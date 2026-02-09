ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

賞櫻變貴！桃園秘境「50漲至150元」　業者曝：多人沒投錢

▲桃園復興區的「悠然秘境小屋」櫻花盛開。（圖／記者彭懷玉攝）

▲桃園復興區「悠然秘境小屋」櫻花盛開7成時樣貌。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

全台櫻花盛開，不過今年賞櫻價格變貴了！桃園復興區「悠然秘境小屋」從原本50元調漲為150元，新北三峽「大熊櫻花林」今年重申因為園內沒有停車場，旅客除了200元門票之外，還需額外負擔一人來回150元接駁車費用。

▲「悠然秘境小屋」種植約2000株櫻花，今年花季將在大年初一開跑。（圖／業者提供）

▲▼頂層的富士櫻盛開3成左右，另外還有吉野櫻依序綻放，下層桃紅色八重櫻目前約綻放4成。（圖／業者提供）

▲「悠然秘境小屋」種植約2000株櫻花，今年花季將在大年初一開跑。（圖／業者提供）

復興區「悠然秘境小屋」種植約2000株櫻花，以往花季都是收取一人50元清潔費，被譽為佛心賞花秘境。不過店主王俊偉透露，最初設投幣箱讓遊客自主付費，發現蠻多旅客真的沒投錢就參觀，有客人抱怨不公平，加上今年新增流動廁所、安排交管人員駐點，因此今年改為現場售票方式，一人150元，復興區居民憑身分證收取50元，嬰幼兒、70歲以上長者免費。

▲「悠然秘境小屋」種植約2000株櫻花，今年花季將在大年初一開跑。（圖／業者提供）

▲「悠然秘境小屋」調漲入園費用，也提供付費接駁服務。（圖／業者提供）

王俊偉表示，目前頂層的富士櫻花林盛開3成左右，另外還有吉野櫻依序綻放，勢必再度鋪蓋成粉色的天空，下層桃紅色八重櫻目前約綻放4成，今年櫻花季將從大年初一（2月17日）開跑，但園區櫻花林坡度高，請民眾斟酌自行體力和腳力。另也規劃接駁付費專車一人來回100元，憑手章可折抵50元消費，但花季期間僅提供飲料，不供正餐，開放攜帶外食。

▲三峽大熊櫻花林香水櫻。（圖／翻攝自Facebook／三峽大熊櫻花林）

▲▼三峽大熊櫻花林800棵香水櫻約開5成多。（圖／翻攝自Facebook／三峽大熊櫻花林）

▲三峽大熊櫻花林香水櫻。（圖／翻攝自Facebook／三峽大熊櫻花林）

另外，新北三峽「大熊櫻花林」是人氣賞櫻據點，業主沿山坡種植4000棵櫻花，從1月至3月接棒點綴山坡。業者簡立翔說，目前山頂福爾摩沙櫻已全開，800棵香水櫻花況約5成多，估過年達顛峰；800棵富士吉野櫻預計2月15日開花；山頂吉野櫻系列可開至3月中旬，3月2日還有2000棵繡球花陪襯，而夜櫻點燈至228假期結束。 

▲大熊櫻花林900棵三色寒櫻滿開,大熊櫻花林1/29花況,三色櫻,大熊櫻花林,三峽旅遊。（圖／記者彭懷玉攝）

▲大熊櫻花林900棵三色寒櫻滿開時盛況。（資料照／記者彭懷玉攝）

大熊櫻花林門票平日一人200元（假日250元）、120公分以下兒童20元、愛心票120元，不過園區全程上坡，行動不便、推車、輪椅不建議入園，因為園區沒有停車場及公車可達，另規劃付費接駁車，平日往返皇后鎮森林與大熊櫻花林，一人150元，2月17日至3月1日期間，接駁車散客優惠來回一人100元。

關鍵字： 桃園旅遊 復興區旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 櫻花 悠然秘境小屋 新北市旅遊 三峽區旅遊 大熊櫻花林

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

小薰自彈自唱〈再見的時候〉 夢回《陽光女子合唱團》年輕版玉英奶奶

推薦閱讀

桃園咖啡屋「2千株櫻花」如粉色仙境！50元看到飽　還能眺望阿姆坪

桃園咖啡屋「2千株櫻花」如粉色仙境！50元看到飽　還能眺望阿姆坪

新竹私房櫻花地免入山證、三峽「4千株櫻花海」開園！最美花期曝

新竹私房櫻花地免入山證、三峽「4千株櫻花海」開園！最美花期曝

雙北2粉嫩櫻花海！陽明山「櫻花秘境」富士櫻滿開　三峽2千株綻放

雙北2粉嫩櫻花海！陽明山「櫻花秘境」富士櫻滿開　三峽2千株綻放

高雄冬日遊樂園推出超人vs怪獸創意美食

高雄冬日遊樂園推出超人vs怪獸創意美食

賞櫻變貴！桃園秘境「50漲至150元」

賞櫻變貴！桃園秘境「50漲至150元」

宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息

宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息

花蓮最新「美式沙漠風」看海園區開幕

花蓮最新「美式沙漠風」看海園區開幕

大熊櫻花林接近觀賞期！香水櫻已開5成

大熊櫻花林接近觀賞期！香水櫻已開5成

松山慈惠堂「錢母＋發財金」連發7天

松山慈惠堂「錢母＋發財金」連發7天

業者觀察：台人過年掀「全民出境潮」

業者觀察：台人過年掀「全民出境潮」

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

零死角湖景視野！桃園絕美水岸玻璃咖啡廳

藏壽司x蠟筆小新13款聯名扭蛋2/14登場

礁溪Top 6溫泉飯店！超過10種SPA可選

賞櫻變貴！桃園秘境「50漲至150元」

搭旬味列車走進「西部第一慢城」大林

農曆年走春何處去？　暢遊桃園特色公園

登安平軍艦看「海上泰迪熊樂園」

北市旅館掛紅布條「賀高市早苗勝利」　業者：她是勇敢的女人

全台樂園景點2月免費入園優惠懶人包

台北燈節「柯博文小提燈」3/1起開領

熱門行程

最新新聞更多

高雄冬日遊樂園推出超人vs怪獸創意美食

賞櫻變貴！桃園秘境「50漲至150元」

宋慧喬愛店「捌伍添第」2/22起暫時休息

花蓮最新「美式沙漠風」看海園區開幕

大熊櫻花林接近觀賞期！香水櫻已開5成

松山慈惠堂「錢母＋發財金」連發7天

業者觀察：台人過年掀「全民出境潮」

棲息著近200隻親人瓶鼻海豚！

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366