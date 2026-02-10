ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
桃園魯冰花季2/26開跑！3.6萬坪金黃花海月底最美　遊程開放報名

▲「2026魯冰花季」將於2月26日至3月8日在龍潭登場。（資料照／桃市客家事務局提供）

▲「2026魯冰花季」將於2月26日至3月8日在龍潭大北坑登場。（資料照／桃市客家事務局提供）

記者彭懷玉／綜合報導

桃園龍潭「2026魯冰花季」亮點出爐！桃園市政府表示，今年魯冰花種植範圍橫跨大北坑及台灣客家茶文化館花區，面積達12公頃，活動將於2月26日至3月8日登場。結束後還能順遊龍潭大池元宵藝術燈海，一次滿足白天賞花、夜晚賞燈心願。

桃園市政府客家事務局指出，2026魯冰花季串連大北坑、台灣客家茶文化館和龍潭大池等三大展區，12公頃（約36300坪）魯冰花海創下全台之最，今年預估盛花期在228連假前後。

▲「2026魯冰花季」將於2月26日至3月8日在龍潭登場。（資料照／桃市客家事務局提供）

▲「2026魯冰花季」預估盛花期在228連假前後。（資料照／桃市客家事務局提供）

活動期間，大北坑與客茶館花區將安排擂茶、奉茶、手作、搗粢粑、天穿日五色粄體驗、文化導覽、音樂表演、主題市集及闖關遊戲，讓遊客走入茶園與社區，感受龍潭茶山景致與客庄日常；夜晚可順遊龍潭大池燈會，欣賞主題地景藝術燈區，在湖畔光影中沉浸在元宵節慶氛圍。

▲龍潭大池燈會。（資料照／桃市客家事務局提供）

▲夜晚可順遊龍潭大池燈會，欣賞主題地景藝術燈區，在湖畔光影中沈浸在元宵節慶氛圍。（示意圖／桃市客家事務局提供）

今年活動更結合2月27日迎古董、2月28日接財神及3月8日天穿日等三大客家民俗節慶，透過熱鬧踩街、民俗體驗和祭儀文化，展現客家族群迎新納福與敬天愛地的文化特色，同時呼應魯冰花凋謝後回歸土地、滋養茶樹，讓環境生生不息的永續價值。

▲桃園龍潭大北坑休閒農業區。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園龍潭大北坑休閒農業區。（圖／記者彭懷玉攝）

此外，深受民眾歡迎的魯冰花小旅行，今年將推出7條特色遊程，並自今日中午12點起開放線上報名，包含茶文化、茶藝DIY、綠植手作、製茶體驗、街庄生活與風土記憶等主題，帶領民眾親身體驗魯冰花所承載的地方文化內涵。

為方便遊客前往各展區參觀，2月27日至3月8日的假日期間將安排免費接駁車，民眾可由龍潭運動公園或楊梅火車站後站，搭乘接駁車前往大北坑花區，並由大北坑花區轉乘至客茶館花區、龍潭大池燈區。更多活動內容詳見官網

桃園旅遊 花海旅遊 賞花旅遊 2026魯冰花季 2026桃園魯冰花季 大北坑花區 龍潭大池燈區

【眼神死】爸爸帶娃一整天「臉被當跑道」超無奈XD

