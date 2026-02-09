賞櫻變貴！桃園秘境「50漲至150元」　業者曝：多人沒投錢

▲桃園復興區「悠然秘境小屋」櫻花盛開7成時樣貌。（資料照／記者彭懷玉攝）



記者彭懷玉／台北報導

全台櫻花盛開，不過今年賞櫻價格變貴了！桃園復興區「悠然秘境小屋」從原本50元調漲為150元，新北三峽「大熊櫻花林」今年重申因為園內沒有停車場，旅客除了200元門票之外，還需額外負擔一人來回150元接駁車費用。

▲▼頂層的富士櫻盛開3成左右，另外還有吉野櫻依序綻放，下層桃紅色八重櫻目前約綻放4成。（圖／業者提供）

復興區「悠然秘境小屋」種植約2000株櫻花，以往花季都是收取一人50元清潔費，被譽為佛心賞花秘境。不過店主王俊偉透露，最初設投幣箱讓遊客自主付費，發現蠻多旅客真的沒投錢就參觀，有客人抱怨不公平，加上今年新增流動廁所、安排交管人員駐點，因此今年改為現場售票方式，一人150元，復興區居民憑身分證收取50元，嬰幼兒、70歲以上長者免費。

▲「悠然秘境小屋」調漲入園費用，也提供付費接駁服務。（圖／業者提供）

王俊偉表示，目前頂層的富士櫻花林盛開3成左右，另外還有吉野櫻依序綻放，勢必再度鋪蓋成粉色的天空，下層桃紅色八重櫻目前約綻放4成，今年櫻花季將從大年初一（2月17日）開跑，但園區櫻花林坡度高，請民眾斟酌自行體力和腳力。另也規劃接駁付費專車一人來回100元，憑手章可折抵50元消費，但花季期間僅提供飲料，不供正餐，開放攜帶外食。

▲▼三峽大熊櫻花林800棵香水櫻約開5成多。（圖／翻攝自Facebook／三峽大熊櫻花林）



另外，新北三峽「大熊櫻花林」是人氣賞櫻據點，業主沿山坡種植4000棵櫻花，從1月至3月接棒點綴山坡。業者簡立翔說，目前山頂福爾摩沙櫻已全開，800棵香水櫻花況約5成多，估過年達顛峰；800棵富士吉野櫻預計2月15日開花；山頂吉野櫻系列可開至3月中旬，3月2日還有2000棵繡球花陪襯，而夜櫻點燈至228假期結束。

▲大熊櫻花林900棵三色寒櫻滿開時盛況。（資料照／記者彭懷玉攝）

大熊櫻花林門票平日一人200元（假日250元）、120公分以下兒童20元、愛心票120元，不過園區全程上坡，行動不便、推車、輪椅不建議入園，因為園區沒有停車場及公車可達，另規劃付費接駁車，平日往返皇后鎮森林與大熊櫻花林，一人150元，2月17日至3月1日期間，接駁車散客優惠來回一人100元。