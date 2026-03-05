ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
普吉島全包式懶人度假村！餐廳酒吧吃到飽無限暢飲　還能幫顧小孩

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

普吉島度假村選擇這麼多，為什麼Club Med始終是許多人心中的「懶人度假天花板」？答案很簡單，因為在這裡，你真的可以什麼都不用管。無論你是想逃離工作壓力的社畜，還是需要神隊友支援的崩潰爸媽，「Club Med Phuket」都能滿足你的需求，這次珊莎跟家人朋友來度假，入住全新整修的舒適房型，每天還有餐廳跟酒吧，全包式吃到飽酒水無限暢飲，真的會讓人胖一圈回家。

普吉島 Club Med Phuket 介紹
坐落在普吉島西南方的卡塔海灘（Kata Beach）旁邊，比起喧鬧的芭東海灘，這裡多了一份愜意的度假氛圍，Club Med 主打全包式假期（All-Inclusive），當你踏進度假村、戴上識別手環的那一刻起，接下來幾天，從早到晚都有吃不完的美食、吧台隨你點的調酒飲料、還有玩不完的水陸活動，通通都已經包含在費用裡了！

而且，這裡還有Club Med的靈魂人物，熱情到不行的G.O.（Gentle Organizer 親善組織者）團隊。他們是度假村的員工，來自於世界各地，白天教你射箭、帶你運動，晚上變身派對表演者，這種獨特的氛圍，真的只有親自來過才能體會什麼叫賓至如歸的快樂！

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

全包式到底划不划算？
說實話，第一次看到Club Med的總價時，心裡覺得有點貴，但仔細想想就會發現這CP值其實高得驚人，Club Med包含住宿、機票、餐飲酒水跟活動，試著想像一下，如果你今天自己安排自由行，要訂到同等級的度假村住宿、再加上每天早、中、晚三餐Buffet的餐費，下午餓了還要吃下午茶跟宵夜，光是吃的住的加起來就多少錢。

Club Med還提供免費的泰拳、高爾夫、瑜珈等課程體驗，到了晚上有精彩的表演跟派對。如果你是帶小孩的爸媽，也有兒童俱樂部幫你顧整天，綜合以上Club Med就已經值回票價了！溫馨提醒雖然大部分都包含在內，但還是有少部分像是「村外旅遊行程」、「SPA 按摩」等是需要額外付費的，預訂時留意一下就好，基本上真的只需要準備好行李箱跟一顆想放空的心，人到就好，這才是真正的度假！

普吉島班機＆泰國入境規定
台灣虎航有台北直飛普吉島的航班，航程只需要4.5小時左右，不用在曼谷或其他地方苦苦等轉機，上飛機睡個午覺，睜開眼睛就已經準備降落在熱情的普吉島了，現在入境泰國也只需抵泰前72小時內，完成線上申請泰國電子入境卡（Thailand Digital Arrival Card, TDAC），提交後就會收到系統確認郵件及QR Code，免簽加上直飛兩大優勢，這對於分秒必爭的度假時光來說，簡直是完美的開局！

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

接機服務
這次我們訂的是雄獅旅遊的Club Med普吉島精緻全包式假期五日，機場接送就已經包在裡面了，一走出普吉島機場的入境大廳，馬上就會看到穿著制服、舉著牌子笑臉迎人的Club Med員工在等我們，車程大約1.5小時就能抵達度假村，沿途看看風景很快就到了。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲一抵達度假村大門，由會中文的員工幫我們說明入住事項，並且遞上冰毛巾和迎賓飲料，一路的疲累感覺都紓解了。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲員工會幫忙繫上這條神奇的「全包式手環」，進出房間也都是用這個感應，五天都不用拿下來，可以戴著游泳跟洗澡，從這一刻起，正式開啟廢人度假模式啦！

G.O 團隊
提到Club Med靈魂人物 G.O.（Gentle Organizer），他們不只是工作人員，更是陪你玩、教你運動、晚上表演給你看的朋友，這次遇到來自台灣的敏敏，有相關問題都可以找她，而這也是Club Med與其他飯店最大的不同點，適合親子家庭，有神隊友幫忙顧小孩、情侶夫妻度蜜月，不用煩惱三餐行程，以及想徹底放鬆什麼都不規劃的懶人旅客。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

