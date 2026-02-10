ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
琵琶湖山谷冬季4體驗！滑索穿越湖面　山頂360度觀景台喝咖啡

▲▼琵琶湖山谷。（圖／業者提供）

▲琵琶湖山谷代表景點「觀景台水池」，冬天時能欣賞雪景與湛藍湖水。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

冬天到日本必排行程就是賞雪與玩雪了！位於滋賀縣、距離京都不到1小時車程的「琵琶湖山谷」，不僅能欣賞冬季限定的雪景、無邊際水池與琵琶湖景色，並能體驗滑雪、挑戰冬季滑索，玩累了，就在新開幕的360度高空咖啡廳喝咖啡，還能把在地伴手禮買回家。

琵琶湖山谷今年冬天最推薦4大體驗，其中最具代表性景點就是「琵琶湖觀景台」。冬季時，觀景台水池與琵琶湖的「無邊際」視覺效果，因皚皚白雪與湛藍湖水的對比成為社群打卡熱點。

▲▼琵琶湖山谷。（圖／業者提供）

▲▼琵琶湖山谷冬季時能滑雪，也能玩滑索。

▲▼琵琶湖山谷。（圖／業者提供）

此外，這裡進入冬季時也會變成滑雪場，9條不同級別的滑雪道讓旅客從新手到專業玩家都能玩得過癮，雪場內也有「戲雪樂園」及滑雪橇等多元設施，在山下也能租借滑雪裝備。

▲▼琵琶湖山谷。（圖／業者提供）

▲「Café 360」觀景台。

琵琶湖山谷另一項推薦冒險體驗就是「滑索探險」，旅客能在皚皚白雪中使用鋼索滑輪飛越琵琶湖上空。此外，去年開幕的「Café 360」位於琵琶湖山谷最高點，旅客可從滑雪場搭乘4人吊椅直達，從制高點同時飽覽銀白雪景與琵琶湖全景。

▲▼琵琶湖山谷。（圖／業者提供）

▲觀景台咖啡。

滋賀縣作為日本三大和牛「近江牛」的產地，琵琶湖山谷內的「燒烤餐廳和酒吧 HALUKA」就能吃得到，在這裡邊品嚐牛排邊賞雪也是一大享受。「觀景台咖啡」則推出使用滋賀縣產牛奶、稀有波森莓等製作的義式冰淇淋。特別值得一提的是，滋賀縣身為日本茶發源地，店內使用近江茶紅茶「和紅茶」搭配牛奶製成的冰淇淋，即使在冬天超受歡迎，現場也能買回家。

▲▼琵琶湖山谷。（圖／業者提供）

▲雄琴溫泉擁有超過千年歷史。

到滋賀玩只在琵琶湖山谷就太可惜了。距離琵琶湖山谷約30分鐘車程的溫泉勝地「雄琴溫泉」，就是冬天泡湯的好去處。

雄琴溫泉擁有約1200年歷史，由比叡山延曆寺開山祖師最澄所開湯，鹼性單純溫泉質地濃稠，素有「美肌之湯」美譽，溫泉區共有9間各具特色的旅館和飯店，從大型浴場到附設露天浴池的客房，提供多元選擇。

關鍵字： 日本旅遊 關西旅遊 琵琶湖山頂 滋賀縣 日本關西旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

