築間首推「個人鴛鴦鍋」380元起　雙人餐享限時外帶8折

▲▼築間。（圖／築間提供）

▲築間即日起進行菜單改版。（圖／築間提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

連鎖火鍋品牌「築間」今（10日）起推出個人鴛鴦鍋，380元就能享用2種鍋底，全新雙人套餐「海陸總匯盛合」980元起，外帶再打8折。

▲▼築間。（圖／築間提供）

▲個人餐首度推出鴛鴦鍋、雙主餐選擇。

築間啟動16年來最大規模菜單改版，用清楚的點餐架構讓選擇變簡單。個人鍋最低380元起，更首度推出「個人鴛鴦鍋」，1人也能享受兩種湯底；個人套餐新增「主餐雙拼盛合」，滿足一次2種主餐的需求。

雙人套餐則推出「海陸總匯盛合」，980元起含美國牛五花、綜合魚片、草蝦、白蝦、鮮蚵及蛤蜊等組合，雙人套餐系列即日起更享外帶8折優惠。

業者表示，希望改版能讓顧客更容易點到喜歡、吃得滿足。面對物價波動，將效率成果回饋到餐桌上，使消費者感受到價格更貼近日常、內容升級更有感。

▲極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」　2/28前限時供應。（圖／記者黃士原攝）

▲極千葉火鍋甜點區加碼供應金莎巧克力吃到飽。（圖／千葉火鍋提供）

另外，千葉餐飲集團位於桃園市的「極千葉」推出全新限時活動，至2月28日前每周六、周日（2月21日初五加開），無限量供應「金莎巧克力」。

去年4月開幕的極千葉火鍋，主打大坪數用餐空間與多元自助吧，不只提供火鍋吃到飽，自助餐檯上還有上百道料理與甜點無限供應，有國人最愛的壽司、熟白蝦、炸雞薯條、現烤豬肋排、德國豬腳、義式燉飯、宜蘭烤鴨，以及甜點師傅打造的各式糕點與多款新鮮水果，根本就是一家Buffet餐廳。

▲極千葉火鍋加碼「金莎巧克力吃到飽」　2/28前限時供應。（圖／千葉火鍋提供）

▲業者表示，如果人力足夠，還會先把金莎巧克力包裝紙拆開，讓民眾方便食用。（圖／千葉火鍋提供）