地圖
有「泰國珍珠」美譽的Club Med Phuket普吉島度假村，緊鄰普吉島南部的卡塔灣，首創分齡兒童俱樂部，也有專屬成人的泳池跟休憩空間，度假村占地廣大，隨時走累了玩累了，找到餐廳或酒吧，就能點杯飲料坐下來，享受普吉島的陽光，這個度假氛圍真的很愜意！

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

接駁車
懶得走的話Club Med Phuket也有提供定點的接駁車，接送時間是07：30－00：00，從大廳旁為起點，停靠家庭綠洲區（Family Oasis）、度假村中心、兒童俱樂部（Kids Club）及靜池（Zen Pool），我們入住的房型離靜池最近，這幾天也都有搭接駁車往來大廳，真的很方便！

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

APP
建議大家一定要先做一件事，下載官方的「My Club Med APP」，這個APP根本就是度假村裡的24小時隨身行動秘書，像是每日服裝主題、每天的活動項目、度假村地圖、餐廳資訊等實用資訊等等，總之，出發前把它裝好，到了現場就能無腦跟著玩，完全不用擔心漏掉任何精彩時刻。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

大廳環境
大廳的設計完美捕捉了度假的精髓，放鬆與熱情並存，中央的水景池採用了清涼的水藍磁磚，帶來了視覺上的清涼感，讓人一踏進這裡就有濃濃的度假感。接待大廳擺放著朱砂色沙發區，一來到度假村就有員工熱情地歡迎旅客入座，享受一杯迎賓飲料的同時，就正式開啟假期模式。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

一旁還有休憩桌椅，一旁展示著不少普吉島村外遊的介紹，這個部分就需要額外付費，可以跟村外旅遊中心洽詢。度假村內也有美甲跟編髮的服務（需額外付費），看到不少小朋友都來弄頭髮，模樣真的超可愛！

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

房型介紹
這次的設計完全打中我的心！全新升級的標準房雙人房帶陽台，整體以溫潤木材作為靈魂主軸，讓房間充滿了自然的呼吸感。一走進房間，那種討喜又放鬆的氛圍，讓我們度假心情瞬間好上加好！

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲雙人床兩邊都有桌邊櫃跟USB充電孔，一旁有提供除濕機。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲提供玻璃瓶裝水、熱水壺、水杯、咖啡杯、咖啡跟茶包，每天客房清潔都會補瓶裝水。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲衛浴空間採乾溼分離，衛浴用品是來自以色列的保養品牌AHAVA，備品有牙刷、牙膏等。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲白天的採光非常明亮，一旁還有舒適的沙發區，讓人想窩在這裡放空看書。

餐廳介紹

The Mamuang 主餐廳
每天解決早、中、晚三餐的大本營，從早上7點可以一路吃到宵夜，正餐時間是自助式餐廳用餐，多國料理的餐檯，包含泰式、中式、日式、義式、印度料理等等，開放式自助餐廳任你夾，而其他時間以點套餐為主，主餐廳裝潢非常有泰國味，菜色真的多到讓我選擇困難症發作。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

早餐

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲早餐有現做的歐姆蛋、泰式炒河粉、各種新鮮熱帶水果、現烤麵包等等，一餐就能吃得超飽超豐盛。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

中餐
其中一天中午的驚喜是池畔BBQ ，現場擺滿了香噴噴的現烤牛排、雞排和香腸，還有小朋友最愛的烤玉米跟現做雞肉漢堡，配上一杯冰涼飲料，這才是度假該有的樣子！從道地泰式料理、鮮美的海鮮到精緻西餐，每道菜的口味幾乎都沒有雷。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

晚餐
晚上的自助餐簡直是痛風餐等級的豐盛，除了有煎得恰到好處的鮮嫩牛排，還有海鮮拼盤跟超肥美的蝦蛄更是必拿重點，每一口都是滿滿的海味。重點是，這裡的紅白酒跟啤酒通通無限暢飲！

