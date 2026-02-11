「聚」海味祭開跑！798元爽吃龍蝦鮑魚　「海陸特盛」吃得到整條全魚

▲「聚日式鍋物」推全新《極鮮海味祭》，以青殼龍蝦、大草蝦與當令全魚，滿足喜愛海鮮的饕客們。（圖／攝影李柏儒，以下皆同）

記者黃凱翊／台北報導

天氣冷的時候就想吃鍋，現在正是品嚐鮮甜海味鍋物的好時機 ！王品旗下「聚日式鍋物」自1月20日起推出三款全新海鮮主餐 ，從頂級龍蝦、霸王草蝦到少見的旬鮮全魚應有盡有。此外還祭出限時好康，只要出示社群活動畫面，即可免費升級元氣鮮菇湯、元氣御膳湯或清香牛骨湯，讓海味鮮甜再加倍。

滿足海鮮控！新鮮青殼龍蝦海宴盛合只要798元起

本次《極鮮海味祭》陣容華麗，首推視覺感爆棚、CP值極高的「龍蝦海宴盛合」，餐點包含肉質Q彈飽滿的新鮮青殼龍蝦，搭配上頂級鮑魚、北海道干貝、時令鮮魚與蛤蜊，五大鮮味齊聚一堂，如此豐富的海鮮大餐，只要798元的親民價格就能輕鬆享用到頂級海味，一次滿足饕客們對於高質感與超值海鮮的雙重追求。



▲「龍蝦海宴盛合」集結青殼龍蝦、鮑魚與干貝，每一口都能嚐到頂級海味。



▲「霸王草蝦雙人海陸特盛」分量驚人，大草蝦與優質肉品打造雙重滿足。



全台火鍋少見！「旬鮮全魚」細嫩入餐

除了龍蝦與草蝦，聚日式鍋物更推出市場上火鍋店少見的「旬鮮全魚雙人海陸特盛」，嚴選當令全魚入餐，肉質細嫩且鮮味十足。同樣搭配鮑魚、蛤蜊和肉盤 （板腱牛/雪花豬擇一），喜愛品嚐全魚鮮味的饕客。

▲旬鮮全魚雙人海陸特盛」選用當令鮮魚，是本次活動最具特色的新品之一。



限時優惠：指定湯底免費升級 海鮮甜味再進化

搭配「元氣鮮菇湯」、「元氣御膳湯」或「清香牛骨湯」三款清香不壓味的湯頭，更能夠襯托出海鮮的原始甜味，還可提升湯頭的鮮甜層次。即日起至2月28日，凡內用消費新海鮮主餐任乙客，並憑社群活動畫面即可免費升級上述指定湯底任乙鍋。



▲活動期間消費新主餐，可免費升級元氣御膳等指定湯底，搭配野菜自助吧更超值。



【聚日式鍋物－《極鮮海味祭》活動資訊】

• 官方網站： https://www.giguo.com.tw/

