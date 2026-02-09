ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
試飛升空畫面曝！　九九峰氦氣球樂園2／12起開放全民預約

▲九九峰氦氣球樂園將於11日啟用，12日起開放全國民眾預約。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲九九峰氦氣球樂園。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

九九峰氦氣球樂園將於11日啟用試營運，日前開放給南投縣民及草屯鎮民預約搭乘，立即造成轟動、名額遭秒殺；南投縣政府指出，自12日中午起開始將開放全國民眾預約、17日入園搭乘，歡迎有興趣者把握機會，預約相關資訊請上網站 https://www.lavenderforest-nantou99.com.tw/ 查詢。

縣長許淑華9日在縣務會議中表示，九九峰氦氣球樂園即將啟用，前三天保留給縣民及草屯鎮民搶先體驗，12日起則開放全國民眾預約2月17日至3月8日入園及搭乘，園區預計每日可容納最多2千人、氦氣球搭乘600人。

▲九九峰氦氣球樂園將於11日啟用，12日起開放全國民眾預約。（圖／南投縣政府提供）

縣府提醒，為確保安全，孕期 24 週（含）以上以及患有心血管疾病、恐高症、癲癇、重大心理疾病、易暈眩或其他影響平衡之疾病者旅客不得搭乘，幼童3歲（含）不建議搭乘；除手機外的單眼相機、運動相機、三腳架、自拍棒、空拍機等任何可能掉落物品，皆禁止攜帶；飛行過程中禁止攀爬、搖晃籃艙、跨越護欄、拋物、使用明火、吸菸、將手或物品伸出防護網外，請大家遵守相關注意事項。

許淑華說，過年期間的南投很熱鬧，有精彩絕倫的南投燈會，還有最新穎的氦氣球讓大家眺高望遠，希望到南投旅遊的民眾都能有愉快的體驗。

▲九九峰氦氣球樂園將於11日啟用，12日起開放全國民眾預約。（圖／南投縣政府提供）

▲九九峰氦氣球樂園將於11日啟用，12日起開放全國民眾預約。（圖／南投縣政府提供）

