「聚」海味祭開跑！798元爽吃龍蝦鮑魚　「海陸特盛」吃得到整條全魚

▲▼王品推出全新《極鮮海味祭》。（圖／攝影李柏儒，以下皆同）

▲「聚日式鍋物」推全新《極鮮海味祭》，以青殼龍蝦、大草蝦與當令全魚，滿足喜愛海鮮的饕客們。（圖／攝影李柏儒，以下皆同）

記者黃凱翊／台北報導

天氣冷的時候就想吃鍋，現在正是品嚐鮮甜海味鍋物的好時機 ！王品旗下「聚日式鍋物」自1月20日起推出三款全新海鮮主餐 ，從頂級龍蝦、霸王草蝦到少見的旬鮮全魚應有盡有。此外還祭出限時好康，只要出示社群活動畫面，即可免費升級元氣鮮菇湯、元氣御膳湯或清香牛骨湯，讓海味鮮甜再加倍。

滿足海鮮控！新鮮青殼龍蝦海宴盛合只要798元起

本次《極鮮海味祭》陣容華麗，首推視覺感爆棚、CP值極高的「龍蝦海宴盛合」，餐點包含肉質Q彈飽滿的新鮮青殼龍蝦，搭配上頂級鮑魚、北海道干貝、時令鮮魚與蛤蜊，五大鮮味齊聚一堂，如此豐富的海鮮大餐，只要798元的親民價格就能輕鬆享用到頂級海味，一次滿足饕客們對於高質感與超值海鮮的雙重追求。

▲▼王品推出全新《極鮮海味祭》。（圖／攝影李柏儒，以下皆同）
▲「龍蝦海宴盛合」集結青殼龍蝦、鮑魚與干貝，每一口都能嚐到頂級海味。

▲▼王品推出全新《極鮮海味祭》。（圖／攝影李柏儒，以下皆同）
▲「霸王草蝦雙人海陸特盛」分量驚人，大草蝦與優質肉品打造雙重滿足。

全台火鍋少見！「旬鮮全魚」細嫩入餐

除了龍蝦與草蝦，聚日式鍋物更推出市場上火鍋店少見的「旬鮮全魚雙人海陸特盛」，嚴選當令全魚入餐，肉質細嫩且鮮味十足。同樣搭配鮑魚、蛤蜊和肉盤 （板腱牛/雪花豬擇一），喜愛品嚐全魚鮮味的饕客。

▲▼王品推出全新《極鮮海味祭》。（圖／攝影李柏儒，以下皆同）

▲旬鮮全魚雙人海陸特盛」選用當令鮮魚，是本次活動最具特色的新品之一。

限時優惠：指定湯底免費升級　海鮮甜味再進化

搭配「元氣鮮菇湯」、「元氣御膳湯」或「清香牛骨湯」三款清香不壓味的湯頭，更能夠襯托出海鮮的原始甜味，還可提升湯頭的鮮甜層次。即日起至2月28日，凡內用消費新海鮮主餐任乙客，並憑社群活動畫面即可免費升級上述指定湯底任乙鍋。

▲▼王品推出全新《極鮮海味祭》。（圖／攝影李柏儒，以下皆同）
▲活動期間消費新主餐，可免費升級元氣御膳等指定湯底，搭配野菜自助吧更超值。


【聚日式鍋物－《極鮮海味祭》活動資訊】
• 活動日期： 2026/01/20 ~ 2026/02/28
• 全新主餐：
✓龍蝦海宴盛合
✓霸王草蝦雙人海陸特盛
✓旬鮮全魚雙人海陸特盛
• 期間限定優惠： 即日起到2026/2/28凡內用消費新海鮮主餐任乙客，並憑指定社群活動畫面即可免費升級指定湯底任乙鍋。活動詳情請見品牌官方網站或粉絲專頁。
• 官方網站： https://www.giguo.com.tw/
 

過年訂外送「披薩成長46%」奪冠　印度料理、港點也受歡迎

苗栗秘境「華陶窯」春節必玩4亮點

長榮航空6/26起直飛美國首府華盛頓

晶華酒店麵包、甜點8點後打8折

南投山中「清水模玻璃屋」喝咖啡！

「聚」極鮮海味祭超狂！整條全魚端上桌

百年造船技藝藏在新竹南寮餐廳裡

德州美墨炸雞「微風南山店」2/28歇業　全台剩3門市

「dtto friends樂園」2/25登陸桃園

走進排灣族聖山！屏東深度遊這7站必停

