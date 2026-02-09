女神宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息　6/1重新營業

▲宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息。（圖／業者提供）

記者黃士原／台北報導

嘉林餐旅集團旗下中餐品牌「捌伍添第85TD」，座落於台北101大樓85樓，2021年開幕以來，就吸引多位名人造訪，就連韓國女神宋慧喬、孫藝真來台也特別前往用餐。日前餐廳公告，2月22日晚餐期間起至5月31日進行空間與細節的調整，將暫時休息，6月1日重新營業。

▲捌伍添第焗釀鮮蟹蓋。（圖／捌伍添第提供）

位於台北101 85樓的捌伍添第，2021年10月正式開幕，以粵菜為主，並匯集台灣、四川、潮州、蘇州、湖南及東北各地的特色料理，招牌菜色有添第叉燒皇、捌伍片皮鵝、焗釀鮮蟹蓋。去年7月，李劍鳴接任主廚，以「現代香港粵菜」為創作視角，從香港這座城市東西交匯、傳統與流行並陳的文化特質出發，讓台灣人也能吃到現在香港人最喜愛的粵菜。

▲避風塘炒軟殼龍蝦，選用軟殼龍蝦替代螃蟹，方便食用。（圖／記者黃士原攝）

李劍鳴擅長處理海鮮料理，新菜中的「避風塘炒軟殼龍蝦」，是他特別跑去跟「避風塘炒蟹」名廚學習最經典且傳統技法，他說「蒜蓉與豆豉」是關鍵，將兩者爆香快炒，選用軟殼龍蝦替代螃蟹，鹹香蒜香牢牢鎖在肉質飽滿的蝦身，不用剝殼、直接食用更方便，是他推薦必吃菜色。

2021年開幕的捌伍添第邁入第4年，餐廳日前公告2月22日晚餐起至5月31日將暫時歇息，進行空間與細節的調整，同時也讓團隊重新充電，將專注與熱情，回歸於每一道料理與每一次款待之中，預計6月1日重新營業。

▲台東知本老爺酒店3月起暫停營業。（圖／業者提供）

另外，台東知本老爺酒店深耕在地33年，日前宣布於3月1日啟動大規模改裝計畫，並暫停館內餐飲、溫泉與住宿服務，預計9月重新開幕。

因應當代旅人對深度體驗的追求，台東知本老爺酒店本次改裝跳脫傳統飯店修繕思考方式，聚焦於「體驗重塑」與「在地共感」。此次改裝重點鎖定三大體驗升級，首先是「餐飲革新」，那魯灣自助餐廳將引入「產地到餐桌」概念，呈現台東風土滋味。