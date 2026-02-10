中部「搭車走春」6路線！竹南訪環湖步道　彰化參拜紫南宮求財

▲蓬萊溪護魚步道。（圖／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／綜合報導

春節9天連假即將到來，不想塞在車陣中、忍受找車位之苦，深入參山轄區各大步道與景點的「台灣好行」也是不錯首選之一，闔家大小以低碳方式慢步山林、輕鬆走春。

▲獅山古道林蔭健行。（圖／參山處提供）



參山處指出，轄區內多條「台灣好行」路線各具特色。獅頭山風景區的「獅山線（5700）」可由高鐵新竹站或台鐵竹北站直達獅頭山，沿線串聯百年寺廟群與山林步道，旅客可依體力選擇藤坪步道、六寮古道，或挑戰「獅頭連走獅尾」的越嶺路線，在古剎與林蔭間感受靜謐年節氛圍。

▲蓬萊自然生態園區漫步護魚步道。（圖／參山處提供）



「南庄線（5805A）」自竹南火車站出發，深入南庄慢城，除了可造訪向天湖環湖步道，亦能前往蓬萊自然生態園區漫步護魚步道，結合老街美食，體驗山城慢旅。

八卦山風景區則推薦「八卦山線（6928A）」與「跑水求財線（6701A）」。其中「八卦山線」由南投市串聯彰化高鐵站，直達松柏嶺受天宮，還能順遊全國唯一以茶為主題的松柏嶺遊客中心，進一步體驗茶文化、品茗選茶。

▲二水車站重新整修亮相。（圖／參山處提供）



「跑水求財線」從彰化高鐵站出發，行經田中、二水與八堡圳，前往香火鼎盛的紫南宮，沿途可走訪田中森林公園登山步道，或在整修後的二水車站和田園鐵道景觀中拍照留念。

▲谷關捎來步道健行後，順遊溫泉放鬆身心。（圖／參山處提供）



梨山風景區方面，民眾可搭乘台中市公車153路，自高鐵台中站直達谷關，漫步捎來步道、欣賞峽谷景色，並順遊谷關溫泉區，安排療癒系走春行程；春節期間亦可預約搭乘台中市公車865路前往梨山，走訪希利克步道、櫻緣丘與福壽山農場，在高山櫻花中徜徉春節限定的浪漫風景。

▲梨山櫻花春節盛開，徜徉在花海中感受高山春意。（圖／參山處提供）



為增添年節趣味，大年初一至初三期間，參山轄內6大遊客中心推出走春活動，完成指定任務即可獲得每日限量的「馬年好運錢幣」；初一至初五亦安排多場DIY手作體驗，讓親子族在走春途中動手創作、把好運帶回家；春節期間，遊客中心每天8點30分至下午5點30分開放。