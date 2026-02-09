松山慈惠堂「錢母＋發財金」過年連發7天　4大遊樂設施免費玩

▲松山慈惠堂長年香火鼎盛，今年除夕晚間10點發錢母、發財金，後續初一至初六也有。（影／記者劉亮亨攝）



▲松山慈惠堂位於北市信義區，位置緊鄰虎山溪步道。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

台北市信義區的松山慈惠堂向來是過年祈福聖地，今年同樣規劃一系列迎春祈福活動。廟方表示，2月16日除夕夜晚間10點將舉辦新春團拜，儀式結束後隨即發放丙午年錢母及888份「母娘發財金」，與信眾一同迎接新年、祈求好運。

▲松山慈惠堂供奉主神為無極瑤池金母，又稱「王母娘娘」。（圖／記者彭懷玉攝）

不只除夕夜，從大年初一至年初六，松山慈惠堂每日早、中、晚三個時段，皆發放丙午年母娘錢母各1,000份，並同步提供每日888份母娘發財金，讓前來參拜的民眾都有機會迎財納福。廟方提醒，現場將發放錢母與發財金號碼牌，請信眾依序排隊領取。

▲▼松山慈惠堂新春有4大遊樂設施供孩童免費玩。（圖／松山慈惠堂提供）



松山慈惠堂供奉主神為無極瑤池金母，又稱「王母娘娘」，向今年春節期間，廟方也特別設置小火車、旋轉木馬、旋轉咖啡杯與海盜船等免費遊樂設施，為親子族走春增添新據點。

▲從慈惠堂步行即可抵達「虎山溪步道」，古色古香的圓拱橋是知名標誌。（圖／記者彭懷玉攝）

參拜結束後，從慈惠堂步行即可抵達「虎山溪步道」，沿途可見古橋、溪流與林蔭景致，環境幽靜，適合一家大小散步；若想挑戰體力，「虎山自然步道」也是不錯的選擇，登高後能遠眺台北101，台北盆地盡收眼底。