻頂，帥度破表！雖然看著高，但全程都有專業設備保護，過程非常安全，想挑戰自我極限的人絕對不能錯過。

桌球

位在主泳池旁的桌球，隨時都有人在玩，不管是大人切磋球技還是親子對打，歡笑聲沒停過，真的是度假村裡相當受歡迎的熱門運動。

浮潛

喜歡玩水的人，度假村就有超棒的出海浮潛活動，只要8歲以上就能參加，共有3個不同的私房潛點輪流探索。從度假村搭船出發只要30分鐘，非常方便，前一天下午14：30去報名，隔天早上9點出發去浮潛。

▲為了確保大家的安全，度假村的規定比較嚴謹，參加前需要先通過簡單的游泳測試，需要來回游泳一趟且中間不落地。

隔天一早大家準時集合，迅速領完蛙鞋跟面鏡等裝備，一切準備就緒就跟著專業G.O.教練一起搭船出發，準備跳進普吉島大海的懷抱。交通工具是先搭小船接駁、再換大船才正式啟航，看著大家在海上換船的畫面覺得蠻有趣的，換上大船後視野更開闊，可以舒舒服服地前往潛點。

泰式料理課

來到泰國，怎麼能不學個一兩手泰國菜回家？這裡的泰式烹飪教室非常搶手，因為名額有限，強烈建議大家前一天就要先去預約。這堂課教的是經典的冬蔭功湯，老師會從介紹香料開始，帶領大家親手調製出酸辣鮮甜的完美湯頭。

▲做完之後還能直接品嚐自己的作品，冬蔭功湯酸酸辣辣很開胃，這堂課真的好玩又好吃。

兒童俱樂部

這裡實施嚴格的分齡制度，無論是0－2歲的嬰兒還是青少年，都有量身打造的定制課程。重點是G.O.團隊真的超有耐心又熱情，讓孩子玩到不想回家，爸媽終於可以徹底放鬆，這才是真正的度假啊！

Mini Club Show

除了白天的活動，晚上還有萌度破表的Mini Club Show，這是專屬於小朋友的成果發表會，看著來自不同國家的小小孩們一起在台上賣力演出，認真的模樣真的超級可愛，台下的爸媽們全都變成粉絲，相機手機舉得高高的，全場充滿了歡笑與掌聲，氣氛真的很溫馨。

糖果派對

表演結束後緊接著是專屬小朋友的糖果派對，這是G.O.特別為孩子們準備的快樂時光，只有小朋友可以參加喔！大家聚在一起分享糖果、延續剛剛表演的開心氣氛，簡直是剛下舞台的小朋友們最棒的慶功宴。

表演

BAYA SHOW

由村內的G.O.團隊親自演出。沒想到白天親切的工作人員，晚上搖身一變舞台上的演出者，這種充滿熱情與才華的演出，把整晚的氣氛推到最高點! 更令人期待的是，這裡每晚的表演主題都會更換，天天都有不同的驚喜，絕對不會看膩。

火舞秀

度假村這次還特別請了外部專業團隊帶來震撼的火舞秀，說實話，我們之前在越南也看過類似的表演，但這裡的等級完全是另一個層次，舞者對火的掌控力精準又大膽，視覺效果超強，精彩程度完勝我們以前看過的任何一場。

藍月秀

看著表演者在水面上做出各種高難度特技，真的超強，節目安排很緊湊，好幾組人員輪番炫技，最後的雙人壓軸演出更是神乎其技，讓我們看得目瞪口呆。

晚間派對活動

夜晚的活動真的多到玩不完，除了看秀，還有卡拉OK活動，這裡沒有包廂的隔閡，大家一起在開放空間聽歌、唱歌，氣氛真的超級愜意。

白色派對

今晚是浪漫的White Party，晚宴特別安排在戶外泳池畔，Dress code是穿白色系衣服。 看著全場白帥帥、白美美的畫面，真的太有儀式感了，這種主題式晚宴隨便拍都像電影劇照一樣美。白色派對的晚餐根本就是海陸全餐的頂級盛宴，走一圈餐檯看到大明蝦、生蠔、生魚片一字排開，熱食區竟然還有鵝肝跟威靈頓牛排，每一道都是單點餐廳的主菜等級，豐富程度真的遠超乎我們想像。

▲最後的驚喜彩蛋是長達數分鐘的煙火表演，從視覺到味覺都獲得大大滿足，最後再用煙火炸裂夜空，心中滿滿的感動。

送機

最後一天雖然早上10點就要退房，但Club Med很棒的是退房後依然可以使用度假村設施直到下午3點，如果是含機票全包式將以送機時間為主。我們預約了下午4點的送機，所以還有大半天可以繼續吃美食、游泳曬太陽，把全包式的價值發揮到淋漓盡致，直到離開前最後一刻，才到櫃台剪掉手環。最暖心的是，離開前G.O.還特別用拍立得幫我們拍了一張合照，為這趟普吉島之旅留下了最美好的實體回憶！

心得

這趟Club Med Phuket 之旅真的是從早嗨到晚，完全無冷場！白天挑戰了刺激的空中飛人和泰拳，晚上則是被超豐盛的白色派對大餐與震撼的G.O.表演給驚艷到。在這裡完全不用帶腦袋，只要負責玩就好，加上退房後還能玩到下午五點的貼心服務，這絕對是一次CP值爆表、回憶滿滿的完美假期，真心推薦大家一定要來體驗一次！

Club Med Phuket

地址：A, 3 Kata Road Karon S-D, Mueang Phuket District, Phuket 83100泰國

電話：＋66 76 330 455

嗨～我是珊莎，本身是模特兒跟部落客

一年達成60間住宿開箱分享

專職旅遊美食部落客

歡迎來看珊莎的奇幻旅程、粉絲團、IG

【你可能也想看】

►開箱峴港「全包式水療」海景度假村！體驗漂浮冥想、空中瑜珈

►清邁古城按摩不踩雷！度假風SPA鄰近塔佩門 按完排順遊超方便

►「32樓高空酒吧」俯瞰曼谷城市燈海！享受拉丁爵士樂＋啤酒喝到飽