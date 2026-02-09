網美景點「山度空間」改裝回歸　美式沙漠風園區看花蓮海景

▲花蓮山度空間改裝後重新開幕。（圖／山度空間臉書專頁授權提供）

記者蔡玟君／台北報導

花蓮知名景點「山度空間」睽違一年後趁著農曆年前正式迴歸！全新園區結合輕食餐飲、看海、拍照打卡等服務，提供給旅客過年走春新去處。

▲▼山度空間走美式沙漠風格。（圖／山度空間臉書專頁授權提供）

山度空間過去以鏡面倒影的拍照打卡點爆紅，此次趁著一年休園期間花費半年時間，將500坪園區重新改裝，打造成美式沙漠曠野風格，搭配仙人掌等沙漠植物與鐵件，重新對外開放。

▲▼園區內不僅能看海，也有餐飲服務。（圖／山度空間臉書專頁授權提供）

園方表示，此次改裝不再只是過去僅提供拍照打卡，更增加餐飲服務，提供大亨堡、炸物、咖啡與軟飲，每一個座位都能享受太平洋蔚藍海景。業者也表示，入園須購買門票，每人150元，可折抵50元消費，6歲以下、身障者本人則享免費入園。

▲花蓮遠雄海洋公園推出姓名優惠。（圖／業者提供）

親近大自然之餘也可以到樂園走一趟。花蓮遠雄海洋公園宣布即日起至3月1日為止，凡名字與中華隊正式名單同名同字者（僅限名字、不含姓氏），享免費入園，同音者則享198元優惠票價。

同時，迎接新年到來，即日起至3月1日為止，包含身分證字號含「0、2、6」任兩碼、姓名中含「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」任一字，以及生肖屬馬者，凡符合其中之一，可享門票優惠價699元；符合2個條件享門票299元，若符合3個條件，則可免費入園。