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

The Chu-Da 主題餐廳
採預約制，主要提供泰式料理（含素食），可以透過「My Club Med APP」線上預約用餐，餐廳就建在靜池上面，晚上點燈後很有氣氛，擺盤美到像藝術品，很適合來這裡享用一頓浪漫晚餐。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲前菜部分有清爽的香辣泰式鮮蝦沙拉跟泰式香茅豬肉沙拉，以及基本的麵包佐奶油，建議直接專攻鮮蝦就對了，新鮮度沒話說。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

主餐部分誠意十足
共有四款可以選擇，分別是瑪莎曼羊排、泰式烤雞、海鮮拼盤跟香蕉葉蒸鯛魚，雖然每一道看起來都很誘人，但我私心激推羊排，羊排處理得非常好，肉質軟嫩多汁完全沒有騷味，搭配被譽為咖哩之王的瑪莎曼醬汁，濃郁堅果香與微辣口感交織，真的太好吃了！

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

正餐結束後，甜點提供的都是最經典的泰味，有酸甜解膩的百香果慕斯、泰國國寶級甜點皇家芒果糯米飯，還有濃郁茶香的泰式奶茶冰淇淋。每一款不只擺盤精緻，味道更是道地又好吃，特別是芒果糯米飯，溫熱的糯米配上香甜芒果淋上椰漿，真的是完美ending。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

泳池設施

主泳池
最熱鬧的聚集地，每天都會在這裡舉辦水上活動，還有提供兒童池專區，炎熱的天氣來玩水最適合。池畔有不少躺椅跟懶人沙發，光是在這裡躺著就覺得好放鬆，再到池畔酒吧點杯飲料或調酒更完美。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

The Sanook主吧台提供無限暢飲，來到這裡想喝什麼都盡量點，從早上的冰拿鐵、下午的無酒精Mocktail，到晚上的啤酒、紅白酒等等，通通不用再掏錢。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲這天還遇到工作人員在池畔遞冰水給客人，服務真的很貼心！

泳池派對
每天最期待的就是主泳池的Pool Party時光！這天工作人員豪邁地將無數個七彩泳圈和繽紛彩球灑進池子裡，瞬間把泳池變成一座夢幻的水上樂園，台上主持人更是氣氛擔當，拿著麥克風帶動大家一起嗨唱舞動，氣氛真的嗨到完全不想上岸！

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

除了泳池派對，每天的水中有氧也很好玩，不是那種無聊的體操，而是由活力滿點的專業G.O.工作人員在岸上帶動作，大家在水裡跟著音樂節奏一起擺動。在水的阻力下運動其實效果很好，既能消暑又能運動，完全不會覺得累。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

靜池 Zen Pool
如果你喜歡安靜，一定會愛上這裡，這座泳池有著限定20歲以上的入場門檻，隔絕了喧鬧，保留了專屬大人的寧靜氛圍。泳池畔有不少南洋風的舒適躺椅，來這裡曬曬太陽，享受普吉島的陽光。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲設有專屬的靜池吧台，不用大老遠跑到主泳池酒吧，這裡一樣提供各式調酒、啤酒、軟性飲料和咖啡，通通也是無限暢飲。

家庭綠洲＆水上樂園 Family Oasis
專為親子打造的樂園，根本是大小朋友的天堂，附設兩個滑水道，不少小孩都在這裡玩瘋了。大人們可以喝著啤酒或排毒果汁，小朋友有專屬的奶昔跟吉拿棒，中午還有現烤牛排魚排可以吃，完全不用擔心餓肚子或口渴。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

沙灘

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲距離Club Med Phuket走路不用1分鐘，過個馬路就是一整片蔚藍大海，度假村還有提供沙灘墊，可以帶著毛巾到海邊曬太陽。

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

▲▼普吉島 Club Med Phuket (上)：費用優惠、房型開箱、全包式吃到飽酒水無限暢飲。（圖／部落客混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

Club Med Phuket

地址：A, 3 Kata Road Karon S-D, Mueang Phuket District, Phuket 83100泰國

關鍵字： Club Med Phuket 普吉島旅遊 達人旅遊 旅遊情報 旅遊雲 泰國特色系列 混血珊莎的奇幻旅程

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

